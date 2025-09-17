Lyon : les écologistes débloquent 80 000 euros supplémentaires pour aider l'association de commerçants My Presqu'île

Alors que les commerçants de la Presqu'île manifestaient lundi matin rue Grenette pour dénoncer la mise en place de la ZTL et la possible fermeture de la charcuterie Bonnard, les écologistes viennent de débloquer une enveloppe exceptionnelle.
Métropole et Ville de Lyon annoncent ce mercredi verser 80 000 euros à l'association My Presqu'île, qui faisait face à des difficultés financières.
Alors que 30 000 euros avaient déjà été débloqués en mai dernier par la Métropole, l'association de commerçants et qui organise des évènements comme le Lyon Braderie Festival tirait à nouveau la langue.
Dans le détail, la Ville de Lyon, qui avait versé 45 000 euros pour l'année 2025, remet 60 000 euros au pot. La Métropole verse donc 20 000 euros supplémentaires, en plus des 50 000 euros pour l'année 2025. Soit une confortable enveloppe de 175 000 euros pour My Presqu'île, qui touche également des cotisations de ses 500 adhérents, dont certains sont à l'agonie face aux chutes de leur chiffre d'affaires.
"Préserver My Presqu’île, c’est favoriser l’attractivité et l’animation de notre coeur de ville. Avec la Métropole et nos partenaires, nous avons souhaité garantir la pérennité de l’association et permettre la tenue d’événements populaires attendus par les Lyonnais", a réagi le maire Grégory Doucet.
A noter que 20 000 euros ont également été trouvés par la CCI, la CMA et Groupama.
Cet effort financier des collectivités locales devrait permettre de maintenir le Lyon Braderie Festival les 10, 11 et 12 octobre. Mais aussi "soutenir la trésorerie de l’association et la mise en œuvre d’un plan de redressement de la structure, la pérennisation de son événementiel, la continuité de l’accompagnement des commerçants dans leurs difficultés et le déploiement de stratégies de communication pour le rayonnement de la Presqu'île".
