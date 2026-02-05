Un nouveau pont change déjà le quotidien à Villeurbanne, avant même l’arrivée du tramway T9

Ce jeudi 5 février, le pont de Saint-Jean, nouvel ouvrage d’art franchissant le canal de Jonage, a été ouvert aux piétons et cyclistes. Une étape structurante pour la future ligne de tramway T9, qui reliera à terme Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes.

Construit en parallèle du pont du Roulet, le pont de Saint-Jean est destiné à accueillir à terme le tramway T9, mais son ouverture anticipée aux modes actifs permet déjà de créer une nouvelle traversée douce entre les quartiers Saint-Jean et Croix-Luizet / Les Buers, longtemps séparés par le canal et le boulevard périphérique.

Avec ses 135 mètres de long et 16 mètres de large, le pont se distingue par une architecture volontairement fine et élancée, proche de celle d’une passerelle contemporaine. Son tracé légèrement courbe et son orientation vers le sud ouvrent des perspectives directes sur le canal de Jonage et ses berges, dans un environnement jusqu’ici dominé par les infrastructures routières. Des bancs installés au cœur de l’ouvrage invitent à la pause et à la contemplation.

Le chantier, qualifié de véritable prouesse technique, s’est déroulé en plusieurs phases. Dès mai 2024, une trémie dédiée aux piétons et cyclistes a été installée sous le périphérique en seulement quatre jours, mobilisant jusqu’à 80 personnes en continu. Le lançage du pont, entre novembre 2024 et l’été 2025, a consisté à assembler et faire glisser les 11 tronçons du tablier à raison d’environ 3m par heure, une opération délicate menée au-dessus du canal de Jonage.

Au total, le chantier a nécessité 1600 tonnes d’acier, 3500 m3 de béton et plus de 14 kilomètres de soudures, illustrant l’ampleur de cet investissement d’infrastructure.