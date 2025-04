Encore un couac au RN ? Le lyonnais Andrea Kotarac aurait été au service de Marine Le Pen sans prévenir le Parlement européen

Voilà qu'un nouveau caillou s'invite dans la chaussure de celle qui, aujourd'hui, ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle 2027.

Selon des informations de Mediapart, confirmées par l'AFP, Andrea Kotarac avait cumulé pendant la campagne de la présidentielle 2022 les fonctions d'assistant du député européen Hervé Juvin et de porte-parole du Rassemblement national. Et ce, sans demander et obtenir l'autorisation nécessaire du Parlement européen.

Andrea Kotarac, ancien candidat à la Métropole de Lyon et actuel président du groupe RN à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, aurait pu se mettre au service de Marine Le Pen en 2022, mais uniquement "à titre strictement personnel" et "en dehors des heures de travail" au Parlement.

Sauf que le Lyonnais, qui enchaînait les interventions sur les plateaux TV, n'aurait déposé que quatre jours de congés durant l'entre deux-tours de la présidentielle.

Employé à temps partiel à trois quarts temps pour 3750 euros brut mensuels selon Mediapart, Andrea Kotarac avait-il réellement le temps de travailler pour Hervé Juvin et Marine Le Pen ?

Pour le moment, le Parlement européen n'a lancé aucune procédure ou enquête.

A gauche, on jubile de voir que l'ancien proche de Jean-Luc Mélenchon, devenu un symbole en 2019 en passant de la France insoumise au RN, pourrait un peu plus entamer les chances de Marine Le Pen de se présenter dans deux ans.