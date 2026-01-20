Economie

Villeurbanne : Alstom décroche une nouvelle commande de TGV Avelia Horizon à 600 millions d’euros

Villeurbanne : Alstom décroche une nouvelle commande de TGV Avelia Horizon à 600 millions d’euros
SNCF Voyageurs vient de passer une belle commande auprès d'Alstom Villeurbanne - ©ALSTOM SA 2023 Advanced & Creative Design

Le groupe Alstom, dont l’un des sites stratégiques est implanté à Villeurbanne, vient d’enregistrer une nouvelle commande majeure.

SNCF Voyageurs a validé l’acquisition de 15 rames supplémentaires de TGV de nouvelle génération Avelia Horizon, pour un montant estimé à 600 millions d’euros.

Cette levée de tranche optionnelle s’inscrit dans le cadre du contrat de partenariat d’innovation liant Alstom à SNCF Voyageurs. Les livraisons de ces trains à très grande vitesse sont attendues à l’horizon 2029. Les rames commandées seront des versions quadri-tension, conçues pour une exploitation à l’échelle européenne.

Dix des quatorze sites français d’Alstom seront mobilisés pour cette commande.

Le site de Villeurbanne jouera un rôle clé, en assurant le développement des systèmes informatiques de contrôle-commande, des équipements embarqués et de l’information voyageurs. Une activité stratégique qui conforte le positionnement de la métropole lyonnaise dans la filière ferroviaire de haute technologie.

Au total, cette nouvelle commande porte à 160 le nombre de trains Avelia Horizon inscrits au carnet de commandes, en incluant les rames destinées à la France, à l’Europe et celles commandées par Eurostar.

Un TGV pensé pour la performance et la transition écologique

Présenté comme le TGV à deux niveaux le plus performant au monde, l’Avelia Horizon est conçu pour circuler à plus de 300 km/h, tout en réduisant de 20% sa consommation énergétique par rapport aux générations actuelles. Les coûts de maintenance annoncés seraient également inférieurs de plus de 30%, grâce à une conception intégrant la maintenance prédictive.

Tags :

alstom

villeurbanne

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
trouduc le 20/01/2026 à 08:24
LFI 69 a écrit le 20/01/2026 à 07h50

En temps normal cela aurait été une bonne nouvelle avec de l'embauche mais désormais point d'embauche juste encore plus de dividendes.

ils viennent d embaucher cette annee ecoulee ... 20 ingenieurs...

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 20/01/2026 à 08:19
LFI 69 a écrit le 20/01/2026 à 07h50

En temps normal cela aurait été une bonne nouvelle avec de l'embauche mais désormais point d'embauche juste encore plus de dividendes.

N'hésitez pas à investir dans l'action pour toucher votre part alors.

Signaler Répondre
avatar
Black Star le 20/01/2026 à 08:17

Après l'Espagne...le train, non merci. Trop dangereux, peu fiable.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 20/01/2026 à 07:50

En temps normal cela aurait été une bonne nouvelle avec de l'embauche mais désormais point d'embauche juste encore plus de dividendes.

Signaler Répondre
avatar
Jeeep le 20/01/2026 à 07:28

Bon il roulera à plus de 300 km/h Tandis que les anciens roulent à un peu plus de 300 km/h , Ça change tout!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.