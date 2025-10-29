Poignardé sans raison en pleine rue à Lyon : un geste brutal qui laisse les habitants sous le choc

Les faits se sont produits entre 19 h et 19 h 30, montée Bonafous, à proximité du cours d’Herbouville, rapporte Le Progrès. L’homme, ingénieur de profession, rentrait chez lui à pied lorsqu’un individu l’a agressé par-derrière, le frappant à plusieurs reprises au cou et à la tête avec une arme blanche. Aucun vol n’a été commis.

Alerté par les cris, un couple de passants est intervenu. Ils ont fait fuir l’agresseur avant de prodiguer les premiers soins à la victime, sérieusement touchée. Les policiers de la BAC, arrivés en renfort, ont pris le relais en pratiquant un point de compression jusqu’à l’arrivée des secours.

Transporté en urgence absolue à l’hôpital de la Croix-Rousse, le quadragénaire a vu son état s’améliorer dans les heures suivantes. Ses jours ne sont plus en danger, mais il reste profondément marqué par cette agression brutale.

La victime doit être entendue par les policiers ce mercredi, son état ne lui ayant jusqu’ici pas permis de parler. Les enquêteurs peinent toutefois à identifier le suspect : la nuit était tombée au moment des faits et le secteur ne dispose pas de caméras de vidéosurveillance.

À ce stade, l’hypothèse d’un acte gratuit commis par un individu déséquilibré est privilégiée. Les recherches se poursuivent pour retrouver l’auteur de cette tentative de meurtre, qui suscite une vive inquiétude dans le quartier.