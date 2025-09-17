Politique

Lyon : les écologistes débloquent 80 000 euros supplémentaires pour aider l'association de commerçants My Presqu'île

La réponse du berger à la bergère.

Alors que les commerçants de la Presqu'île manifestaient lundi matin rue Grenette pour dénoncer la mise en place de la ZTL et la possible fermeture de la charcuterie Bonnard, les écologistes viennent de débloquer une enveloppe exceptionnelle.

Métropole et Ville de Lyon annoncent ce mercredi verser 80 000 euros à l'association My Presqu'île, qui faisait face à des difficultés financières.

Alors que 30 000 euros avaient déjà été débloqués en mai dernier par la Métropole, l'association de commerçants et qui organise des évènements comme le Lyon Braderie Festival tirait à nouveau la langue.

Dans le détail, la Ville de Lyon, qui avait versé 45 000 euros pour l'année 2025, remet 60 000 euros au pot. La Métropole verse donc 20 000 euros supplémentaires, en plus des 50 000 euros pour l'année 2025. Soit une confortable enveloppe de 175 000 euros pour My Presqu'île, qui touche également des cotisations de ses 500 adhérents, dont certains sont à l'agonie face aux chutes de leur chiffre d'affaires.

"Préserver My Presqu’île, c’est favoriser l’attractivité et l’animation de notre coeur de ville. Avec la Métropole et nos partenaires, nous avons souhaité garantir la pérennité de l’association et permettre la tenue d’événements populaires attendus par les Lyonnais", a réagi le maire Grégory Doucet.

A noter que 20 000 euros ont également été trouvés par la CCI, la CMA et Groupama.

Cet effort financier des collectivités locales devrait permettre de maintenir le Lyon Braderie Festival les 10, 11 et 12 octobre. Mais aussi "soutenir la trésorerie de l’association et  la mise en œuvre d’un plan de redressement de la structure, la pérennisation de son événementiel, la continuité de l’accompagnement des commerçants dans leurs difficultés et le déploiement de stratégies de communication pour le rayonnement de la Presqu'île".

INODULUPIN le 17/09/2025 à 18:29

désolé pour les commerçants ,il semble que c'est vraiment trop tard, malheureusement.
ils savent bien qu'ils ont commis un énorme erreur, qui est semble irreversible.
comme ils sont prétentieux et orgueilleux ,ils avouerons jamais leurs erreurs de sectaires .
accrochez vous c'est la décente aux enfers .
bonne chance vous tous commercent lyonnais.

B.A BA le 17/09/2025 à 18:20
LFI 69 a écrit le 17/09/2025 à 16h23

Les prises de bénéfices antérieures de commerçants privés n'étaient pas mutualisées alors pourquoi faudrait-il mutualiser leurs pertes désormais ?
Continuez les écolos de faire des politiques de droite.

Explications simples:
- La subvention est pour l'association qui promeut le commerce, pas pour les commerçants.
- Lorsque les commerçants font des bénéfices, ils paient des impôts (donc les bénéfices sont mutualisés), et leur activité génère des taxes et charges sociales, souvent assommantes, donc oui ils participent déjà beaucoup beaucoup au système.
Si vous voulez mélanger les choux et les carottes, comme la gauche aime bien le faire, vous êtes en train de comparer 80 000 Euros avec des dizaines de millions d'Euros.

doucet payer ? le 17/09/2025 à 18:13
Bon a écrit le 17/09/2025 à 17h28

Doucet paye déjà la facture pour les vitrines qui vont être cassées demain, quel champion !

Il a vraiment une tête à payer ou plutôt à faire payer les honnêtes gens qui se lèvent tôt le matin pour aller charbonner

Merci pour les conseils économiques! le 17/09/2025 à 18:07
LFI 69 a écrit le 17/09/2025 à 16h23

Les prises de bénéfices antérieures de commerçants privés n'étaient pas mutualisées alors pourquoi faudrait-il mutualiser leurs pertes désormais ?
Continuez les écolos de faire des politiques de droite.

Dans un premier temps, montez une entreprise…Et après, on en reparlera si vous y arrivez ! Bonne chance

IL N’EST le 17/09/2025 à 18:02

Pas normal de subventionner le travail, d’un coté les ecolos détruisent commerce, industries, agriculture et de l’autre ils font les poches des travailleurs pour financer leurs conneries et ils s’entêtent les bougres. C’EST QUOI une France ou des touristes iront visiter des éoliennes entourées de ronces, JUSQU’A QUAND ON VA PAYER POUR LEURS DOGMATISME ? Ils ruinent, ils cassent on paie ça suffit ptn 😤😤

Rlb le 17/09/2025 à 17:58

Cela ne suffira pas pour Mars 2026

pour memoire ,avant d etre dans la mouise ,les commerçants payaient avec leurs charges .... le 17/09/2025 à 17:56
LFI 69 a écrit le 17/09/2025 à 16h23

Les prises de bénéfices antérieures de commerçants privés n'étaient pas mutualisées alors pourquoi faudrait-il mutualiser leurs pertes désormais ?
Continuez les écolos de faire des politiques de droite.

