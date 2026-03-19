Saint-Fons : exclu du second tour à cause de ses bulletins, Christian Duchêne appelle à voter contre la droite

C'est l'un des grands rebondissements inattendus du premier tour des municipales dans l'agglomération lyonnaise. La liste Saint-Fons la Citoyenne du maire sortant Christian Duchêne ne participera pas au second tour, après l’annulation de ses bulletins de vote par la préfecture le jour même du scrutin.

Dans un communiqué, Christian Duchêne évoque une situation "inédite". "Cela m’empêche d’être présent au second tour, mais surtout cela exclut du scrutin un tiers des électeurs qui se retrouvent dépossédés de leur vote", affirme-t-il.

Le maire battu à cause de ses bulletins imprécis sur la nationalité d'une colistière annonce son intention de déposer un recours pour contester cette décision, tout en dénonçant "de nombreuses irrégularités" relevées dans les bureaux de vote, sans plus de précision.

S’il ne sera pas présent au second tour des municipales, Christian Duchêne appelle ses électeurs à se mobiliser pour les élections métropolitaines, jugées "très importantes" dans la circonscription des Portes du Sud.

Il invite à soutenir la liste d’union de la gauche et des écologistes, conduite localement par Michèle Picard, arrivée 3e derrière Grand Coeur Lyonnais et LFI.

"Il s’agit de résister à la droite et à ses extrêmes pour éviter que notre Métropole ne replonge dans une politique qui redeviendrait défavorable à nos quartiers", explique-t-il.