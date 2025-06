Trampoline, parquet de danse, nichoirs à chauves-souris : quels projets retenus dans le nouveau budget participatif de la Ville de Lyon ?

La Ville de Lyon a dévoilé ce mercredi la liste des 90 projets retenus dans le cadre de la seconde édition du budget participatif. Comme la première fois, les Lyonnais ont été invités l’automne dernier à déposer des idées sur la plateforme Oyé.

Ce sont en tout 1149 projets qui ont été soumis à la municipalité. Cette dernière a sélectionné 233 idées soumises à nouveau à l’avis des Lyonnais. Plus de 12 000 ont d’ailleurs été enregistrés avec au bout 90 projets retenus dans les 9 arrondissements de Lyon. Un budget de 12,5 millions d’euros sera consacré à leur réalisation.

On retrouve notamment la restauration des portes et boiseries du musée des Beaux-Arts dans le 1er arrondissement, la remise en eaux et l’éclairage du bassin place des célestins dans le 2e, des poubelles ludiques au parc Bazin dans le 3e, l’acquisition d’un kiosques à glaces pour les résidents d’un EHPAD du 4e, des balançoires dans le quartier du Point du Jour dans le 5e, des sanitaires à proximité du parc de la Tête d’Or dans le 6e, un parquet de danse au parc de Gerland dans le 7e ou encore des nichoirs à chauves-souris dans le 8e.

La liste complète des 90 projets retenus :

1er arrondissement :

- Restauration des portes et boiseries du musée des Beaux-Arts

- Une exposition interactive pour comprendre les troubles du neurodéveloppement (Dys, TDAH...)

- Restauration et remise en place de la statue d'Apollon dans le jardin du musée des Beaux-Arts.

- Aménagement convivial des places et parcs du Bas des Pentes

- Remettre en eau la fontaine Ipoustéguy place de la Comédie

- Installation d'un thermomètre public pour sensibiliser au changement climatique à Lyon

- De l'ombre et des jardinières pour la terrasse de l'école maternelle Raoul Dufy

- Remise en service des fontaines du jardin de la Grande Côte

- De nouveaux aménagements pour le jardin Croix-Paquet

- Amélioration de l'éclairage dans le Bas des Pentes

- Végétalisation autour du gymnase Duplat

- Restauration des mosaïques de la fontaine du jardin des Chartreux

- Aménagement des espaces extérieurs de l'école Victor Hugo



2e arrondissement :

- Du matériel pour améliorer l'accueil des sans-abris

- Remise en eau et éclairage du bassin place des Célestins

- Affichage sur panneaux d'images historiques de Lyon sur la place des Archives



3e arrondissement :

- Des douches publiques à la Maison de l'Hospitalité

- Des abords végétalisés pour l'avenue Lacassagne

- Installer des nichoirs à chauves-souris dans le quartier Villette Paul Bert

- Rénovation complète de l'aire de jeux du parc Bazin

- La piscine Charial pour toutes et tous sans obstacles

- Aménager le restaurant social la Tablée des Gones

- De l'ombre dans la cour de l'école Jules Verne

- Des bancs de l'amitié dans les parcs Bazin et Sisley

- Des poubelles ludiques pour encourager la propreté au parc Bazin

- Un grand trampoline au parc Sisley

- Du mobilier de plein air et des vélos à l'école Rebatel

- Un terrain de pétanque et une pergola place Sainte-Anne

- Améliorer l'éclairage du passage entre les rues Moncey et Paul Bert

- Rénover les toilettes des Halles Paul Bocuse

- Des panneaux en Langue des Signes Française au parc Bazin



4e arrondissement :

- Favoriser les déplacements des hérissons au cimetière de la Croix-Rousse

- Installation de tables et assises dans les parcs et jardins du 4ème

- Rénovation des vestiaires des douches et du hall d'entrée de la piscine Saint-Exupéry

- Acquisition d'un kiosque à glaces pour les résidents de l'EHPAD Marius Bertrand

