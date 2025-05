Marion Sessiecq : "C'est vraiment une révolution paysagère qui s'est opérée à la Part-Dieu"

Maire du 3e arrondissement de Lyon depuis bientôt un an suite à la démission de Véronique Dubois-Bertrand, Marion Sessiecq explique être "vraiment dans la continuité pour suivre le programme".

Son territoire n'est pas exempté de travaux et de chantiers, loin de là. Mais pour elle, "c'est vraiment pour une ville plus apaisée, où on respire mieux, où on peut se déplacer comme on l'entend".

"C'est vraiment une révolution paysagère qui s'est opérée à la Part-Dieu", se félicite Marion Sessiecq, rappelant que le projet avait débuté en 2006, "mais on l'a transformé, on l'a aéré en arrêtant la construction des grandes tours énergivores et très compliquées à remplir. On a essayé de rendre le quartier à ses habitants".

Marion Sessiecq a aussi participé au festival des cuisines du monde ce week-end à la Guillotière, quartier à moitié sur son 3e arrondissement. Pour elle, ce type d'évènement "montre qu'on vit très bien ensemble autour du partage. A la Guillotière, ça fonctionne. C'est un quartier où il est agréable de vivre".

00:00 Bilan d'un an de mandat

00:50 Ville moins stressante

01:12 Part-Dieu

03:30 Place du vélo

05:12 Guillotière

07:00 Maison des Femmes

07:55 Municipales 2026