La gare de Lyon Part-Dieu paralysée : un acte de vandalisme met à l’arrêt les TGV vers le Sud-Est

C’est un lundi noir pour les voyageurs lyonnais. Dès l’aube, un acte de vandalisme sur la ligne TGV entre Lyon et le Sud-Est a provoqué d’importantes perturbations sur le réseau. Selon la SNCF, un incendie a endommagé des câbles de signalisation entre Valence et Avignon, contraignant les trains à emprunter des itinéraires de contournement par la ligne classique.

Les conséquences se sont rapidement fait sentir à la gare de Lyon Part-Dieu, où la quasi-totalité des TGV sont annulés ou fortement retardés. À 9h, aucun train ne circulait vers le sud-est de la France, notamment vers Marseille et Nice. Vers le nord et l’est, la situation n’était guère meilleure : jusqu’à cinq heures de retard ont été enregistrées pour les trains à destination de Luxembourg, Bruxelles ou Lille.

Un TGV prévu à 8h06 pour Nice a été purement et simplement supprimé. D’autres trains, comme ceux vers Roissy Charles-de-Gaulle ou Bruxelles, affichaient entre trois et cinq heures de retard.

La SNCF a précisé qu’un retour à la normale ne serait pas "envisagé avant mardi", le temps d’évaluer et de réparer les installations endommagées.

En pleine heure de pointe matinale, les quais de la gare lyonnaise étaient bondés, les annonces de suppression s’enchaînant sur les écrans. Une pagaille monstre qui a pris de court des milliers de voyageurs, contraints d’attendre, d’annuler leurs trajets ou de chercher des alternatives.