Véronique Sarselli à Bruno Bernard : "Vous êtes en train de tuer le commerce indépendant lyonnais"

Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et candidate LR aux élections métropolitaines 2026, est montée au créneau sur le dossier My Presqu’île, association de commerçants en difficulté financière, bénéficiaire d’une nouvelle subvention exceptionnelle de fonctionnement.
Si l’élue a annoncé voter en faveur de cette aide, "pour ne pas abandonner cette association, ses adhérents, et les commerçants qu’elle représente", elle a néanmoins dénoncé "le symptôme d’un échec politique majeur". Selon elle, la crise que traversent les commerces indépendants lyonnais découle directement de la politique menée par l’exécutif métropolitain.
"65 % des commerçants de la Presqu’île ont perdu plus de 20% de leur activité sur les deux dernières années. Voilà la réalité. Et cette réalité n’est pas le fruit du hasard : elle est la conséquence directe de vos choix idéologiques et brutaux", a-t-elle affirmé. "Vous êtes en train de tuer le commerce indépendant lyonnais", a-t-elle asséné à Bruno Bernard.
Parmi les mesures incriminées : les "travaux sans fin", les "fermetures imposées", les "accès restreints", ainsi que la "chasse dogmatique à la voiture" et un "stationnement prohibitif", qui, selon elle, "sont en train de tuer le commerce indépendant lyonnais".
L’élue a également rappelé que 18 000 citoyens réunis au sein du collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon alertent depuis deux ans "sans être reçus par l’exécutif métropolitain", tandis que plusieurs dizaines de commerçants ont déjà déposé des recours pour un préjudice évalué à plus de 3 millions d’euros.
Face à cette situation, Véronique Sarselli et son groupe La Métro Positive réclament la mise en place d’un fonds d’urgence métropolitain "ciblé, simple et immédiat" pour soutenir les commerces indépendants de la capitale des Gaules. "Est-ce que vous faites la même demande de fonds d'urgence à la Région ?", lui rétorquait Laurence Boffet, vice-présidente à la Participation citoyenne.
En conclusion, elle a interpellé le président écologiste de la Métropole : "Changez de méthode, renouez le dialogue, écoutez enfin ceux qui travaillent et vivent dans nos quartiers, avant qu’il ne soit trop tard."
Bruno Bernard lui répondait, annonçant qu'aujourd'hui, "on se gare plus facilement en Presqu'île qu'il y a quelques années". "Vous ne pouvez obliger personne à acheter dans les commerces", se défendait-il également.
Ah, ah, ah, les chantres de la libre entreprise et du libéralisme viennent chouiner pour obtenir des subventions pour continuer leur activité déficitaire ! Mais là, c'est pas "nicolas qui paye" évidemment. Mais quelle bande de clowns ! En attendant, on sait ou va passer l'argent s'ils sont élus : encore donner de l'argent aux plus favorisés afin de payer les mensualités de leur Porsche Cayenne !
Depuis longtemps le flux vers les hypermarchés s'est accentué et, ce, inexorablement.
Madame, prenons un exemple d'une ville gérée par l'extrême droite donc assez proche de vos idées ; là bas les commerces de lhyper centre ferment les uns après les autres.
Comment l'expliquez vous ?
Ce sont les gens qui utilisent abondamment le e-commerce qui sont les seuls responsables. Mme la prétendante à la Présidence de la Métropole renseignez vous sur les véritables causes des fermetures avant d'affirmer des choses qui ne sont pas fondées. Avec des discours comme celui-ci, vous qui n'êtes déjà pas connu, votre crédibilité en sortira très affaiblie.
Exactement ! Les gens n'ont plus de fric, c'est ça qui effondre le petit commerce qui demeurera toujours plus cher que l'achat en ligne. Les loyers commerciaux ont explosé sur la Presqu'île parce que Collomb ont tout vendu à des fonds de pension qui appliquent des tarifs prohibitifs. L'exemple de Grôlée est-il déjà de l'histoire ancienne ? Seules les chaînes de magasins aux reins solides peuvent s'y installer.
Les commerçants et Sarselli me font rire. C'est pas les écolos qui facturent leurs bières à 5-6€. Un moment, il y'en a marre de se faire arnaquer la gueule.
Ni pour, ni contre la bisbille des politiques, par contre la réalité est que je ne viens plus à Lyon, que ce soit pour flâner, aller au restaurant ou faire des emplettes….
De plus , je n'achète rien sur internet
En avril 2022, Madame Sarselli avait glissé sous les essuie‑glaces de voitures à Sainte‑Foy des petits papiers imitant des PV. Ils ont été distribués à 3 000 automobilistes dont les véhicules étaient classés Crit'Air 2, 3 ou 4.
