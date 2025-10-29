“Redonner une impulsion à la vie économique” : Véronique Sarselli détaille ses propositions pour les commerces de la métropole de Lyon

Ce mercredi, Véronique Sarselli, candidate des Républicains à la présidence de la Métropole de Lyon, a présenté les conclusions de son atelier “Commerces et Artisanat” lors d’un point presse à MaPièce Bellecour. Aux côtés de Jérôme Moroge, maire d’Oullins-Pierre-Bénite, elle a défendu l’idée d’une métropole plus à l’écoute de ses acteurs économiques.

Devant un panel de commerçants, d’artisans et d’élus, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a dressé un constat critique de la politique économique menée par la majorité écologiste. La “marche forcée” une expression qu’utilisent souvent les Verts, a conduit selon elle à une vision “centralisée et dogmatique” de l’action publique, déconnectée des réalités du terrain.

“Les commerçants et artisans ne demandent pas de subventions, ils veulent simplement pouvoir travailler”, a-t-elle résumé, citant les difficultés d’accès aux centres urbains, les chantiers à rallonge ou la perte d’attractivité des centres-villes. Un problème qui aurait contribué à la multiplication de collectifs de défense du commerce local sur l’ensemble du Grand Lyon.

Pour Jérôme Moroge, “l’économie de proximité est passée au second rang des priorités, il n’y a plus d’impulsion”.

Ensemble, les deux élus plaident pour une relance pragmatique, fondée sur l’expérimentation et la concertation.

Parmi les pistes avancées figurent la mise en place d’un fonds d’ajustement chantier, destiné à aider les commerces touchés par des travaux prolongés, ainsi que la gratuité partielle du stationnement pour encourager la clientèle. Une mesure déjà expérimentée à Oullins, où elle aurait permis une hausse du chiffre d’affaires de 15 à 20% selon la mairie.

La candidate souhaite aussi réexaminer la ZTL (zone à trafic limité) et la politique de piétonisation, sans pour autant les rejeter : “il faut trouver un équilibre entre attractivité et accessibilité”.

La ZTL, une mesure qu’elle souhaitait pourtant effacer, comme elle l’annonçait dans une de ces publications sur X du 17 octobre dernier.

Soutenir les commerces indépendants grâce au PLU-H

Un autre axe fort des propositions de Véronique Sarselli réside dans l’adaptation du PLU-H pour permettre à la Métropole d’aider à la préemption de locaux et ainsi protéger les commerces indépendants face à la montée de la fast-fashion et du fast-food. Pour rappel, le PLU-H (Plan local d’urbanisme et de l’habitat) est un document qui fixe les règles de construction et d’aménagement sur le territoire. Il détermine les zones où l’on peut bâtir, encadre les projets immobiliers et oriente aussi la politique du logement à l’échelle de la Métropole.

Fille de commerçants, Véronique Sarselli revendique une approche “de terrain” et une volonté de “redonner une impulsion à la vie économique”. Une promesse qu’elle compte décliner tout au long de sa campagne, avec d’autres ateliers thématiques dédiés à l’emploi, à l’environnement et à la cohésion territoriale.