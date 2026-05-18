Clôtures payées par la Ville pour une copropriété privée ? Le maire de Saint-Fons saisit la justice

Nouveau rebondissement politique à Saint-Fons.

Le maire LFI de la commune, Hadi Mebarki, a annoncé ce lundi 18 mai avoir déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République de Lyon visant l’ancien exécutif municipal, et plus particulièrement l’ex-maire Christian Duchêne, son ancien adjoint à l’Environnement et gendre Thibaut Casters, ainsi que le président de l’Association syndicale libre (ASL) "Le Parc Lumière".

Selon la municipalité, des vérifications administratives internes menées après l’alternance politique et transmises à l’exécutif en avril 2026 auraient mis en évidence "un faisceau d’irrégularités préoccupantes" remontant à la précédente mandature.

Des clôtures financées par la Ville pour une copropriété privée ?

La Ville affirme que des documents internes et pièces comptables montrent qu’au printemps 2022, des fonds publics auraient été utilisés pour financer l’achat de clôtures et de barrières destinées à une copropriété privée, dans laquelle résiderait l’ancien maire. Toujours selon la municipalité, cette dépense aurait été validée malgré les réserves émises par les services techniques et administratifs.

Autre élément mis en avant par la mairie : le président de l’ASL bénéficiaire de cet achat aurait également figuré sur la liste municipale Saint-Fons citoyenne et unie conduite par Christian Duchêne lors des élections municipales de 2020.

La Ville estime que ces faits pourraient relever des infractions de "détournement de fonds publics" et de "prise illégale d’intérêts", tout en précisant laisser désormais les autorités judiciaires mener les investigations.

"La protection de l’argent des contribuables sainfoniards et l’exigence de probité dans l’action publique sont des principes non négociables", affirme Hadi Mebarki dans un communiqué, annonçant également que la commune entend se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.