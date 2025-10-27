La gare de Lyon Part-Dieu paralysée : un acte de vandalisme met à l’arrêt les TGV vers le Sud-Est

C’est un lundi noir pour les voyageurs lyonnais. Dès l’aube, un acte de vandalisme sur la ligne TGV entre Lyon et le Sud-Est a provoqué d’importantes perturbations sur le réseau. Selon la SNCF, un incendie a endommagé des câbles de signalisation entre Valence et Avignon, contraignant les trains à emprunter des itinéraires de contournement par la ligne classique.
Les conséquences se sont rapidement fait sentir à la gare de Lyon Part-Dieu, où la quasi-totalité des TGV sont annulés ou fortement retardés. À 9h, aucun train ne circulait vers le sud-est de la France, notamment vers Marseille et Nice. Vers le nord et l’est, la situation n’était guère meilleure : jusqu’à cinq heures de retard ont été enregistrées pour les trains à destination de Luxembourg, Bruxelles ou Lille.
Un TGV prévu à 8h06 pour Nice a été purement et simplement supprimé. D’autres trains, comme ceux vers Roissy Charles-de-Gaulle ou Bruxelles, affichaient entre trois et cinq heures de retard.
La SNCF a précisé qu’un retour à la normale ne serait pas "envisagé avant mardi", le temps d’évaluer et de réparer les installations endommagées.
En pleine heure de pointe matinale, les quais de la gare lyonnaise étaient bondés, les annonces de suppression s’enchaînant sur les écrans. Une pagaille monstre qui a pris de court des milliers de voyageurs, contraints d’attendre, d’annuler leurs trajets ou de chercher des alternatives.
Avec l'impact énorme, on ne va pas parler de terrorisme certes mais cette atteinte à l'activité générale doit être traitée comme un crime très lourd.Signaler Répondre
Perso je ne serai en aucun cas scandalisé que la "Justice" mette 20 ans ferme à ceux qui ont osé faire ça.
Débarrassés de ces anti-humains de la voirie publique...
Après NDP, maintenant le Louvre et une fin de mandat présidentiel cahotique. A Lyon, finissons-en d'abod avec les khmers. L'UBRIS déjà annoncé par Gégé, depuis 2018 jusqu'en 2026/27... !Signaler Répondre
Encore un coup des fascistes d'extrême gauche qui veulent détruire le capitalisme???Signaler Répondre
Saccageurs voleurs : au bout d’un moment il est à se demander si la peine de mort n’est pas à rétablir pour le bien de tous.Signaler Répondre
La tranquillité une vie paisible plus d’argent dépense inutilement pour des enquêtes et la justice avec tant de récidive etc …
État actuel de la France. Chaos économique, politique, financier, sécuritaire, scolaire, justice , délinquance, trafics en tous genres,,,,,,,, et pendant ce temps Macron continue a faire le beau alors que plus personne a commencer par l etranger ne l écoute,,,,,,,bref l intelligent artificiel a tout fait pour une explosion sociale.Signaler Répondre
C'est précisemment la que tu es heureux de rouler en voiture 😁Signaler Répondre
32 heures et la retraite a 60 ans ...avec une maison et une voiture comme cadeau de départ ?? Mytho man frappe encore !! et ça voteSignaler Répondre
Ces voleurs rempaillent des chaises avec des câbles électriques maintenant ?Signaler Répondre
;-)
Acte de vandalisme peut être telecommande ?Signaler Répondre
le bordel est total car la ligne classique est bloqué par un train en panne ... vive la sncf ; quelle déliquescence , mais le plus important c'est la semaine des 32 heures et la retraite a 60 ansSignaler Répondre
Ha, je me disais bien! Mais où était passé le vandalisme mensuel qui bloque toutes les circulations...?Signaler Répondre
Le 3e depuis août!
Toujours nébuleux cette histoire.
et donc pour ceux qui devaient prendre l'avion ils font comment. cela aurait été intéressant de fournir les informations utiles pour les voyageurs.Signaler Répondre