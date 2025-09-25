Judiciaire

La justice ordonne à Grégory Doucet de retirer le drapeau palestinien du fronton de l’Hôtel de Ville de Lyon

La justice ordonne à Grégory Doucet de retirer le drapeau palestinien du fronton de l’Hôtel de Ville de Lyon
La justice ordonne à Grégory Doucet de retirer le drapeau palestinien du fronton de l’Hôtel de Ville de Lyon - Lyon Mag

Saisi en référé lundi par la Préfecture du Rhône, le tribunal administratif de Lyon a rendu son arrêt ce jeudi dans le dossier du drapeau palestinien hissé sur le fronton de l’Hôtel de Ville de Lyon.

La justice demande à la Ville de Lyon et à Grégory Doucet "de suspendre la décision non formalisée par laquelle le maire de la commune de Lyon a décidé d’afficher le drapeau palestinien au fronton de la mairie de cette commune".

Le tribunal enjoint donc à "la commune de Lyon de procéder immédiatement au retrait des drapeaux palestiniens du fronton de la mairie centrale et des mairies d’arrondissement", sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Le juge des référés a tout d’abord "rappelé que le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques", estimant que les "termes du communiqué de presse du maire de la commune de Lyon annonçant le pavoisement relevaient de l’expression publique d’une opinion politique sur le conflit israélo-palestinien qui constitue une source de clivage important tant en France qu’à l’international, en particulier depuis les évènements du 7 octobre 2023".

L'édile écologiste avait justifié ce choix de faire flotter le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville, expliquant "un geste de paix et de justice, qui s’inscrit dans la tradition lyonnaise : une ville attachée à l’humanisme, au droit, à l’autodétermination des peuples, à la lutte contre toutes les formes de haine, et qui refuse la confusion et les amalgames".

La réaction de la mairie écologiste ne s'est pas faite attendre, elle a indiqué se conformer à la décision de justice, mais "se réserve néanmoins le droit de faire appel de cette décision".

"Le maire de Lyon adressera d’ici la fin de semaine un courrier au Président de la République afin d’obtenir des clarifications sur les raisons ayant empêché Lyon, comme d’autres communes, de s’associer au geste historique pris au nom par la Nation : la reconnaissance officielle de l’État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations Unis", conclut le communiqué de la Ville.

point commun le 25/09/2025 à 21:57

La France des honnêtes gens",
- Sarkozy condamné
- Fillon condamné
- Balkany condamné
- Le Pen condamnée
- Guéant condamné
- Hortefeux condamné
- Juppé condamné

Anti verts le 25/09/2025 à 21:54

Et dans l'affaire des chargés de mission , on est est où ? Il va être jugé quand ? Avec exécution provisoire j'espère comme Nicolas..

Une carrière d'écrivain l'attend le 25/09/2025 à 21:17

Maintenant, dès que Doucet a un problème, il écrit des lettres. Le problème, c'est que tout le monde s'en moque de ses courriers, qui ne sont lus par personne !

Et bientôt le drapeau Renault? le 25/09/2025 à 21:13

Ça mériterait une "petite" inéligibilité sur 7ans afin de leur faire comprendre que les mairies ne sont pas des concessions de voitures...

winner le 25/09/2025 à 19:37
CQFD... a écrit le 25/09/2025 à 18h55

L'islamo-gauchisme est un réel danger pour notre pays, il faut l'éradiquer au plus vite.

👍

Nakba ! le 25/09/2025 à 19:25
CQFD... a écrit le 25/09/2025 à 18h55

L'islamo-gauchisme est un réel danger pour notre pays, il faut l'éradiquer au plus vite.

5 jours à 100€. Qui va payer le con.tribuable ou le khmer et ses affidés !

Occident le 25/09/2025 à 19:25
islam a écrit le 25/09/2025 à 19h00

a l’inverse ont lui aurait jamais de le retirer 🫵🏼

Rentre chez toi si t'es pas content.

