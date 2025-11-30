Lyon : nouvelle opération boules puantes à la Part-Dieu pour dénoncer le Black Friday

En plein Black Friday, les emplettes voire les courses de Noël étaient légion lorsqu'une opération boules puantes, ou mouffette, a été initiée par des membres du mouvement Bloquons Tout.

Une odeur putride a envahi les allées et a fait fuir de nombreux clients.

"Le Black Friday n’a pas à exister. Ce qui devrait exister, c’est un système qui respecte les travailleurs, protège les plus vulnérables et cesse de subventionner les yachts des ultra-riches", indique le mouvement dans un communiqué, estimant que "comme d’habitude, les retombées ne bénéficient ni aux salariés ni au public : elles filent directement dans la poche des actionnaires d’entreprises qui, même dopées aux aides publiques et gavées de profits, refusent de partager quoi que ce soit avec nous".