Villeurbanne : Alstom décroche une nouvelle commande de TGV Avelia Horizon à 600 millions d’euros

SNCF Voyageurs a validé l’acquisition de 15 rames supplémentaires de TGV de nouvelle génération Avelia Horizon, pour un montant estimé à 600 millions d’euros.

Cette levée de tranche optionnelle s’inscrit dans le cadre du contrat de partenariat d’innovation liant Alstom à SNCF Voyageurs. Les livraisons de ces trains à très grande vitesse sont attendues à l’horizon 2029. Les rames commandées seront des versions quadri-tension, conçues pour une exploitation à l’échelle européenne.

Dix des quatorze sites français d’Alstom seront mobilisés pour cette commande.

Le site de Villeurbanne jouera un rôle clé, en assurant le développement des systèmes informatiques de contrôle-commande, des équipements embarqués et de l’information voyageurs. Une activité stratégique qui conforte le positionnement de la métropole lyonnaise dans la filière ferroviaire de haute technologie.

Au total, cette nouvelle commande porte à 160 le nombre de trains Avelia Horizon inscrits au carnet de commandes, en incluant les rames destinées à la France, à l’Europe et celles commandées par Eurostar.

Un TGV pensé pour la performance et la transition écologique

Présenté comme le TGV à deux niveaux le plus performant au monde, l’Avelia Horizon est conçu pour circuler à plus de 300 km/h, tout en réduisant de 20% sa consommation énergétique par rapport aux générations actuelles. Les coûts de maintenance annoncés seraient également inférieurs de plus de 30%, grâce à une conception intégrant la maintenance prédictive.