"14 500 emplois menacés" : le maire de Saint-Fons alerte l’État sur la crise de la Vallée de la Chimie

L’alerte est directe et solennelle. À Saint-Fons, le maire Hadi Mebarki a adressé une lettre ouverte au Président de la République et au gouvernement pour dénoncer une crise industrielle majeure dans la Vallée de la Chimie.
Au cœur des inquiétudes : la situation de Domo Polytechnyl, placée en redressement judiciaire, et qui pourrait encore supprimer plusieurs centaines d’emplois.
Mais pour l’élu insoumis, le problème dépasse largement une seule entreprise. "C’est tout un écosystème collaboratif qui s’effondre", écrit-il, évoquant les liens industriels entre les sites de la Vallée de la Chimie.
Domo Polytechnyl fournit en effet gaz et chaleur à d’autres entreprises du secteur. Un arrêt de la production pourrait donc provoquer des répercussions en chaîne.
Le maire alerte sur un risque massif : "14 500 emplois sont ainsi menacés", dans un contexte marqué par la concurrence internationale et la hausse des coûts de l’énergie.
Au-delà de l’économie, il décrit une situation sociale déjà dégradée : "La paupérisation de nos habitants se constate d’année en année", écrit-il, évoquant des familles fragilisées par la perte d’activité.
Dans ce contexte, Hadi Mebarki appelle l’État à agir rapidement, demandant notamment le report de l’audience prévue le 27 avril au tribunal de commerce.
Et conclut sur une interpellation directe : "Nous ne pouvons pas nous permettre d’accepter que nos habitants perdent leur emploi sans agir".
Pour le maire, la question est désormais politique : sans intervention rapide de l’État, c’est une partie de la Vallée de la Chimie — et de son histoire industrielle — qui pourrait disparaître.
Sud de lyon sans chimieSignaler Répondre
On l assume ?
=> moins de pollutions, moins de cancer
Mais moins de jobs
Ben comme ça, y aura plus d'émission de pollution. De quoi se plaint il ?Signaler Répondre
Se constate d'année en année, ah bon ?Signaler Répondre
C'est ce que donne le communisme en pire comme lfi.
A force de taxer pour redistribuer, au bout d'un temps il n'y a plus personne a taxer puisque ça n'encourage ni l'effort, ni l'investissement et donc plus rien a redistribuer ... Game over
Bon week-end 😀
Un maire LFI qui dénonce le déclin de l'industrie ? ? ? ? ?Signaler Répondre
selon la droite la faute à LFi et il faut envoyer les blindé et l’armée dans les quartiers et les musulmans sont coupables de tout pendant que les français vivent dans la misère la droite propose des solutions à des faux problèmesSignaler Répondre
C’est RIEN par rapport aux centaines de milliers ou millions d’emplois qui vont disparaître grâce à l’intelligence Artificielle. Nous sommes TROP Nombreux sur cette terre malheureusement et il faudrait que plus de la moitié de l’humanité disparaisse pour que les autres puissent vivre beaucoup mieux.Signaler Répondre
L'industrie est passé sous la barre des 10% d'emplois en France.Signaler Répondre
Pour 1 usine qui ouvre il y en a 50 qui ferment, j'exagère mais pas loin...
Par contre la bourse de Paris ne s'est jamais portée aussi bien avec des records ces derniers mois, normal quand les actionnaires délocalisent à tout va même s'il font de bons bénéfices en France, c'est pour en faire encore plus...
Et nos politiques qui veulent nous faire croire à la "réindustrialisation de la France", rrourrrrouuuuu (roucoulement du pigeon).
Rappel, je déteste LFI et la gauche actuelle avant qu'on me catalogue, je donne juste des faits ;-)
Encore un génie qui propose de financer une entreprise privée avec de l'argent public, autant financer directement les salariés avec le chômage, le temps de retrouver un travail ou un autre projet de vie.Signaler Répondre