Les Ehpad au cœur des préoccupations de la Ville de Lyon ?

Depuis 2022, l’Ehpad L’Étoile du Jour, situé dans le 5e arrondissement de Lyon, fait l’objet d’une vaste opération de rénovation. Objectifs : améliorer le confort des résidents, les conditions de travail du personnel et la performance énergétique du bâtiment.

Cette rénovation s’inscrit dans le cadre d’un plan plus large porté par la Ville de Lyon et la CCAS (Centre communal d’action sociale), visant à moderniser l’ensemble des structures d’accueil pour personnes âgées et à augmenter le nombre de places disponibles.

"La Ville de Lyon a investi 40 millions d’euros pour rénover et agrandir plusieurs établissements. Notre volonté est de garantir un accès équitable aux Ehpad, quel que soit le niveau de revenu, avec une offre adaptée à toutes les situations", a déclaré Grégory Doucet, maire de Lyon.

Avec un budget de 12,1 millions d’euros, L’Étoile du Jour a déjà connu plusieurs étapes de transformation. Dès l’été 2022, une nouvelle unité de vie et une extension sud ont été livrées, comprenant un nouvel accueil, des bureaux administratifs et des chambres supplémentaires.

Les étages 4 et 5 ont été réhabilités en 2023 : chambres modernisées, espaces communs climatisés, conditions de vie sensiblement améliorées pour les résidents et le personnel. En 2024, les travaux se poursuivent avec 32 chambres supplémentaires en préparation aux étages 2 et 3.

Le chantier comprend aussi un important volet énergétique : isolation thermique par l’extérieur, modernisation des équipements de chauffage et installation progressive de systèmes de climatisation, bien que certains couloirs ne soient pas équipés. Des climatiseurs portatifs, évacués par les fenêtres, ont été installés pour faire face à la chaleur.

L’établissement, qui accueille actuellement 58 résidents, atteindra progressivement 90 places d’ici janvier 2026. Cette montée en capacité nécessitera également un renforcement des effectifs soignants (infirmiers, aides-soignants…), encore insuffisants à ce jour.

Si le personnel salue les améliorations, la longueur du chantier pèse sur le moral.

"Oui, c’est bien mieux maintenant, mais trois ans de travaux, c’est long. On a dû s’adapter en permanence avec les résidents", confie un membre de l’équipe.

"La tour Eiffel a été construite en deux ans !", ajoute un autre en riant.

Profitant de cette visite, Alexandre Chevalier, adjoint au maire en charge des liens intergénérationnels et de la qualité de vie des aînés, a annoncé l’ouverture prochaine d’un nouveau lieu dédié aux seniors.

La Ville de Lyon est en cours d’acquisition de l’ancien rez-de-chaussée de la Villette d’Or dans le 3e arrondissement, actuellement utilisé comme centre d’hébergement temporaire. Pour 1,6 million d’euros, ce nouvel espace de 400 m² deviendra le 9e site dédié aux aînés, inspiré de la Cité des Seniors de Genève. Il accueillera un espace d’activités, un restaurant intergénérationnel et un espace numérique.