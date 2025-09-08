Mouvement Bloquons tout : la SNCF prévoit un trafic très perturbé en Auvergne-Rhône-Alpes

A deux jours du mouvement Bloquons tout, prévu ce mercredi partout en France, la SNCF a dévoilé ses prévisions trafic.

La circulation sera normale pour les TGV et les Ouigo, assure la compagnie ferroviaire. Ce sera plus compliqué de circuler en revanche en région.

Plusieurs lignes Intercités seront impactées et le trafic sera "très perturbé" en Auvergne-Rhône-Alpes. Les détails des prévisions régionales seront communiqués d’ici mardi, précise la SNCF.