Villeurbanne : 236 logements pour tous avec le projet Utôpia aux Gratte-Ciel

Une nouvelle étape s’ouvre dans l’extension des Gratte-Ciel à Villeurbanne. Ce vendredi 27 février, Rhône Saône Habitat a posé la première pierre d’Utôpia, macro-lot C de la ZAC Gratte-Ciel centre-ville.

Implanté entre les rues Francis-de-Pressensé et Jean-Bourgey, le programme revendique une vocation claire : proposer "le logement en ville pour tous". Sur 18 700 m² de surface de plancher, l’opération comptera 236 logements et près de 4740 m² de commerces, services et équipements, dont une crèche.

Utôpia rassemble l’ensemble du parcours résidentiel de la Métropole de Lyon : accession sociale via le Bail Réel Solidaire (BRS), accession abordable, locatif intermédiaire, logements sociaux familiaux et résidence étudiante.

Dans le détail, 80 logements seront proposés en BRS avec l’Organisme foncier solidaire ORSOL, à un prix moyen annoncé de 3 500 euros le mètre carré. Dix logements seront commercialisés en accession abordable, tandis que 46 logements locatifs sociaux familiaux (PLUS/PLAI) et 100 logements étudiants (PLS) seront gérés par Est Métropole Habitat.

La commercialisation a démarré en avril 2025 pour une première tranche de 45 logements en BRS, dont 35 déjà réservés. Depuis février, 45 nouveaux logements sont ouverts à la vente.

Utôpia s’inscrit dans le vaste projet Gratte-Ciel centre-ville, qui prévoit plus de 900 logements, 15 300 m² de commerces et 27 000 m² d’espaces publics sur huit hectares. Lauréat du programme France 2030 "Démonstrateurs de la ville durable", l’ensemble expérimente une logistique de chantier et une logistique urbaine décarbonées.

À l’échelle du macro-lot C, cela se traduit notamment par une régulation des flux de camions, une gestion mutualisée des déchets avec un objectif de 95% de valorisation et des dispositifs favorisant des mobilités alternatives pour les compagnons.

Le projet intègre également un dispositif de logistique du "dernier kilomètre" en véhicules décarbonés et une conciergerie de quartier.

Sur le plan architectural, Utôpia a été conçu par les agences Hardel Le Bihan, Heros et Plages Arrière . Les logements bénéficient de doubles orientations, d’espaces extérieurs, de toitures-jardins et d’un cœur d’îlot paysager.

Rhône Saône Habitat met en avant son engagement "logement fraîcheur" : isolation biosourcée, végétalisation, mais aussi installation de brasseurs d’air dans toutes les pièces de vie pour améliorer le confort d’été. Le chauffage de certains équipements sera assuré par géothermie.

D’un coût total annoncé de 53 millions d’euros hors taxes, le projet bénéficie d’un soutien de l’État au titre du Fonds Vert à hauteur maximale de 550 000 euros.

Avec Utôpia, la coopérative, créée en 1950 et membre du mouvement HLM, entend réaffirmer son modèle : réinvestir ses bénéfices dans le développement de logements sociaux et abordables sur le territoire. Une ambition qui prolonge, près d’un siècle après Lazare Goujon, l’utopie fondatrice des Gratte-Ciel.