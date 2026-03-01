Le 20 février 2026, 26 élus du groupe Les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont adressé un courrier à la préfète de Région, au président du Conseil constitutionnel et à la présidente de l’Assemblée nationale. Dans ce signalement, ils évoquent "l’exercice informel de fonctions exécutives par Laurent Wauquiez au sein du conseil régional."

Élu député en juillet 2024, Laurent Wauquiez avait démissionné de la présidence de la Région pour se conformer à la loi sur le non-cumul des mandats. Un député ne pouvant exercer les fonctions de président ou de vice-président d’un conseil régional, Fabrice Pannekoucke lui avait succédé en septembre 2024.

Un statut de "conseiller spécial" pointé du doigt

Selon les élus écologistes, Laurent Wauquiez a toutefois été nommé "conseiller spécial" et continuerait "dans les faits, d’exercer un rôle prépondérant au sein de l’exécutif de la Région." Ils s’appuient notamment sur un communiqué officiel du 12 septembre 2024, dans lequel l’ancien président est "présenté comme membre de l’exécutif", ainsi que sur sa présence sur la page dédiée à l’exécutif sur le site internet de la collectivité.

Ils affirment qu’ "aucun sujet n’échappe à son "portefeuille spécial'", citant l’éducation, les transports ou encore les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.

"Comment peuvent-ils l’afficher dans l’organigramme ?"

Myriam Laïdouni, conseillère régionale de l’Isère, déclare : "Laurent Wauquiez mobilise abondamment les moyens de communication de la Région, supplantant les vice-présidents, qu’il a allègrement remplacés aux côtés du Président. Comment peuvent-ils l’afficher dans l'organigramme de l’exécutif, avoir sa signature sur tous les courriers, le laisser trôner en majesté et nous promettre la main sur le cœur qu’ils ne contournent pas la loi sur le non-cumul ? "

Les signataires estiment que « tout concourt à présenter Laurent Wauquiez comme un membre à part entière de l’exécutif régional, voire comme son principal représentant ».

Maxime Meyer, co-président du groupe Les Écologistes au conseil régional, ajoute : "Que Laurent Wauquiez invisibilise tous les membres de l’exécutif, Président compris, ça les regarde. Que le Président se mette dans l’ombre durant les cérémonies de vœux à la Région en le laissant prendre la lumière et se mettre en avant, c’est leur problème. Mais qu’il joue sur tous les tableaux, du conseil régional à l’hémicycle de l’Assemblée nationale, en se prévalant du statut de “conseiller spécial” afin de duper les citoyennes et les citoyens qui l’ont élu, ça ce n’est pas tolérable. Il est urgent que cette manœuvre cesse et que le conseil régional retrouve un fonctionnement respectueux de nos lois et de nos institutions."