Incendie criminel à Décines : une cagnotte ouverte pour aider les sinistrés

Une cagnotte en ligne a été publiée sur le site GoFundMe pour venir en aide aux sinistrés. "Afin de venir en aide aux familles touchées par l’incendie survenu au Prainet à Décines-Charpieu le 11 mai dernier et pour les aider à faire face aux difficultés à venir nous avons souhaité agir concrètement en mettant en place un élan de solidarité local", peut-on lire sur le site de la cagnotte.
L’objectif est de récolter 29 000 euros.
Je donne uniquement si ça vote bien à droite...pour les autres un retour de karmaSignaler Répondre
Et si ils demandaient aux dealers du coin ?Signaler Répondre
Il faut ponctionner un pourcentage sur la vente de drogue du secteur, vente qui doit toujours être présente...Signaler Répondre
Un impôt local en quelque sorte ;-)