Grève annoncée le 31 décembre dans les salles municipales de Lyon, des spectacles menacés

L’annonce a été faite par la CGT Ville de Lyon, qui dénonce une dégradation persistante du dialogue social au sein de la Direction centrale de l’immobilier (DCI).
Selon le syndicat, les alertes se multiplient depuis près d’un an sans aboutir à des négociations jugées satisfaisantes. Le service concerné estime pourtant jouer un rôle central dans la politique culturelle lyonnaise, en assurant la mise à disposition de salles municipales accueillant aussi bien des artistes nationaux que des associations locales, des établissements scolaires ou des écoles de danse, de théâtre et de musique.
Parmi les points de crispation figure la révision du règlement intérieur, qui prévoirait la suppression du jour de repos fixe le dimanche. Une mesure qui permettrait, selon la CGT, de programmer les agents sans recours aux heures supplémentaires. Le syndicat évoque une perte de rémunération estimée entre 10 et 15%, ainsi qu’une remise en cause de l’organisation de la vie personnelle des agents.
Autre revendication mise en avant : l’application tardive d’une décision du conseil municipal lyonnais relative à la majoration des heures de nuit. Les agents avaient dû recourir à la grève pour obtenir son application, et la Ville leur devrait aujourd’hui environ 1000 euros par agent, correspondant à un an et demi de majoration non versée.
La CGT affirme que la direction a mis fin aux échanges en expliquant qu’aucune rencontre ne pouvait être organisée avant la fin de l’année.
En conséquence, le syndicat maintient le préavis et appelle à la mobilisation. Les usagers détenteurs de billets pour des spectacles programmés le 31 décembre dans les salles municipales sont avertis qu’ils pourraient trouver porte close ce soir-là.
Les comptes sont exemplaires …. Puisque l on a pas versé ce que l on avait promis.Signaler Répondre
Un peu facile les gars…le mensonge est permanent.
La CGT a toujours fonctionné comme cela. Le rapport de force, avec en filigrane pénaliser le plus possible les usagers des services publics.Signaler Répondre
Qu'ils en profitent bien "les intermittents du spectacle permanent" aux taux d'absentéisme lui aussi permanent. Si Jean Mi prend les manettes début avril (apparemment c'est bien parti), ça va leur faire tout drôle aux intermittents. C'est qu'il en connaît "un rayon" JMA en RH. D'ou peut-être, cette pression-chantage sur leur Patron actuel. Allez savoir !Signaler Répondre
La CGT a participé à la barbouzerie de Doucet pour virer NPG. Ils gouttent maintenant au mépris des travailleurs la culture 😘Signaler Répondre
Tous ces métiers qui travaillent le dimanche: restauration, hôtellerie, sécurité, maintenance, production, pilotes, conducteurs de trains, …taxis, agriculteurs ….. Si tu ne veux pas travailler le Dimanche, c’est plus simple de changer de métier que de demander à la société de s’adapter à toi. Non ?Signaler Répondre
Le travail du dimanche chez les agents publics est très bien cadré par la réglementation, nul besoin de négociation pour celà. Sauf qu'à Lyon, ça négocie et ça magouille, pour contourner les règles et dilapider l'argent public en dehors de tout cadre légal.Signaler Répondre
Grâce a la CGT le spectacle est permanent et non intermittent.Signaler Répondre
J'approuve cette grève bloquant les spectacles grassement subventionnés par mes impôts et destinés a quelques happy few de la nomenklatura socio bobo intello gaucho
Et bé le Doudou pas grand monde n'est content de lui, et ça enfle à la fin de son mandat.Signaler Répondre
Il n'y a pas quelqu'un, comme avec Flamby en 2017, pour lui dire de se retirer ? Aussi compétents l'un que l'autre ;-)