Propos racistes et sexistes : un professeur suspendu retrouve son poste à Lyon 3, les étudiants font entendre leur colère
La tension est remontée ce mardi après-midi à l’université Jean Moulin Lyon 3.

Environ 70 étudiants ont manifesté sur le campus, ce 27 janvier, pour protester contre le retour d’un maître de conférences, précédemment sanctionné pour des faits à caractère discriminatoire et sexiste.

L’enseignant avait été suspendu de ses fonctions en novembre 2024, à l’issue d’une procédure disciplinaire. Le dossier avait été examiné par la section disciplinaire de l’université Paul-Valéry de Montpellier, saisie dans le cadre d’une délocalisation du dossier. La sanction prononcée interdisait à l’enseignant d’exercer pendant un an.

Selon la procédure disciplinaire, le professeur était mis en cause pour des propos jugés racistes, islamophobes, xénophobes, sexistes et discriminatoires, ainsi que pour des faits pouvant relever de violences sexistes et sexuelles. Des accusations que l’universitaire a toujours contestées, choisissant de faire appel de la décision.

Après avoir purgé l’intégralité de sa suspension — assortie d’une retenue de salaire, une mesure peu fréquente dans ce type d’affaires — le maître de conférences a repris son activité pédagogique. Une reprise qui a suscité l’indignation d’une partie des étudiants, à l’origine du rassemblement de ce mardi.

De son côté l’établissement indique ne pas pouvoir commenter une procédure disciplinaire en cours d’appel, tout en réaffirmant son engagement à lutter contre toutes les formes de discrimination, de harcèlement et de violences sexistes ou sexuelles, dans le strict respect des décisions de justice et des voies de droit.

manifestation

racisme

lyon 3

maxPTT le 28/01/2026 à 14:16
raslebol69 a écrit le 28/01/2026 à 11h52

On imagine que ce sont les mêmes qui veulent des réunions genrées ou racisées.

A Lyon 3 ? On voit bien que vous n'avez jamais été dans cette fac (ni même très sûrement jamais dans une Fac tout court)

Guybeart le 28/01/2026 à 14:15

Celui qui dit la vérité doit être zigouillé...

Si c’était melanchon le 28/01/2026 à 13:58

Si c’était melanchon accusé de propos anti juif (il y en a à la pelle)
Les étudiants islamo gauchistes auraient fermé leur grande G
Mais c’est vrai que melanchon est élu rémunéré grassement depuis 50 ans et n’a plus mis les pieds dans un amphi depuis longtemps
Ça risque pas de lui arriver

de quoi je me mêle le 28/01/2026 à 12:54

la justice est passée . il a été jugé qu’on lui fiche la paix et qu’on respecte les décisions

Il faut suppromer les aides de l'Etat à l'unef le 28/01/2026 à 12:21
raslebol69 a écrit le 28/01/2026 à 11h52

On imagine que ce sont les mêmes qui veulent des réunions genrées ou racisées.

et ils iront au marché gare travailler

Eh oui… le 28/01/2026 à 12:12
raslebol69 a écrit le 28/01/2026 à 11h52

On imagine que ce sont les mêmes qui veulent des réunions genrées ou racisées.

Exactement les mêmes !

raslebol69 le 28/01/2026 à 11:52

On imagine que ce sont les mêmes qui veulent des réunions genrées ou racisées.

et encore le 28/01/2026 à 11:51
Lyon 3 ? a écrit le 28/01/2026 à 11h03

C'est une fac de droit je crois, les étudiants devraient l'admettre, même s'ils ne le comprennent pas encore
Je les prendrai pas comme avocat

moins comme juge ...

Lyon 3 ? le 28/01/2026 à 11:03
Leniveaubaissecafaitpeur a écrit le 28/01/2026 à 09h41

Étudiant et ne pas savoir, qu une décision judiciaire s impose et que la loi est rendue dans les tribunaux pas dans les amphis ni la rue, ni sur tiktok... Pire ne pas vouloir...

C'est une fac de droit je crois, les étudiants devraient l'admettre, même s'ils ne le comprennent pas encore
Je les prendrai pas comme avocat

Leniveaubaissecafaitpeur le 28/01/2026 à 09:41

Étudiant et ne pas savoir, qu une décision judiciaire s impose et que la loi est rendue dans les tribunaux pas dans les amphis ni la rue, ni sur tiktok... Pire ne pas vouloir...

