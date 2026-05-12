Judiciaire

Des victimes "totalement inconnues des services de la justice" : que retenir de la conférence de presse du procureur sur l'incendie mortel de Décines ?

Des victimes "totalement inconnues des services de la justice" : que retenir de la conférence de presse du procureur sur l'incendie mortel de Décines ?

Thierry Dran organisait une conférence de presse ce mardi 12 mai suite à l'incendie mortel de Décines survenu la veille. Le procureur de la République de Lyon confirme l’ouverture d’une information pour homicides volontaires en bande organisée.

Le parquet de Lyon a livré ce mardi de nouveaux éléments sur l’incendie criminel survenu lundi matin dans un immeuble de la rue Sully à Décines-Charpieu.

Lors d’une conférence de presse organisée aux côtés du directeur de la DIPN Nelson Bouard, le procureur de la République Thierry Dran a confirmé la mort de trois personnes.

Deux victimes ont été découvertes dans un appartement situé au 7e étage de l’immeuble : un homme de 28 ans et sa tante âgée de 61 ans.

La troisième victime, également âgée de 28 ans, a été retrouvée au pied du bâtiment. Selon le procureur, cet homme ne résidait pas dans l’immeuble.

Les trois victimes étaient "totalement inconnues des services de la justice", a précisé Thierry Dran. Les investigations se poursuivent concernant leur entourage et leurs proches, ainsi que ceux des autres riverains.

Quatorze personnes ont été blessées, sans qu’aucun pronostic vital ne soit engagé.

Une enquête pour homicides volontaires en bande organisée

Le parquet a saisi la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) ainsi que la police scientifique. Des expertises sont toujours en cours afin de déterminer les circonstances exactes du sinistre.

Selon le procureur, au moins un départ de feu a été constaté, mais son origine précise reste à déterminer à ce stade.

L’incendie, particulièrement violent, s’est propagé au niveau du 7e étage. Le feu aurait pris naissance dans les parties communes de l’immeuble.

Thierry Dran a également indiqué que des faits avaient déjà été signalés par le passé au 18 rue Sully, notamment au 4e étage, sans pouvoir établir pour l’instant un lien avec l’incendie de lundi.

Une enquête pénale a été ouverte des chefs de dégradations par moyen dangereux ayant entraîné la mort, d’homicides volontaires en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime organisé.

Aucune interpellation n’a encore eu lieu.

Interrogé sur un éventuel contexte lié au narcotrafic, le procureur a appelé à la prudence. "Il est totalement prématuré d’indiquer que les faits sont en lien avec un trafic de stupéfiants", a-t-il déclaré. Le magistrat reconnaît toutefois que cette hypothèse fait partie des pistes de travail des enquêteurs.

Les autopsies des trois victimes doivent être réalisées ce mercredi matin.

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décines

12 commentaires
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aimelyon le 12/05/2026 à 18:34

CERTAINS ONT VRAIMENT LE DIABLE EN EUX. triste vie triste avenir.

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petit bémol le 12/05/2026 à 17:50
Polo 69500 a écrit le 12/05/2026 à 17h22

« Quand la justice des hommes montre ses limites, il reste l’espoir de la justice divine. »
« La justice des hommes peut se tromper, la justice divine finit toujours par rattraper la vérité. »

sauf que dieu n'existe pas

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Polo 69500 le 12/05/2026 à 17:22

« Quand la justice des hommes montre ses limites, il reste l’espoir de la justice divine. »
« La justice des hommes peut se tromper, la justice divine finit toujours par rattraper la vérité. »

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Les Enfants gâtés le 12/05/2026 à 17:02

Depuis que la Politique familiale française a décrété ´ l’Enfant ROI 👑 ´ élevé sans éducation dans l’assistanat et l’impunité ´ Pourquoi en grandissant se priverait il de SES Privilèges ?

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Bob le 12/05/2026 à 16:31
Ex Précisions a écrit le 12/05/2026 à 16h07

"totalement inconnues des services de la justice"
ou
"totalement "connues" des services de police"... On sait très bien que ça ne franchit pas souvent le cap de la justice.
Mais pas de vagues avant les élections ni avant le choix de Lyon et Décines pour les JO d'hiver.

Tes sous-entendus sont dignes d'un pilier de bar sous beaujolpif

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Ex Précisions le 12/05/2026 à 16:07

"totalement inconnues des services de la justice"
ou
"totalement "connues" des services de police"... On sait très bien que ça ne franchit pas souvent le cap de la justice.
Mais pas de vagues avant les élections ni avant le choix de Lyon et Décines pour les JO d'hiver.

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simplementcitoyen le 12/05/2026 à 15:26

A quel moment le gouvernement ainsi que les élus vont être réellement efficace et bouger avec des actions car a force de rien faire voici le résultat. Il ne faut pas être étonner si les citoyens votent le RN pour les présidentiels afin de remettre de l'ordre face à des personnes qui ont aucun respect de l’autre et d'éducation.

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Alouf1959 le 12/05/2026 à 15:02

Les trois victimes étaient "totalement inconnues des services de la justice", a précisé Thierry Dran.
Quelle surprise !!!
En revanche, je ne suis pas certain que celui ou ceux qui sont à l'origine de l'incendie soient inconnus de la police ...

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lyon avec zemmour et sarcely le 12/05/2026 à 14:22

Ceux qui ont cramé l'immeuble à Vaulx avec une quinzaine de morts n'ont pas fait un jour en prison

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Holmes le 12/05/2026 à 13:14
Sherlock le sait a écrit le 12/05/2026 à 13h00

Deux conclusions ;

1/les salopards ne seront jamais appréhendés

2/ils vont récidiver, vu l'impunité et l'absence d'un système de justice fonctionnel en France aujourd'hui.

J'aurais pas dit mieux

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Solidarité 69 le 12/05/2026 à 13:00

La contribution exorbitante des contribuables à l'état pour au final n'être en sécurité nulle part interroge sur la légitimité de cet état à lever l'impôt.

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Sherlock le sait le 12/05/2026 à 13:00

Deux conclusions ;

1/les salopards ne seront jamais appréhendés

2/ils vont récidiver, vu l'impunité et l'absence d'un système de justice fonctionnel en France aujourd'hui.

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