- Amélioration de l'acoustique du gymnase Baillieu



5e arrondissement :

- Remettre en service la fontaine du Trion

- Redonner vie au terrain de sports de la Sarra

- Accessibilité PMR du bâtiment TCM5 (Club de tennis municipal du 5ème)

- Du tennis de table dans le 5ème

- Des balançoires dans le quartier du Point du Jour



6e arrondissement :

- Des sanitaires à proximité du parc de la Tête d'Or

- Restauration des céramiques de l'embarcadère du Parc de la Tête d'Or

- Rénovation de la statue de Jeanne d'Arc place Puvis de Chavannes

- De l'ombre pour les élèves de l'école élémentaire Montaigne-Ferry



7e arrondissement :

- Une nouvelle aire de jeux inclusive au parc Blandan

- Un parquet de danse au parc de Gerland

- Un vélo cargo pour lutter contre le gaspillage de pain

- Création d'un Parkour Park au parc Blandan

- Des bancs en plus au parc Blandan

- Recréation des lampadaires historiques sur le pont de l'Université

- Expérimentation de bornes anti-moustiques amovibles à l'école Gilbert Dru

- Construction d'une Baraque du Potager à Gerland

- Installer des jeux d'eau pour les tout petits à la piscine du Rhône (Centre Nautique Tony Bertrand)

- Des sculptures d'animaux sauvages qui vivent à Lyon

- Rénovation des cours des écoles maternelle et primaire Gilbert Dru

- Réaménagement de l'aire canine du parc Blandan

- Réaménagement du square du Béguin

- Une nouvelle aire canine à la Guillotière

- Requalification de l'aire de jeux des quais bas face à l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc

- Des tables de tennis de table en plus au parc Blandan



8e arrondissement :

- Des nichoirs à chauves-souris dans le parc Léon Pfeffer

- Des nichoirs à chauve-souris dans le square du Presbytère

- De nouveaux jeux et de la fraicheur au parc du Clos Layat

- Ombrager les cours de récréation de l'école Simone Veil

- Acquisition d'instruments de musique pour le Centre social États-Unis

- Une serre pédagogique et un jardin potager au stade Vuillermet

- Plus de vélos pour plus d'enfants à l'école Lumière

- Une fresque murale sur le mur du cimetière de la Guillotière

- Un jardin de rue pour la biodiversité sur la promenade Léa et Napoléon Bullukian

- Un four à pain collectif à Grand Trou - Moulin à Vent - Petite Guille

- Un espace sportif et ludique pour les jeunes devant l'Espace 101

- Réaménager la cour de l'école élémentaire Jean Mermoz

- Une borne anti-moustique à la crèche Saint-Mathieu

- Une oasis de fraîcheur au square des Combattants d'Indochine

- De nouvelles toilettes au parc du Clos Layat

- Mettre en place des zones de tri et de réemploi des déchets au cimetière de la Guillotiere

- Une ambiance lumineuse repensée pour le quartier Moulin-à-Vent

- Un point d'eau près du city stade de la résidence Eugène André Cazeneuve

- Créer un kiosque mobile pour les projets des jeunes et des habitants

- Acquisition de trottinettes et de vélos pour l'école maternelle Jean Mermoz B

- Installation de miroirs de danse devant l'Espace 101 et le terrain multisports Michel Saez



9e arrondissement :

- Pose de stores à l'école maternelle Chapeau Rouge

- Un chemin de dalles au Centre social de la Sauvegarde pour les personnes en situation de handicap

- Sécurisation et valorisation de la cour de l'école maternelle Chapeau Rouge

- Un panneau éducatif sur la Langue des Signes Française devant le parvis de la médiathèque de Vaise

- Réaménagement des cours maternelles de l'école des Grillons

- Installer des jeux d'eau pour les tout-petits à la piscine de la Duchère

- Achat de matériels de son et de lumière pour les lieux associatifs culturels du 9e arrondissement

- Rééquipement de la cuisine pédagogique du Centre social Sauvegarde