Ces faux avis comportaient le message : « une infraction à la réglementation du stationnement ZFE Métropole de Lyon a été relevée à votre encontre (…) Vous allez prochainement recevoir par courrier … un avis de contravention.
Le fait d'imiter un PV est illégal : risque de confusion, crainte d'amendes, stress, etc.
Le commerce en ligne ne tue t'il pas le commerce traditionnel ??
Des pistes cyclables désertes vont compenser et faciliter l'accès des acheteurs. Où en sont les comptages?
En mai 2023, le khmer n'invitait-il pas à l'insoumission citoyenne. Les commerçants et les riverains s'en souviennent !
Dehors les escrologistes, ils s'en mettent plein les salaires à faire n'importe quoi et tue les commercent de la Presqu'iles qui en faisaient sa renommée. Ce n'est plus la Presqu'ile MAIS le "Total Desert Déserté".
Il n'y a depuis 30 ans plus de places en surface. Par contre, les parkings souterrains sont toujours accessibles ; il y en a même un, tout neuf et salubre, contrairement à l'ancien, quai saint-Antoine, avec des toilettes gratuites ! Mais non, on râle : « ah la la ! Je mets 15 minutes de plus qu'avant pour garer ma voiture ! Ouiiiinn ! »
réponse : Bruno Bernard lui répondait, annonçant qu'aujourd'hui, "on se gare plus facilement en Presqu'île qu'il y a quelques années". "Vous ne pouvez obliger personne à acheter dans les commerces", se défendait-il également.
Madame Sarselli a malheureusement raison. Lyon est inaccessible en voiture: bouchons et impossibilité de stationner. J'avais l'habitude d'accompagner des personnes très âgées dans la presqu'île. C'était leur petit plaisir. Ce n'est plus possible. Dommage que les élus ne comprennent pas qu'à partir d'un certain âge, il n'est plus possible de faire du vélo et même de prendre les transports en commun, sans pour cela être handicapé.
Quid des pannées à répétition du métro, des trams? Pas étonnant que le chiffre d'affaire des commerçants baisse. Les achats en ligne ne sont pas la seule explication.
Le choix d 'internet pour l 'achat de marchandises par les jeunes générations , puis les moins jeunes est massif , si je me fie à mon entourage .
Cela se voit aussi au niveau des foires , ou j 'ai été exposant dans toute la région : les clients venaient pour voir , se faire conseiller , mais achetaient sur internet au final. Les seuls qui se réjouissaient à la fin de ces foires étaient les "alimentaires" .
Au centre de Lyon c'est comme toujours , il y a ceux qui se plaignent et réclament de l'argent et ceux qui s 'adaptent . Rien de nouveau sous le soleil !
Elle raconte encore n'importe quoi celle là. Outre ses chiffres faux, la Presqu'île est noire de monde. L'ecommerce chinois est en plein essor. Les habitudes de consommation changent.
Les écolos ont détruit la ville, avec leur "gestion " catastrophique, dogmatique et utopique ! Ils sont sur la sellette et ils savent très bien. Maintenant, ils sont en train de destruction attentionné pour laisser les ruines. Il faut les juger pour tout le mal et dégâts que ils ont fait
Je me demande pourquoi Mme Boffet pense qu'il faudrait demander de l'argent à la région alors que la situation ne provient que des conséquences des décisions métropolitaines.
je confirme je fais partie de ceux qui ne mettent plus les pieds à Lyon j habite pourtant dans la proche banlieue. vêtements chaussures lunettes déco livres restaurants etc j ai abandonné mes achats. certains commerçants se sont reinstallés en banlieue ce qui évite d aller en ville , plus internet , finalement plus besoin d aller en ville. je pense ne pas être le seul comme cela.
Sainte Foy fait partie de la métropole et il s'agit du conseil.... métropolitain.
il est vrai qu internet tue le commerce indépendant et les travaux à Lyon n arrangent sûrement pas le problème pour les commerçants qui doivent s adapter et v est difficile
dommage de ne pas entendre Gilles Gascon sur le sujet , ancien commerçant lu même il connaît parfaitement la question …
Les ecolos tuent aussi l'immobilier et la construction. Tous les projets sont à l'arrêt et les investisseurs fuient la ville, tout comme les familles aisées.
Je suis stupéfait de voir à quel point les oppositions ne se saisissent pas de ce sujet, pourtant central dans la vie économique et quotidienne des habitants.
Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon "65 % des commerçants de la Presqu'île ont perdu plus de 20% de leur activité sur les deux dernières années.".... il y a une presqu'île à Sainte Foy ??? elle vit dans la réalité ??? Vu les prix , les consommateurs vont voir ou essayer en magasin et achètent sur le net ...aux commerçants d'évoluer