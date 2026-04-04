Le nouveau maire LFI de Saint-Fons confirme : il ne désarmera pas sa police municipale

Insoumis mais indépendant. Hadi Mebarki, nouveau maire LFI de Saint-Fons, a annoncé ne pas suivre le même programme que d'autres membres du parti mélenchoniste en termes de sécurité. Au Progrès, il a expliqué qu'il n'allait pas désarmer sa police municipale, contrairement à ce qui a été fait à Saint-Denis.

"Nous n’allons pas créer du désordre à Saint-Fons, d’autant la police municipale a subi d’importants dysfonctionnements pendant ce mandat. Les habitants sont habitués à voir nos policiers armés et ça les rassure", explique Hadi Mebarki à nos confrères, rappelant que les policiers municipaux ne se sont jamais servis de leurs armes depuis 2001.

L'édile saint-foniard a toutefois martelé son envie de voir les fonctionnaires "favoriser le dialogue plutôt que la répression".

Reste à connaître la position définitive d'Abdelkader Lahmar, maire insoumis de Vaulx-en-Velin. Car la question ne se pose pas pour Vénissieux, où la police municipale n'était déjà pas armée.

La problématique de l'exode de fonctionnaires, notamment vers des mairies de droite qui recrutent et proposent des conditions jugées plus avantageuses, force peut-être les nouveaux premiers magistrats à faire profil bas durant la première année de mandat.