A Décines, le RN sommé d'enlever le logo de la ville de son blason

Référent du Rassemblement national à Décines-Charpieu, le jeune lepéniste est mis en demeure en sa qualité d'administrateur de la page Facebook du RN local. Car il avait créé un logo, reprenant à la fois les lettres "RN", la flamme du parti et les éléments du blason de la commune, à savoir un lion, un dauphin et des voiles.

Sauf que ces éléments font aussi partie du logo de la Ville de Décines-Charpieu, déposé à l'INPI en tant que marque figurative. Et sont donc "propriétés exclusives de la personne morale qu'est la commune de Décines-Charpieu" comme l'indiquent les avocats missionnés par la maire Laurence Fautra pour faire disparaître le logo du RN décinois.

"L'utilisation du logo officiel de la commune est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit des utilisateurs sur le caractère officiel ou non de la page Facebook", poursuit le cabinet, qui donnait 15 jours à Tim Bouzon pour s'exécuter, sous peine de poursuites judiciaires.

S'il a supprimé son logo, l'attaché parlementaire de la députée du Rhône Tiffany Joncour réagit amèrement dans un communiqué : "Ce procédé, juridiquement discutable, semble avant tout destiné à intimider une opposition qui dérange. Cette initiative isolée n’est cependant pas anodine. Elle s’inscrit dans un climat de plus en plus fermé vis-à-vis du pluralisme démocratique. Ce n’est d’ailleurs pas sans rappeler la tentative ratée de restreindre récemment l’accès des oppositions aux équipements municipaux, jugée contraire aux principes républicains par la justice administrative. Le signal envoyé est clair : à Décines, la critique ne semble plus tolérée".