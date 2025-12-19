Transports

Lyon : les chauffeurs VTC en grève, des actions menées à la Part-Dieu et à l’aéroport St Exupéry

Les chauffeurs VTC étaient mobilisés ce vendredi à Lyon.

Un préavis de grève avait été déposé pour demander une transparence et un plafonnement des commissions prélevées par les plateformes, avec la mise en place d'un plancher tarifaire 1 euro par kilomètre et 50 centimes d’euros par minute. Les VTC demandent également une régulation du nombre de chauffeurs dont le nombre est jugé excessif. 

Deux actions ont été menées. L’une aux abords de la gare de la Part-Dieu, en plein coup d’envoi des vacances de Noël, créant des désagréments dans le secteur. La seconde aux abords de l’aéroport St Exupéry.

French connection le 19/12/2025 à 18:52

S'ils ne sont pas content, ils n'ont qu'à changer de métier, et se bouger un peu le popotin au lieu de rester planqués derrière un volant à tenter de prendre des courses au dam des taxis