TON RSA!!...hi,hi,hi

Jecori le 17/09/2025 à 17:51
Bellota a écrit le 17/09/2025 à 17h26

J’adore
D’abord on vous inocule la rage
Et ensuite on joue au bon « Pasteur »
Aucune vergogne

Je connais une petite population qui est au top dans ce genre de technique !

Il est en est la preuve le 17/09/2025 à 17:37
Chris696969 a écrit le 17/09/2025 à 17h02

Décidemment, chez LFI on aime pas les gens qui travaillent...

Il est là H24 sur chaque article

Bon le 17/09/2025 à 17:28

Doucet paye déjà la facture pour les vitrines qui vont être cassées demain, quel champion !

Bellota le 17/09/2025 à 17:26

J’adore
D’abord on vous inocule la rage
Et ensuite on joue au bon « Pasteur »
Aucune vergogne

Comme quoi, les gens ne valent pas plus que des arbres pour Doucet le 17/09/2025 à 17:07

80 000 c'était le budget dilapidé pour offrir des plants d'arbres...

Chris696969 le 17/09/2025 à 17:02
LFI 69 a écrit le 17/09/2025 à 16h23

Les prises de bénéfices antérieures de commerçants privés n'étaient pas mutualisées alors pourquoi faudrait-il mutualiser leurs pertes désormais ?
Continuez les écolos de faire des politiques de droite.

Décidemment, chez LFI on aime pas les gens qui travaillent...

Jesaistout le 17/09/2025 à 16:55
LFI 69 a écrit le 17/09/2025 à 16h23

Les prises de bénéfices antérieures de commerçants privés n'étaient pas mutualisées alors pourquoi faudrait-il mutualiser leurs pertes désormais ?
Continuez les écolos de faire des politiques de droite.

Ce n'est pas pour les pertes
C'est juste pour que l'association puisse faire de la pub et quelques manifestations festives

mamipouzo le 17/09/2025 à 16:54

Personne n'est dupe.

dans la vraie vie le 17/09/2025 à 16:51
LFI 69 a écrit le 17/09/2025 à 16h23

Les prises de bénéfices antérieures de commerçants privés n'étaient pas mutualisées alors pourquoi faudrait-il mutualiser leurs pertes désormais ?
Continuez les écolos de faire des politiques de droite.

une entreprise qui ne fait pas de bénefs coule ; mais cela parait abstrait pour les adeptes du subventionnisme de la fainéantise et de la paresse

Vision communiste de l'économie le 17/09/2025 à 16:51

Tout est bureaucratique avec les écolos. Toujours plus de taxes, toujours plus de contraintes, toujours plus de bouchons. Et toujours plus d'argent public distribué aux commerçants les plus dociles (ceux qui s'expriment le moins dans les medias par exemple).

mon calcul le 17/09/2025 à 16:38

500 € pour 160 commerce !!!!
ça paie tout juste les clopes!

johnny le 17/09/2025 à 16:30

Lui c'est comme la pub la marmotte et le chocolat et le papier alu mdr

Combien de commerces en presqu'ile le 17/09/2025 à 16:29

80 000, à répartir comment ?
- suivant la surface du commerce ?
- du type de commerce ?
- du chiffre d'affaire ?
Un calcul d'usine à gaz
Je vois mal la mairie verser une aide à des bijoutiers qui vendent des montres à plusieurs milliers d'euros
Complétement débile

LFI 69 le 17/09/2025 à 16:23

Les prises de bénéfices antérieures de commerçants privés n'étaient pas mutualisées alors pourquoi faudrait-il mutualiser leurs pertes désormais ?
Continuez les écolos de faire des politiques de droite.

Pfuiiii le 17/09/2025 à 16:16
Homa a écrit le 17/09/2025 à 15h28

La gauche, dans l'ordre : on taxe, on bloque, on réglemente, et quand tout s'effondre, on subventionne. Super projet de société...

C'est exactement ça !

kool le 17/09/2025 à 16:09

Quels hypocrites ces escrologistes.Tentative de regagner la faveur des électeurs pour mars 2026.Corrompus,oui!

pas vraiment le 17/09/2025 à 16:04
Natal a écrit le 17/09/2025 à 14h48

Les commerçants, ces assistés

il s'agit d'abreuver encore une assoce

Minable? le 17/09/2025 à 16:02

80000€ pour toute la presqu'île?
C'est bien minable?

Viteee le 17/09/2025 à 16:02

Aulas vite ! Stop à l’assistanat

SuperTonton le 17/09/2025 à 15:49

Ils auraient mieux fait de laisser crever cette asso de supôts d'étudiants en école de commerce.
Ces gens ne servent à rien et ne font que se plaindre. Ils ne savent même pas gérer leur argent.

