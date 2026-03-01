Judiciaire

Près de Lyon : le procès d’une institutrice tourne mal, elle est expulsée de l’audience avant d'être condamnée pour harcèlement

Près de Lyon : le procès d’une institutrice tourne mal, elle est expulsée de l’audience avant d'être condamnée pour harcèlement
Près de Lyon : le procès d’une institutrice tourne mal, elle est expulsée de l’audience avant d'être condamnée pour harcèlement

L’affaire a secoué un village au sud-est de Lyon.

Tags :

harcelement

institutrice

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
La muette aussi le 01/03/2026 à 09:43

Une peine à la hauteur du préjudice de ces enfants humiliés et dont la souffrance a été silenciée pendant des années. Le témoignage de la collègue qui a dû demander une mutation en dit beaucoup. Sans compter le comportement même de l accusée au tribunal.
L'institution aussi doit rendre des comptes pour avoir laissé une personne aussi nuisible en son sein et dont le comportement vient abîmer le travail , l'engagement et le professionnalisme de la grande majorité des enseignants.e.s de notre pays.

Signaler Répondre
avatar
Moimoiv le 01/03/2026 à 09:25

Une cousine à la macron.🐒

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.