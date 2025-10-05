"Odeur de mort" au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon : le mouvement Bloquons Tout derrière l'action

Faits Divers

Ce samedi, il y avait du monde au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon.

Mais durant l'après-midi, une odeur putride a envahi les allées du bâtiment, poussant certains clients à quitter les lieux ou en s'émouvoir sur les réseaux sociaux.

L'action a depuis été revendiquée par le mouvement Bloquons Tout, derrière les tentatives de bloquages et manifestations du mois de septembre. "L'odeur de la mort" a donc régné sur place, via des boules puantes.

Dans un communiqué, ses militants expliquent avoir "agi pour perturber grâce à la saturation olfactive les pratiques rituelles de surconsommation qui révèlent les nombreux impensés dont l'emprise de ce vaste système sur la population".

Bloquons Tout estime également que Westfield La Part-Dieu héberge "de nombreuses entreprises dévastatrices pour le monde vivant, comme Zara, marque de fast fashion qui habille l'apartheid et le génocide en Palestine, ou Carrefour, qui touche plus de 300 millions d'euros d'aides publiques, tout en soutenant l'occupation israélienne".

avatar
Tidjai le 05/10/2025 à 12:54

avec ces slogans, on voit immédiatement la récupération ou l'origine politique du mouvement "bloquons tout" C'est LFI
pour rappel, LFI n'est pas un parti de gouvernement mais un parti d'opposition teinté de propos antisemites. Un parti de désorganisation, d'anarchie, de décadence, de destruction, de violence, d'insultes, un repère des rébus de notre société

La presqu'île ? le 05/10/2025 à 12:25
Ou alors a écrit le 05/10/2025 à 11h35

Ou alors ils vont dans les magasins de la presqu'île ?
Ah non ,,! Ceux ci sont vraiment morts.

C'est encore pire limite

basta le 05/10/2025 à 12:20

quand on fait une c.....rie on n'est pas obligé de la déguiser avec de pseudos discours politiques !

johnny le 05/10/2025 à 12:18

Y sont au courant qu'on va a pardieu pas forcément acheter y as le cinéma le parc avec bowling ect mais bon quand on a rien dans la cervelles

Les staliniens Verts le 05/10/2025 à 12:17

La mentalité totalitaire des ces activistes est à l'image de leur dogmes et idéologie qu'ils veulent imposer aux citoyens.

puanteur! le 05/10/2025 à 12:15

"Odeur de mort" serait-ce le surnom d'un parti avec gourou !

Ex Précisions le 05/10/2025 à 12:01

C'est digne de blagues d'école primaire.
On va bien les considérer ces abrutis après çà...

Ou alors le 05/10/2025 à 11:35
Bande de bouffons a écrit le 05/10/2025 à 10h56

Après ça vient pleurer que les gens commandent sur Amazon, Shein, Temu et compagnie

Ou alors ils vont dans les magasins de la presqu'île ?
Ah non ,,! Ceux ci sont vraiment morts.

Bande de bouffons le 05/10/2025 à 10:56

Après ça vient pleurer que les gens commandent sur Amazon, Shein, Temu et compagnie

Encore la dictature... le 05/10/2025 à 10:37

... de la malpensance. Cherchent-ils à bloquer Shein qui vient s'installer dans nos grandes enseignes, qui vont alors ramener des populations bas de gamme comme la clientèle de Primark, et faire mourir les petites boutiques qui ne pourront pas concurrencer ? Ben non, puisque cette population constitue le gros de leur électorat, à ces islamogauchistes. Faites un tour chez Primark, appréciez le bazar. À Toulouse, Primark au centre ville a ramené aussi les dealers qui ont provoqué la fermeture définitive d'un MacDo (ce qui n'est pas un drame en soi) et modifié le visage de ce quartier autrefois de bon aloi. Pire, Primark s'est installé dans l'ancien bâtiment des Galeries Lafayette, un monument magnifique, mais totalement dégénéré depuis.

Anti l/m le 05/10/2025 à 10:34

Tout comme le sort réservé à C8 suppression de LYON MAG en 2027 pour engagement gochard

Hahahaha, les loosers le 05/10/2025 à 10:11

L'ultra gauche gavée d'argent public, dont les membres sont presque tous des agents publics, qui critique les entreprises qui touchent de l'argent public.

Et les drapeaux palestiniens, ils servent à quoi au juste ? C'est un rituel païen de ralliement ?

Moua ha ha le 05/10/2025 à 10:09

Bloquons tout et l’obligation de tt ramener à Gaza. Tu m’étonnes que nos gauchistes soient contre la paix à Gaza sinon ça va être quoi leur fond de commerce ?

Chouette alors le 05/10/2025 à 10:05

Que cette odeur de mort nous fasse prendre conscience que nous pouvons être des charognards dans cette société de consommation. Aucune casse et efficacité immédiate.
Chapeau bas.