Et dire que le 17/09/2025 à 15:48
Touc a écrit le 17/09/2025 à 14h47

Il faut arrêter avec ce vestige de l’ère Gérard Collomb. Que la ville se saisisse de l’organisation de cette Braderie et de l’événementiel sur la Presqu’île, maintenant que le secteur voit reculer la voiture. Cela coûtera moins cher que de perfuser les canards boiteux.

Et dire que notre maire a des ambitions nationales :"En tant que dirigeant de la 3eme ville de France , et blabla bla .."
Hoho qu il est beau le lavabo hoho qu il est laid le Doucet...

une seule condition à cela le 17/09/2025 à 15:45
Touc a écrit le 17/09/2025 à 14h47

Il faut arrêter avec ce vestige de l’ère Gérard Collomb. Que la ville se saisisse de l’organisation de cette Braderie et de l’événementiel sur la Presqu’île, maintenant que le secteur voit reculer la voiture. Cela coûtera moins cher que de perfuser les canards boiteux.

Que la ville soit capable d organiser elle même cette braderie .
Et , nombreux exemples à l appui, elle n en est pas capable .

En campagne le 17/09/2025 à 15:42

On voit que les écolos sont en campagne... Pour info, Mypresqu'ile n'est pas une association de commerçant mais de management de centre-ville. Mypresqu'ile (sur)vi grâce au subventions de la ville. C'est pour ça que Mypresqu'ile ne part jamais au combat contre les décisions prise par la majorité en place à la ville de Lyon...

Chris696969 le 17/09/2025 à 15:42

Evidemment, il faut dire merci, tout en sachant que ces commerces ne seront pas subventionnés...

Ceci est un sursis pré électoral, rien de plus...

Jesaistout le 17/09/2025 à 15:34

Les élections approchent alors soutient tout azimut. C'est le moment de faire des demandes.

oui et alors le 17/09/2025 à 15:28

Mais qu'est ce qu'ils vont faire avec 80000 euros ? ? ? hein ?

Homa le 17/09/2025 à 15:28

La gauche, dans l'ordre : on taxe, on bloque, on réglemente, et quand tout s'effondre, on subventionne. Super projet de société...

bob le 17/09/2025 à 15:27

On fait n'importe quoi avec l'argent du contribuable... et après, sans jamais reconnaitre que ce sont des conneries, on compense en distribuant l'argent du contribuable...

Watt le 17/09/2025 à 15:25

Ce n'est pas l'aveu qu'il y a un problème de reverser autant d'argent?

Lyon2026revient le 17/09/2025 à 15:21

Démagogie pure, et encore Nicolas qui paie.
Tiens leur copain Piolle de Grenoble vient de perdre son poste au parti EELV ayant verse quelque somme non réglementaire a une adjointe ...... Dis moi qui tu fréquentes,je te dirais qui tu es.
Ni oubli, ni pardon....

arko le 17/09/2025 à 15:14

ils ont foutu la merde maintenant ils veulent débloquer 80.000 euros pour les commerçants qu'il vont prendre aux citoyens vivement qu'ils dégagent de Lyon et ses environs

Ex Précisions le 17/09/2025 à 15:12

Donc les pastèques investissent des fortunes pour supprimer les bagnoles et après donnent encore plus de pognon pour compenser leurs erreurs d'investissements liés à leur propre dogme, aux frais des contribuables lyonnais...
Plus que 6 mois, ou encore 6 mois !

Connor McLeod le 17/09/2025 à 15:09

L'idée est de perfuser ad vitam aeternam pour palier leur connerie de ZTL ?

mirou69 le 17/09/2025 à 15:08

Ah ah ah les escrolos commencent à se coucher

L'attractivité, c'est mieux ! le 17/09/2025 à 15:02

La politique des Verts a fait fuir les clients. Maintenant, il faut subventionner le commerce pour le maintenir en vie.
Une politique économique à dormir debout.

Natal le 17/09/2025 à 14:48

Les commerçants, ces assistés

Touc le 17/09/2025 à 14:47

Il faut arrêter avec ce vestige de l’ère Gérard Collomb. Que la ville se saisisse de l’organisation de cette Braderie et de l’événementiel sur la Presqu’île, maintenant que le secteur voit reculer la voiture. Cela coûtera moins cher que de perfuser les canards boiteux.

LFI 69 le 17/09/2025 à 14:43

Un beau geste avant les élections.
Il faut faire de même avec les associations qui aide les OQTF

Urlu le 17/09/2025 à 14:40

Allez Nicolas, au boulot ! Hop hop hop !

Economie le 17/09/2025 à 14:39

D'un côté je détruis l'économie réelle en rendant la vie impossible aux clients.

De l'autre je distribue de l'argent public et augmente les impôts, la seule chose que je sache faire.

Je suis?

