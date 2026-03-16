Municipales à Saint-Fons : Christian Duchêne dénonce des "irrégularités" et saisit la justice

Le premier tour des élections municipales à Saint-Fons, dans la métropole de Lyon, pourrait se poursuivre devant la justice. Dans un communiqué publié à l’issue du scrutin, la liste Saint-Fons la citoyenne affirme que de nombreuses irrégularités auraient entaché le déroulement de la journée électorale.

Son candidat, Christian Duchêne, indique avoir déposé plusieurs plaintes et annonce contester officiellement les résultats.

Dans son communiqué, l’édile sortant évoque "de très nombreuses irrégularités" constatées dans les bureaux de vote de la commune.

Parmi les faits signalés figureraient notamment des bulletins jugés non conformes, des pressions exercées sur certains électeurs ainsi que des procurations considérées comme douteuses. Des menaces auraient également été signalées au cours de la journée.

Ces différents incidents auraient été consignés dans les procès-verbaux des bureaux de vote.

"C’est un triste jour pour la démocratie locale", déplore Christian Duchêne dans ce communiqué.

Une polémique autour des bulletins de vote

Le candidat évoque également une erreur sur les bulletins de vote de sa liste, finalement déclarés non conformes. La nationalité de l'une de ses colistières portugaise était ainsi mal renseignée.

Selon lui, ces bulletins avaient pourtant été validés en amont par la commission de contrôle de la préfecture, et l’information sur leur non-conformité serait arrivée trop tard pour permettre leur réimpression avant le scrutin.

Malgré ces contestations, la liste affirme avoir été placée en ballotage favorable pour le second tour.

Mais son candidat annonce vouloir contester les résultats devant la justice, estimant que les conditions du scrutin ne garantissent pas sa sincérité.

Il demande également à la préfecture d’annuler les résultats du premier tour et d’organiser de nouvelles élections municipales partielles dans les prochaines semaines.