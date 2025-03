Marine Le Pen condamnée : "Nous assistons aujourd’hui à l’effondrement de la démocratie" selon la députée RN Tiffany Joncour

Car Marine Le Pen a été condamnée lors du procès des assistants parlementaires du FN à 4 ans de prison dont 2 ans ferme et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui rend impossible sa candidature pour l'élection présidentielle 2027, scrutin pour lequel elle figure parmi les favoris.

Pour la députée RN du Rhône Tiffany Joncour, ce jugement "est une attaque directe contre la démocratie. L’objectif est clair : empêcher la favorite de la prochaine élection présidentielle de se présenter".

"En l’empêchant de faire appel avec un effet suspensif, on piétine l’État de droit", poursuit la parlementaire, qui martèle que "Marine Le Pen et le Rassemblement National sont innocents" et que cette affaire a été "initiée par des socialistes il y a dix ans".

"Nous assistons aujourd’hui à l’effondrement de la démocratie et à la négation totale de la volonté du peuple français. Aujourd’hui, ils ne s’attaquent pas seulement à Marine Le Pen, mais aux millions de Français qui comptaient voter pour elle", conclut Tiffany Joncour.