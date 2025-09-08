Transports

Mouvement Bloquons tout : la SNCF prévoit un trafic très perturbé en Auvergne-Rhône-Alpes

C’est un premier indicateur.

A deux jours du mouvement Bloquons tout, prévu ce mercredi partout en France, la SNCF a dévoilé ses prévisions trafic.

La circulation sera normale pour les TGV et les Ouigo, assure la compagnie ferroviaire. Ce sera plus compliqué de circuler en revanche en région.

Plusieurs lignes Intercités seront impactées et le trafic sera "très perturbé" en Auvergne-Rhône-Alpes. Les détails des prévisions régionales seront communiqués d’ici mardi, précise la SNCF.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Connor McLeod le 08/09/2025 à 19:20

Après la journée noire à cause des tcl, au tour des autres !
Et surtout, prenez les transports en commun !

Signaler Répondre
avatar
La Meute le 08/09/2025 à 18:59

Un mouvement pourri par les fachos incultes, des clowns dirigés par Guignol.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/09/2025 à 18:58

SNCF ? Comme 1/4 de l'année ;-)

Signaler Répondre

