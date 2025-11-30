Social

Lyon : nouvelle opération boules puantes à la Part-Dieu pour dénoncer le Black Friday

Ce samedi, il y avait beaucoup de monde au centre commercial de la Part-Dieu.

En plein Black Friday, les emplettes voire les courses de Noël étaient légion lorsqu'une opération boules puantes, ou mouffette, a été initiée par des membres du mouvement Bloquons Tout.

Une odeur putride a envahi les allées et a fait fuir de nombreux clients.

"Le Black Friday n’a pas à exister. Ce qui devrait exister, c’est un système qui respecte les travailleurs, protège les plus vulnérables et cesse de subventionner les yachts des ultra-riches", indique le mouvement dans un communiqué, estimant que "comme d’habitude, les retombées ne bénéficient ni aux salariés ni au public : elles filent directement dans la poche des actionnaires d’entreprises qui, même dopées aux aides publiques et gavées de profits, refusent de partager quoi que ce soit avec nous".

Balrool le 30/11/2025 à 09:27

Excellent : il est grand temps de guerir de ces maladies importees telles l’"Halloween" et autres affligeantes inepties.

Logique le 30/11/2025 à 09:17

Mais qu'est-ce qu'ils sont ridicule ce "mouvement" , allez emmerdé les familles, amies, couples etc etc qui se promène, non mais franchement, qu'ils vont faire chier directement les patrons dans leur tour ou les élus pourquoi tapé sur des gens. Le pire c'est qu'ils font sa caché discrètement car pas assez de cou...es pour assumer en publique. Bande de lâche.

