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Hadi Mebarki (LFI) remporte la mairie de Saint-Fons

Hadi Mebarki (LFI) remporte la mairie de Saint-Fons
Hadi Mebarki (LFI) remporte la mairie de Saint-Fons - Lyon Mag

Comme à Vénissieux, c'est le candidat LFI qui a remporté la mairie de Saint-Fons.

Hadi Mebarki a obtenu ce dimanche 40,75% des suffrages. Il devance le candidat du centre David Debat, qui a recueilli 37,12% des voix.

Deux autres listes étaient en lice. Michèle Edery a obtenu 11,92% des voix, devant Nadia Touris (10,20%). 

Le maire sortant, Christian Duchêne, avait été exclu du second tour après l'annulation de ses bulletins de vote lors du premier tour en raison d'une irrégularité. Un recours avait alors été déposé.

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