Incendie criminel à Décines : une cagnotte ouverte pour aider les sinistrés

Une cagnotte en ligne a été publiée sur le site GoFundMe pour venir en aide aux sinistrés. "Afin de venir en aide aux familles touchées par l’incendie survenu au Prainet à Décines-Charpieu le 11 mai dernier et pour les aider à faire face aux difficultés à venir nous avons souhaité agir concrètement en mettant en place un élan de solidarité local", peut-on lire sur le site de la cagnotte.

L’objectif est de récolter 29 000 euros.