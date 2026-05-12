Des victimes "totalement inconnues des services de la justice" : que retenir de la conférence de presse du procureur sur l'incendie mortel de Décines ?

Le parquet de Lyon a livré ce mardi de nouveaux éléments sur l’incendie criminel survenu lundi matin dans un immeuble de la rue Sully à Décines-Charpieu.

Lors d’une conférence de presse organisée aux côtés du directeur de la DIPN Nelson Bouard, le procureur de la République Thierry Dran a confirmé la mort de trois personnes.

Deux victimes ont été découvertes dans un appartement situé au 7e étage de l’immeuble : un homme de 28 ans et sa tante âgée de 61 ans.

La troisième victime, également âgée de 28 ans, a été retrouvée au pied du bâtiment. Selon le procureur, cet homme ne résidait pas dans l’immeuble.

Les trois victimes étaient "totalement inconnues des services de la justice", a précisé Thierry Dran. Les investigations se poursuivent concernant leur entourage et leurs proches, ainsi que ceux des autres riverains.

Quatorze personnes ont été blessées, sans qu’aucun pronostic vital ne soit engagé.

Une enquête pour homicides volontaires en bande organisée

Le parquet a saisi la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) ainsi que la police scientifique. Des expertises sont toujours en cours afin de déterminer les circonstances exactes du sinistre.

Selon le procureur, au moins un départ de feu a été constaté, mais son origine précise reste à déterminer à ce stade.

L’incendie, particulièrement violent, s’est propagé au niveau du 7e étage. Le feu aurait pris naissance dans les parties communes de l’immeuble.

Thierry Dran a également indiqué que des faits avaient déjà été signalés par le passé au 18 rue Sully, notamment au 4e étage, sans pouvoir établir pour l’instant un lien avec l’incendie de lundi.

Une enquête pénale a été ouverte des chefs de dégradations par moyen dangereux ayant entraîné la mort, d’homicides volontaires en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime organisé.

Aucune interpellation n’a encore eu lieu.

Interrogé sur un éventuel contexte lié au narcotrafic, le procureur a appelé à la prudence. "Il est totalement prématuré d’indiquer que les faits sont en lien avec un trafic de stupéfiants", a-t-il déclaré. Le magistrat reconnaît toutefois que cette hypothèse fait partie des pistes de travail des enquêteurs.

Les autopsies des trois victimes doivent être réalisées ce mercredi matin.