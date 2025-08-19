Près de Lyon : un exhibitionniste interpellé à proximité d'un jardin d'enfants

Ce dernier avait repéré le manège inquiétant d'un individu qui rodait près du jardin d'enfants de Beauregard à Décines-Charpieu. La police municipale est donc intervenue mercredi dernier pour interpeller l'exhibitionniste.

D'abord placé en garde à vue, le trentenaire souffrant de problèmes psychiatriques a ensuite été hospitalisé d'office.

L'enquête se poursuit.