Chocolat 16 le 25/09/2025 à 19:18
LFI 69 a écrit le 25/09/2025 à 17h35

On n'exécute pas des décisions de justice qui justifient un génocide en cours.

Vous exécutez pas les décisions de justice tout cours, et vous ne la respecter même pas chez lfi on devrait dissoudre votre parti

Chocolat 16 le 25/09/2025 à 19:16

Mais il y connaît quoi aux traditions lyonnaise ? il en rien faire des lyonnais

Signaler Répondre
bolkian le 25/09/2025 à 19:16

Oooh ! Pourtant quand il s'agissait de défendre la sacro-sainte Ukraine ça la dérangeait pas la justice.

Signaler Répondre
et oui hélas le 25/09/2025 à 19:13
LFI 69 a écrit le 25/09/2025 à 17h35

On n'exécute pas des décisions de justice qui justifient un génocide en cours.

Toujours aussi couillon !

Je me marre le 25/09/2025 à 19:13
L’argent dirige en ENFER sur terre. a écrit le 25/09/2025 à 18h31

Le vert de terre n’a pas ENCORE compris QUI dirige la FRANCE 🇫🇷. Le vrai patron c’est ROTCHILD et ses amis qui ont même envoyé leur BANQUIER ´Macron ´ pour en faire un futur président, ils sont trop fort et la moutonnerie a besoin de ses Bergers pour les diriger car ils n’ont même plus le libre arbitre pour décider de leur destin , qu’ils subissent comme les confiné de naissances qu’ils sont devenus.
Pendant que la moutonnaille se dispute pour une cause où un drapeau la FRANCE 🇫🇷 est en péril et la guerre à nos portes sans compter la mise sous tutelle qui attends le pays d’ici quelques années.

Curieux exercice que des traiter ces concitoyens de moutons sur la question palestinienne tout en s’empressant d’accorder un crédit illimité au va-t-en-guerre Macron au sujet de la Russie

ah bon le 25/09/2025 à 19:12

Et il va faire le rebelle en refusant non ?

Signaler Répondre
Démo le 25/09/2025 à 19:09

La première bonne nouvelle de la journée !

Signaler Répondre
islam le 25/09/2025 à 19:00

a l’inverse ont lui aurait jamais de le retirer 🫵🏼

Signaler Répondre
Clotilde de C. le 25/09/2025 à 18:59
regardez bien a écrit le 25/09/2025 à 18h15

Vous avez vu beaucoup de drapeau Français lors des dernières manifestations sociales?
On se demande si on est encore en France!

J'airais mis 5000 euros par jour et payés par le responsable de cette idiotie anti-française.

CQFD... le 25/09/2025 à 18:57
regardez bien a écrit le 25/09/2025 à 18h15

Vous avez vu beaucoup de drapeau Français lors des dernières manifestations sociales?
On se demande si on est encore en France!

le drapeau français est interdit, c'est un signe d'appartenance ç ce que les gauchistes appellent l'extrême droite .

CQFD... le 25/09/2025 à 18:55

L'islamo-gauchisme est un réel danger pour notre pays, il faut l'éradiquer au plus vite.

Linette le 25/09/2025 à 18:49
Lyon2026revient a écrit le 25/09/2025 à 17h56

Cher LFI n' oubliez pas d acheter le livre "les complices du mal' qui va paraître le ,2 octobre, et dont votre secte, qui voulait se faire transmettre un exemplaire avant parution pour préparer sa defense, vient d être déboutee en justice . Quelque chose me dit que vous n allez pas être déçu, nous non plus d ailleurs...🤣 en attendant la commission d enquête !
Ni oubli, ni pardon

Merci Lyon2026revient. La commande du livre Les Complices du Mal est faite de mon côté. La Meute comme livre est excellent. Je vous le recommande.
Bonne fin de journée.

GAD le 25/09/2025 à 18:44

L'astreinte est-elle payable en Gonettes ?

