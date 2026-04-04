Politique

Le nouveau maire LFI de Saint-Fons confirme : il ne désarmera pas sa police municipale

Le nouveau maire LFI de Saint-Fons confirme : il ne désarmera pas sa police municipale

Après les annonces faites par le maire LFI de Saint-Denis, on se demandait si les nouveaux édiles de Vaulx-en-Velin, Saint-Fons et Vénissieux allaient également désarmer leur police municipale. L'un d'entre eux a tranché.

Insoumis mais indépendant. Hadi Mebarki, nouveau maire LFI de Saint-Fons, a annoncé ne pas suivre le même programme que d'autres membres du parti mélenchoniste en termes de sécurité. Au Progrès, il a expliqué qu'il n'allait pas désarmer sa police municipale, contrairement à ce qui a été fait à Saint-Denis.

"Nous n’allons pas créer du désordre à Saint-Fons, d’autant la police municipale a subi d’importants dysfonctionnements pendant ce mandat. Les habitants sont habitués à voir nos policiers armés et ça les rassure", explique Hadi Mebarki à nos confrères, rappelant que les policiers municipaux ne se sont jamais servis de leurs armes depuis 2001.

L'édile saint-foniard a toutefois martelé son envie de voir les fonctionnaires "favoriser le dialogue plutôt que la répression".

Reste à connaître la position définitive d'Abdelkader Lahmar, maire insoumis de Vaulx-en-Velin. Car la question ne se pose pas pour Vénissieux, où la police municipale n'était déjà pas armée.

La problématique de l'exode de fonctionnaires, notamment vers des mairies de droite qui recrutent et proposent des conditions jugées plus avantageuses, force peut-être les nouveaux premiers magistrats à faire profil bas durant la première année de mandat.

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saint-fons

Hadi Mebarki

police municipale armée

15 commentaires
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LFI 69 le 05/04/2026 à 11:59
AntiLFI a écrit le 04/04/2026 à 14h11

Le gourou punira ce dissident. Il est impossible de s’opposer à la volonté du gourou.

LFI est le KKK du 21 ème siècle, et alors ?

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La Meute le 05/04/2026 à 11:58
AntiLFI a écrit le 04/04/2026 à 14h11

Le gourou punira ce dissident. Il est impossible de s’opposer à la volonté du gourou.

Le con gourou ?

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il va même aller plus loin ............... le 05/04/2026 à 09:38

Il veut mettre un policier derrière chaque habitant de Saint Fons .................

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Schuss69 le 04/04/2026 à 21:29

C'est un dissident LFI: Il porte une cravate et il ne désarme pas ses policiers. Il ne va pas tarder à se faire virer par Mélenchon.

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Solidarité 69 le 04/04/2026 à 20:41

Le Maire LFI est formel.
La police doit rester armée... Pour lutter contre les néonazis.

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maisquelhonte le 04/04/2026 à 19:00

le Maire dit je ne desarmerai pas la police municipale et cela ne plaît pas quand même, sachez une chose on se fout de votre avis, la démocratie à parlé, vive la France et vive la république.

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en voiture Simone le 04/04/2026 à 18:16

pour une foi que LFI voit juste surtout à saint fons.

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LFI 69 le 04/04/2026 à 16:42

Il faut désarmer la police et armer les OQTF

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lolotoooôooo le 04/04/2026 à 16:03
inverser l'inversion a écrit le 04/04/2026 à 15h39

et pourquoi pas une police qui récompenserait en distribuant des chèques aux citoyens qui respectent la loi. Genre tu marques bien le stop, on t'offre 10 € ou on te contrôle et tu es bien en règle, 15€ dans la poche net et non imposable bien évidemment etc...

Les gains aux jeux sont non imposables.

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inverser l'inversion le 04/04/2026 à 15:39

et pourquoi pas une police qui récompenserait en distribuant des chèques aux citoyens qui respectent la loi. Genre tu marques bien le stop, on t'offre 10 € ou on te contrôle et tu es bien en règle, 15€ dans la poche net et non imposable bien évidemment etc...

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gab le 04/04/2026 à 15:24

Il faut supprimer les polices Municipales, et les remplacer par une seule POLICE METROPOLITAINE armée, qui a les moyens les plus moderne pour le maintien de l’ordre, et la réalisation des taches qui sont dans sa mission.
Il faut mutualiser les moyens et les effectifs, afin d’augmenter l’efficacité, sans augmenter les couts.
Beaucoup de communes n'ont pas les moyens financiers, pour une police Municipale efficace.
Les Maires de ces communes, devraient confier cette mission a la METROPOLE.

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Bon sens le 04/04/2026 à 15:15

Bravo M le maire !

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Ex Précisions le 04/04/2026 à 15:00
Farce libre ! a écrit le 04/04/2026 à 14h41

Les policiers municipaux, peuvnet quitter St Denis, il seront mieux accueilli à Brest, Valence, Starsbourg... Ils, elles retouveront les mêmes kayeras !

Ciotti va en recruter des dizaines il a dit qu'ils étaient les bienvenus ;-)

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Farce libre ! le 04/04/2026 à 14:41

Les policiers municipaux, peuvnet quitter St Denis, il seront mieux accueilli à Brest, Valence, Starsbourg... Ils, elles retouveront les mêmes kayeras !

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AntiLFI le 04/04/2026 à 14:11

Le gourou punira ce dissident. Il est impossible de s’opposer à la volonté du gourou.

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