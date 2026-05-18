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Incendie criminel à Décines : une cagnotte ouverte pour aider les sinistrés

Incendie criminel à Décines : une cagnotte ouverte pour aider les sinistrés
Incendie criminel à Décines : une cagnotte ouverte pour aider les sinistrés - DR

Une semaine après l’incendie criminel qui a fait trois morts dans un immeuble de la rue Sully à Décines, l’élan de solidarité se poursuit.

Une cagnotte en ligne a été publiée sur le site GoFundMe pour venir en aide aux sinistrés. "Afin de venir en aide aux familles touchées par l’incendie survenu au Prainet à Décines-Charpieu le 11 mai dernier et pour les aider à faire face aux difficultés à venir nous avons souhaité agir concrètement en mettant en place un élan de solidarité local", peut-on lire sur le site de la cagnotte.

L’objectif est de récolter 29 000 euros. 

Tags :

cagnotte en ligne

incendie mortel

décines

3 commentaires
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J6 le 18/05/2026 à 19:06

Je donne uniquement si ça vote bien à droite...pour les autres un retour de karma

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une idée le 18/05/2026 à 18:38

Et si ils demandaient aux dealers du coin ?

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Ex Précisions le 18/05/2026 à 17:41

Il faut ponctionner un pourcentage sur la vente de drogue du secteur, vente qui doit toujours être présente...
Un impôt local en quelque sorte ;-)

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