Tu obéis, un point c'est tout le 25/09/2025 à 18:43

Pendant la seconde guerre mondiale, ce petit maire aurait obéit plus vite que ça
Et respecte les piéton quand tu es à vélo
Je n'ai pas voté pour toi, comme beaucoup, mais tu es le Maire, et tu dois aussi penser à ceux qui ne pensent pas comme toi, nous ne sommes pas en dictature

Mdr ! le 25/09/2025 à 18:36
Cmoi a écrit le 25/09/2025 à 18h23

Certainement pas,vous avez déjà vu des gauchistes condamnés?

Bah oui, ça arrive assez souvent.
En même temps en politique, quel parti peut dire qu'aucun de ses membres ne truande jamais ?

Quant à Sarko, il s'en sort encore pas mal avec ces affaires de financement, c'est commun ça.
S'asseoir sur un referendum.. limite haute trahison quoi.. si l'armée le met au poteau, ou le peuple au bout d'une corde, c'est pareil.

L’argent dirige en ENFER sur terre. le 25/09/2025 à 18:31

Le vert de terre n’a pas ENCORE compris QUI dirige la FRANCE 🇫🇷. Le vrai patron c’est ROTCHILD et ses amis qui ont même envoyé leur BANQUIER ´Macron ´ pour en faire un futur président, ils sont trop fort et la moutonnerie a besoin de ses Bergers pour les diriger car ils n’ont même plus le libre arbitre pour décider de leur destin , qu’ils subissent comme les confiné de naissances qu’ils sont devenus.
Pendant que la moutonnaille se dispute pour une cause où un drapeau la FRANCE 🇫🇷 est en péril et la guerre à nos portes sans compter la mise sous tutelle qui attends le pays d’ici quelques années.

Et le 25/09/2025 à 18:27

Le drapeau Ouïghours on le hisse pas ? Soudan, Yemen, Éthiopie, Syrie, Haiti etc.
Si on en mets un on les mets tous non ? Hein les lfi ?
Mettons aussi celui des lgbtqia+ !!!

Aulas vite le 25/09/2025 à 18:25

Doucet dégage !!

Doucet le 25/09/2025 à 18:24

Doucet a intérêt à payer les amendes sur ces fonds propres ! ! C'est pas Nicolas qui doit toujours payer pour des décisions individuelles.

Cmoi le 25/09/2025 à 18:23
Ex Précisions a écrit le 25/09/2025 à 17h49

Il ne l'a pas encore retiré ?
Je croyais que c'étais que le jour de l'annonce...
Il va finir au même endroit que Nicolas S.

Certainement pas,vous avez déjà vu des gauchistes condamnés?

regardez bien le 25/09/2025 à 18:15

Vous avez vu beaucoup de drapeau Français lors des dernières manifestations sociales?
On se demande si on est encore en France!

Socrate69 le 25/09/2025 à 18:11
Chris69696o a écrit le 25/09/2025 à 18h05

Vous êtes sûr que vous allez bien ?

Il parle de la cour internationale de justice .... branche de l'ONU totalement corrompue. Cette cour n'a aucune légitimité et devrait disparaitre avec l'ONU vu les actions de UNRWA.

Toutes ses instances internationales lèchent les pieds des dictateurs dont le syrien (belle poignée de main avec notre président). Comme quoi les pétro-dollars sont très efficaces.

Looool le 25/09/2025 à 18:07

Bah alors ils sont où vos soi-disant juges de gauche?????

Chris69696o le 25/09/2025 à 18:05
LFI 69 a écrit le 25/09/2025 à 17h35

On n'exécute pas des décisions de justice qui justifient un génocide en cours.

Vous êtes sûr que vous allez bien ?

Socrate69 le 25/09/2025 à 17:57

La campagne des municipales ayant débuté officiellement depuis début septembre cette action clientéliste des mairies ayant affiché ce drapeau honteux doit rentrer dans le décompte.

Voir selon la loi électorale aussi ce qui est convenu de faire quand une action vise à plaire à un électorat donné quand on est un maire qui se représente.

