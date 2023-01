Lyon : la SNCF condamnée dans une affaire de harcèlement moral

Elle va devoir verser 2000 euros à une des cadres de l’entreprise, employée depuis 30 ans. Dans le jugement que nos confrères de 20 Minutes ont pu consulter, le tribunal a estimé que la SNCF n’a pris "aucune mesure utile de nature à protéger" malgré le danger.

La salariée a subi des violences physiques et verbales et du harcèlement de la part de son supérieur. Des suites de ces altercations, elle est tombée en dépression.

Le début des problèmes remonte à décembre 2006. La plaignante a été "violemment empoignée" et a été poussée devant des témoins. L’année suivante, elle est affectée sur un autre site mais va continuer de recevoir des moqueries dans des mails collectifs. La situation s’aggrave lorsqu’on ne lui confie aucune mission pendant sept mois et qu’elle est dans l’obligation d’utiliser son téléphone personnel.

"Tout était fait pour la faire craquer"

Elle revient finalement à Lyon en 2010 mais son poste va être supprimé au bout de six mois. L’avocate de la plaignante, Emilie Conte-Jansen trouve la situation absurde : "Tout était fait pour la faire craquer. On a l’impression que tout a été mis en place pour la tenir à l’écart", confie-t-elle à 20 Minutes.

En 2014, c’en est trop et l’employée va être en arrêt maladie pendant trois ans à cause de troubles du sommeil, d’anxiété, d’inhibition et d’asthénie. Ce n’est qu’en mars 2017 que sa dépression est reconnue comme une maladie professionnelle.

En plus des 2000 euros, la SNCF va aussi devoir verser des montants d’indemnités dommages et intérêts, mais ces derniers n’ont pas encore été fixés.