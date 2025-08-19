Faits Divers

Près de Lyon : un exhibitionniste interpellé à proximité d'un jardin d'enfants

C'est la vigilance d'un parent qui a permis son arrestation.

Ce dernier avait repéré le manège inquiétant d'un individu qui rodait près du jardin d'enfants de Beauregard à Décines-Charpieu. La police municipale est donc intervenue mercredi dernier pour interpeller l'exhibitionniste.

D'abord placé en garde à vue, le trentenaire souffrant de problèmes psychiatriques a ensuite été hospitalisé d'office.

L'enquête se poursuit.

Ex Précisions le 19/08/2025 à 16:19

Un ancien prof de Bétharram ?

En Amérique le 19/08/2025 à 15:48
‘Wallah’ a écrit le 19/08/2025 à 14h40

Bah alors ….tu commente pas??

J'ai essayé. Mais nous vivons sous un régime digne de Pyongyang....

‘Wallah’ le 19/08/2025 à 14:40

Bah alors ….tu commente pas??

