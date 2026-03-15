Municipales 2026 : ces 13 communes de la Métropole de Lyon avec une seule liste

Ce dimanche, le 1er tour des élections municipales ne sera pas un casse-tête pour tout le monde. Sur les 58 communes que compte la Métropole de Lyon, 13 ne présentent qu’une seule liste candidate pour le scrutin.

Dans la majorité des cas, cette liste unique est portée par le maire sortant ou par un candidat qu’il a lui-même désigné pour lui succéder.

Parmi les communes concernées figurent plusieurs municipalités où les édiles actuels briguent un nouveau mandat sans opposition.

C’est notamment le cas à Albigny-sur-Saône, où le maire sortant Yves Chipier mène la liste Unis pour Albigny. À Charly, Olivier Araujo se présente également sans concurrent avec la liste #fiersdeCharly.

Même configuration à Feyzin, où Marc Mamet conduit la liste Feyzin en commun avec Marc Mamet, ou encore à Jonage, où le maire sortant Lucien Barge est candidat avec Jonage avance.

À Mions, le maire Mickaël Paccaud porte lui aussi une liste unique baptisée Mions au cœur, tandis qu’à Sathonay-Village, Gilles Bidon se présente avec Agir ensemble pour demain.

Enfin, à Solaize, Guy Barral mène la liste Une âme, des énergies pour Solaize.

Dans d’autres communes, le maire sortant ne se représente pas mais a soutenu un successeur.

À Fontaines-sur-Saône, la liste Une énergie collective pour Fontaines-sur-Saône est menée par Bénédicte Hamelin, candidate désignée par le maire sortant.

À Fleurieu-sur-Saône, Nicolas Chassing, premier adjoint sortant, conduit la liste Esprit Fleurieu. Même situation à Montanay, où Patrice Cœurjolly, également premier adjoint sortant, mène la liste Montanay avec vous, pour vous.

Plusieurs autres communes de la Métropole se retrouvent également dans cette configuration électorale.

À Lissieu, la maire sortante Charlotte Grange se présente avec la liste Lissieu, racines et avenir. À Poleymieux-au-Mont-d’Or, Corinne Cardona conduit la liste Ensemble pour l’avenir de Poleymieux.

Enfin, à Rochetaillée-sur-Saône, la liste Rochetaillée-sur-Saône, notre village, notre avenir est menée par Jacques Vuitton, quatrième adjoint sortant.

Même en présence d’une liste unique, les électeurs restent appelés aux urnes lors des élections municipales. Le vote permet de valider la composition du futur conseil municipal. De plus, le scrutin métropolitain se tient en même temps et nécessite la voix des habitants de ces communes pour départager les nombreux candidats alignés dans leur circonscription.