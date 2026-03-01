La Voie Bleue sacrée meilleure véloroute d’Europe 2026 : un atout majeur pour Lyon et le tourisme à vélo

Récompensée lors du salon Fiets en Wandelbeurs à Utrecht, la La Voie Bleue s’impose comme l’un des grands parcours cyclotouristiques européens. L’itinéraire relie Lyon à Apach, à la frontière luxembourgeoise, en suivant les cours d’eau sur près de 700 km.

Dans la Métropole de Lyon, le tracé s’étend sur 25,5 km et traverse neuf communes, dont Lyon, Collonges-au-Mont-d’Or et Neuville-sur-Saône.

Son profil majoritairement plat et son aménagement soigné séduisent autant les familles que les cyclistes occasionnels ou seniors. Le jury a d’ailleurs salué la qualité globale du parcours : lisibilité de la signalisation, sécurité, confort du revêtement, richesse paysagère et équipements adaptés aux cyclistes. L’accessibilité en transports en commun et la présence de nombreux services labellisés Accueil Vélo plus de 60 structures dans l’agglomération renforcent encore son attractivité.

Une distinction qui vient appuyer la politique cyclable engagée localement, avec 12 millions d’euros investis durant le mandat, soutenus par le Fonds Vert et le FEDER.

Prochaine étape pour promouvoir l’itinéraire : sa présence au Salon du randonneur, organisé du 20 au 22 mars au Centre des Congrès de Lyon, où des experts accompagneront les visiteurs dans la préparation de leur voyage à vélo.