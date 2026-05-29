Décines : après l’incendie mortel rue Sully, Laurence Fautra réclame plus de moyens contre le narcotrafic

L’incendie dramatique du 18 rue Sully à Décines-Charpieu reste au coeur des priorités de la mairie.

Ce vendredi 29 mai, la maire LR de la commune, Laurence Fautra, révèle avoir été reçue dans la matinée par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, afin d’évoquer les suites de ce drame et les besoins de la commune en matière de sécurité.

Selon l’édile, cet échange a été l’occasion d’exposer "les attentes concrètes de la Ville et des habitants" vis-à-vis de l’État.

Laurence Fautra affirme avoir demandé des moyens humains et financiers supplémentaires pour la sécurité du quotidien et la lutte contre le narcotrafic, une mobilisation renforcée pour éviter l’entrée de mineurs dans la délinquance et la criminalité, une action de long terme sur les quartiers et l’avenir de la jeunesse, accompagnée d’une réflexion sur l’aménagement urbain et un meilleur accompagnement de la gestion des grands équipements, notamment les soirs de match ou de concert.

"Faire gagner la République"

La maire de Décines-Charpieu dit avoir remercié le ministre pour "son écoute" et pour "sa pensée à l’égard des victimes" de l’incendie.

Vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de la Santé, Laurence Fautra affirme désormais compter "sur la détermination de l’État face au fléau du trafic de stupéfiants", estimant que "c’est tous ensemble que nous pourrons faire gagner la République sur tous nos territoires".