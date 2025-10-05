"Odeur de mort" au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon : le mouvement Bloquons Tout derrière l'action

Mais durant l'après-midi, une odeur putride a envahi les allées du bâtiment, poussant certains clients à quitter les lieux ou en s'émouvoir sur les réseaux sociaux.

oh l’odeur qu’il y’a à la part dieu c’est un cadavre ou quoi zbi — 🍉🎀 (@usermarroqui) October 4, 2025

L'action a depuis été revendiquée par le mouvement Bloquons Tout, derrière les tentatives de bloquages et manifestations du mois de septembre. "L'odeur de la mort" a donc régné sur place, via des boules puantes.

Dans un communiqué, ses militants expliquent avoir "agi pour perturber grâce à la saturation olfactive les pratiques rituelles de surconsommation qui révèlent les nombreux impensés dont l'emprise de ce vaste système sur la population".

🤢DROLE D'ODEUR À PART DIEU🪰

Nous revendiquons l’opération boule puante qui s’est déroulée ce samedi après-midi à la Part Dieu.

C'est l'odeur des marques qui financent les génocides : l'odeur de la mort 💀#BloquonsTout #10s25 #lyon #10septembre pic.twitter.com/cZg5QOlrQi — 10septembrelyon (@10septembrelyon) October 4, 2025

Bloquons Tout estime également que Westfield La Part-Dieu héberge "de nombreuses entreprises dévastatrices pour le monde vivant, comme Zara, marque de fast fashion qui habille l'apartheid et le génocide en Palestine, ou Carrefour, qui touche plus de 300 millions d'euros d'aides publiques, tout en soutenant l'occupation israélienne".