Tout cela est bien précisé, il serait assez convenu que tous actes liés plus ou moins à cette farce de "pro-palestine" soient décomptés. Si cela est trop marqué et se répète peut être rendre "inéligible" les commanditaires. Je crois que ses règles électorales sont surveillées par les Préfectures si je ne me trompe pas, donc à elles d'agir.

Lyon2026revient le 25/09/2025 à 17:56
LFI 69 a écrit le 25/09/2025 à 17h35

On n'exécute pas des décisions de justice qui justifient un génocide en cours.

Cher LFI n' oubliez pas d acheter le livre "les complices du mal' qui va paraître le ,2 octobre, et dont votre secte, qui voulait se faire transmettre un exemplaire avant parution pour préparer sa defense, vient d être déboutee en justice . Quelque chose me dit que vous n allez pas être déçu, nous non plus d ailleurs...🤣 en attendant la commission d enquête !
Ni oubli, ni pardon

Général Salan le 25/09/2025 à 17:54

sincèrement il s'en bat les flancs des 500 euros, ça ne sort pas sa poche, vraiment des guignols ceux qui pondu cela. La préfecture devrait envoyer un équipage voire dans le pires des cas une poignée de CRS, et 48 de GAV pour Doucet, là cela aurait de la gueule, le reste c'est à se tordre de rire, Doucet doit se bidonner dans son bureau.

arko le 25/09/2025 à 17:51

il devrait être radié de la mairie et de son poste de maire

Ex Précisions le 25/09/2025 à 17:49

Il ne l'a pas encore retiré ?
Je croyais que c'étais que le jour de l'annonce...
Il va finir au même endroit que Nicolas S.

Huby22 le 25/09/2025 à 17:48

tant mieux marre de ce maire

Microlax le 25/09/2025 à 17:46

Bonjour Monsieur DOUCET,

Est ce que la pèche aux voies est bonne ????

SVP Pourriez-vous vous occuper de LYON et des lyonnais au lieu de vous occuper de GAZA ???

Je pense que ça ne vous regarde pas et ça n'intéresse pas les lyonnais .......

Gigigone le 25/09/2025 à 17:46

il faut lui retirer son écharpe tricolore, il nous fait honte, ce médiocre est le déshonneur de l ville et de la France

johnny le 25/09/2025 à 17:44

Les 500 balles c'est pour lui ou c'est encore nous qui paye tu m'étonnes qu'il l'a fait y savais qui devrait l'enlever enfin d'ici la qui l'enleve

pas du tout le 25/09/2025 à 17:44
ferdi69 a écrit le 25/09/2025 à 17h38

500€ par jour de retard sur leurs comptes privés j’espère ??

Les lyonnais paieront !

Christ63 le 25/09/2025 à 17:43

normal

Khmer ! le 25/09/2025 à 17:41
LFI 69 a écrit le 25/09/2025 à 17h35

On n'exécute pas des décisions de justice qui justifient un génocide en cours.

Les élécteurs.trice lui retiront son unique mandat !

WTF le 25/09/2025 à 17:39

et ils seraient capable de se ''tromper'' de drapeau en enlevant celui de la france tellement ils bafouent notre pays ses maires de France

Bon le 25/09/2025 à 17:39

Doucet va payer les amendes par le contribuable Lyonnais pour ses actes anti sémites !

ferdi69 le 25/09/2025 à 17:39

500€ par jour de retard ! sur leurs comptes privés j’espère ??

ferdi69 le 25/09/2025 à 17:38

500€ par jour de retard sur leurs comptes privés j’espère ??

Il est tellement nul... le 25/09/2025 à 17:36

Un échec de plus pour ce petit maire, qui rate tout ce qu'il entreprend. Il sera bien vite oublié.

Un grand MERCI à la préfète, pour ne jamais transiger avec nos principes républicains !

LFI 69 le 25/09/2025 à 17:35

On n'exécute pas des décisions de justice qui justifient un génocide en cours.

Bob le 25/09/2025 à 17:35

Le Maire s'en fiche... ce sont les contribuables qui paient et il a fait plaisir à Mélenchon qu'il doit chouchouter pour garder son poste.

