Près de Lyon : un exhibitionniste interpellé à proximité d'un jardin d'enfants

Ce dernier avait repéré le manège inquiétant d'un individu qui rodait près du jardin d'enfants de Beauregard à Décines-Charpieu. La police municipale est donc intervenue mercredi dernier pour interpeller l'exhibitionniste.
D'abord placé en garde à vue, le trentenaire souffrant de problèmes psychiatriques a ensuite été hospitalisé d'office.
L'enquête se poursuit.
