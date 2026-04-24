"14 500 emplois menacés" : le maire de Saint-Fons alerte l’État sur la crise de la Vallée de la Chimie

L’alerte est directe et solennelle. À Saint-Fons, le maire Hadi Mebarki a adressé une lettre ouverte au Président de la République et au gouvernement pour dénoncer une crise industrielle majeure dans la Vallée de la Chimie.

Au cœur des inquiétudes : la situation de Domo Polytechnyl, placée en redressement judiciaire, et qui pourrait encore supprimer plusieurs centaines d’emplois.

Mais pour l’élu insoumis, le problème dépasse largement une seule entreprise. "C’est tout un écosystème collaboratif qui s’effondre", écrit-il, évoquant les liens industriels entre les sites de la Vallée de la Chimie.

Domo Polytechnyl fournit en effet gaz et chaleur à d’autres entreprises du secteur. Un arrêt de la production pourrait donc provoquer des répercussions en chaîne.

Le maire alerte sur un risque massif : "14 500 emplois sont ainsi menacés", dans un contexte marqué par la concurrence internationale et la hausse des coûts de l’énergie.

Au-delà de l’économie, il décrit une situation sociale déjà dégradée : "La paupérisation de nos habitants se constate d’année en année", écrit-il, évoquant des familles fragilisées par la perte d’activité.

Dans ce contexte, Hadi Mebarki appelle l’État à agir rapidement, demandant notamment le report de l’audience prévue le 27 avril au tribunal de commerce.

Et conclut sur une interpellation directe : "Nous ne pouvons pas nous permettre d’accepter que nos habitants perdent leur emploi sans agir".

Pour le maire, la question est désormais politique : sans intervention rapide de l’État, c’est une partie de la Vallée de la Chimie — et de son histoire industrielle — qui pourrait disparaître.