L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : Jean-Michel Aulas et drapeau palestinien - 26/09/25 - LyonMag

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa interviennent sur les sujets suivants :

- Lancement de campagne de Jean-Michel Aulas : une semaine parfaite sur le plan de la com' ?
- Drapeau palestinien hissé sur l'Hôtel de Ville de Lyon : un "geste de paix" ou un geste militant clivant ?

00:00 Introduction/Sommaire
00:37 Commerces de la Presqu'île
16:35 Adjoints écartés par Grégory Doucet

Tatin le 26/09/2025 à 17:03

"Aulas et drapeau philistin" : J'ose espérer que Monsieur Jean Michel Aulas ne tombera pas dans la démagogie et qu'il ne plébiscitera pas les terroristes comme le fait Nathalie Perrin Gilbert (https://www.lyonmag.com/article/66992/la-mairie-du-1er-arrondissement-met-ses-drapeaux-en-berne-en-soutien-a-la-palestine), et comme l'a fait dernièrement le petit Doucet, en affichant honteusement cet étendard étranger pour récompenser les terroristes du Hamas qui retiennent toujours d'innocents captifs civils, et qui ont affreusement tués à main nu les enfants en bas age de la famille Bibas.

