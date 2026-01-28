Propos racistes et sexistes : un professeur suspendu retrouve son poste à Lyon 3, les étudiants font entendre leur colère

Environ 70 étudiants ont manifesté sur le campus, ce 27 janvier, pour protester contre le retour d’un maître de conférences, précédemment sanctionné pour des faits à caractère discriminatoire et sexiste.
L’enseignant avait été suspendu de ses fonctions en novembre 2024, à l’issue d’une procédure disciplinaire. Le dossier avait été examiné par la section disciplinaire de l’université Paul-Valéry de Montpellier, saisie dans le cadre d’une délocalisation du dossier. La sanction prononcée interdisait à l’enseignant d’exercer pendant un an.
Selon la procédure disciplinaire, le professeur était mis en cause pour des propos jugés racistes, islamophobes, xénophobes, sexistes et discriminatoires, ainsi que pour des faits pouvant relever de violences sexistes et sexuelles. Des accusations que l’universitaire a toujours contestées, choisissant de faire appel de la décision.
Après avoir purgé l’intégralité de sa suspension — assortie d’une retenue de salaire, une mesure peu fréquente dans ce type d’affaires — le maître de conférences a repris son activité pédagogique. Une reprise qui a suscité l’indignation d’une partie des étudiants, à l’origine du rassemblement de ce mardi.
De son côté l’établissement indique ne pas pouvoir commenter une procédure disciplinaire en cours d’appel, tout en réaffirmant son engagement à lutter contre toutes les formes de discrimination, de harcèlement et de violences sexistes ou sexuelles, dans le strict respect des décisions de justice et des voies de droit.
