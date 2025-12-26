Grève annoncée le 31 décembre dans les salles municipales de Lyon, des spectacles menacés

L’annonce a été faite par la CGT Ville de Lyon, qui dénonce une dégradation persistante du dialogue social au sein de la Direction centrale de l’immobilier (DCI).

Selon le syndicat, les alertes se multiplient depuis près d’un an sans aboutir à des négociations jugées satisfaisantes. Le service concerné estime pourtant jouer un rôle central dans la politique culturelle lyonnaise, en assurant la mise à disposition de salles municipales accueillant aussi bien des artistes nationaux que des associations locales, des établissements scolaires ou des écoles de danse, de théâtre et de musique.

Parmi les points de crispation figure la révision du règlement intérieur, qui prévoirait la suppression du jour de repos fixe le dimanche. Une mesure qui permettrait, selon la CGT, de programmer les agents sans recours aux heures supplémentaires. Le syndicat évoque une perte de rémunération estimée entre 10 et 15%, ainsi qu’une remise en cause de l’organisation de la vie personnelle des agents.

Autre revendication mise en avant : l’application tardive d’une décision du conseil municipal lyonnais relative à la majoration des heures de nuit. Les agents avaient dû recourir à la grève pour obtenir son application, et la Ville leur devrait aujourd’hui environ 1000 euros par agent, correspondant à un an et demi de majoration non versée.

La CGT affirme que la direction a mis fin aux échanges en expliquant qu’aucune rencontre ne pouvait être organisée avant la fin de l’année.

En conséquence, le syndicat maintient le préavis et appelle à la mobilisation. Les usagers détenteurs de billets pour des spectacles programmés le 31 décembre dans les salles municipales sont avertis qu’ils pourraient trouver porte close ce soir-là.