Poignardé sans raison en pleine rue à Lyon : un geste brutal qui laisse les habitants sous le choc

Un homme de 48 ans a été grièvement blessé dimanche soir dans le 4e arrondissement de Lyon, victime d’une attaque à l’arme blanche aussi soudaine qu’incompréhensible.

Les faits se sont produits entre 19 h et 19 h 30, montée Bonafous, à proximité du cours d’Herbouville, rapporte Le Progrès. L’homme, ingénieur de profession, rentrait chez lui à pied lorsqu’un individu l’a agressé par-derrière, le frappant à plusieurs reprises au cou et à la tête avec une arme blanche. Aucun vol n’a été commis.

Alerté par les cris, un couple de passants est intervenu. Ils ont fait fuir l’agresseur avant de prodiguer les premiers soins à la victime, sérieusement touchée. Les policiers de la BAC, arrivés en renfort, ont pris le relais en pratiquant un point de compression jusqu’à l’arrivée des secours.

Transporté en urgence absolue à l’hôpital de la Croix-Rousse, le quadragénaire a vu son état s’améliorer dans les heures suivantes. Ses jours ne sont plus en danger, mais il reste profondément marqué par cette agression brutale.

La victime doit être entendue par les policiers ce mercredi, son état ne lui ayant jusqu’ici pas permis de parler. Les enquêteurs peinent toutefois à identifier le suspect : la nuit était tombée au moment des faits et le secteur ne dispose pas de caméras de vidéosurveillance.

À ce stade, l’hypothèse d’un acte gratuit commis par un individu déséquilibré est privilégiée. Les recherches se poursuivent pour retrouver l’auteur de cette tentative de meurtre, qui suscite une vive inquiétude dans le quartier.

attaque au couteau

avatar
el titi le 29/10/2025 à 18:02
viandooor a écrit le 29/10/2025 à 17h55

Les bobo gochos de la croix rousse votent escrologistes... tant pis pour eux , qu'ils dégustent maintenant...

ce qui a permis aux écolos de passer lors des précédentes municipales, c'est le taux élevé d'abstention (56% à lyon 4). Et non monsieur, tous les habitants de Lyon 4 sont loin d'être proches de écolos et acceptent la dérive de leur arrondissement.

Signaler Répondre
avatar
bullit le 29/10/2025 à 17:56

Voilà c’est toujours un dingue un fou un consanguin mais la vérité c’est que à Lyon Grenoble où toutes grandes villes tenues par les ecolos bobo coco socialo gauchiste de M**** sont infréquentables pas de caméras pas de policiers à proximité et l’immigration sont les aboutissants de l’insécurité dans nôtre pays eux les politiques ça ne les touche pas tant que c’est pas une personne de leurs familles sérieux

Signaler Répondre
avatar
Amen le 29/10/2025 à 17:56

Nous ne pouvons pas juger , car mis à part qu'il s'agit d'un ingénieur qui à été agressé , après , toutes les hypothèses sont possibles !
Un mari cocu , une dette d'argent , un différent au travail , un déséquilibré ,........?
Peut être pour un mauvais regard peu de temps avant , et alors là , tout est dit !
Toujours est il que c'est effrayant , et que ça peut arriver à tout le monde malheureusement !

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 29/10/2025 à 17:55

Les bobo gochos de la croix rousse votent escrologistes... tant pis pour eux , qu'ils dégustent maintenant...

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 29/10/2025 à 17:44
sigmund freud(psychanaliste) a écrit le 29/10/2025 à 17h28

le couteau est le substitut phallique de l impuissant

Ne stigmatisez pas un pauvre chou tout malade comme tout...

Vous allez passer pour un dangereux réactionnaire réfractaire au progressisme promettant un avenir radieux sous les auspices du vivre ensemble...

Signaler Répondre
avatar
el titi le 29/10/2025 à 17:42

Malheureusement encore une agression à Lyon 4 qui n'est plus un épiphénomène. Ma fille a été agressée (étranglement et mise à terre pour vol de téléphone portable) il y a 2 ans en plein jour un dimanche devant l'hôtel IBIS. Malheureusement comme le maire de Lyon 4 refuse toute caméra de surveillance les coupables n'ont pas pu être retrouvés. Et oui, monsieur le maire, il ne faudrait pas pouvoir les retrouver surtout. Je ne vous souhaite vraiment pas de vivre la souffrance en tant que parent de vivre un tel évènement et que vos enfants subissent ce traumatisme. Et nous aimerions que vous puissiez vous exprimer sur ce sujet d'insécurité grandissant dans votre arrondissement ! Malheureusement, vos préoccupations sont ailleurs, à savoir refaire des parcs, bouziller le boulevard de croix-rousse et importuner à souhaiter les commerçants. Malheureusement, monsieur le maire M. ZINCK préfère préempter à un montant astronomique de 2.9 M€ deux maisons et les laisser à l’abandon ! Les squatters viennent en profiter et ne paient rien puisque c'est le contribuable qui voit ses taxes foncières augmenter sans cesse et qui paient l'addition astronomique de vos choix malheureux. . Honte à vous. Vivement les prochaines élections municipales que nous puissions nous exprimer et espérer de nouveau davantage de sécurité puisque ce sujet ne vous intéresse pas.

Signaler Répondre
avatar
sigmund freud(psychanaliste) le 29/10/2025 à 17:28
CerisedeLyon a écrit le 29/10/2025 à 16h15

Et qui "blessé au cou", c'est effectivement signé.

le couteau est le substitut phallique de l impuissant

Signaler Répondre
avatar
La France est un pays deFOU. etde FOLLE. le 29/10/2025 à 17:28
simplementcitoyen a écrit le 29/10/2025 à 17h08

Encore un courageux qu donne des votes au RN, notre pays n'est plu malheureusement il faut réagir car ce n'est pas normal ce genre de chose.

Enocre un paysan qui tester son couteau 🔪 laguiole lol.

Signaler Répondre
avatar
Les imposteurs de la politique française. le 29/10/2025 à 17:25
simplementcitoyen a écrit le 29/10/2025 à 17h08

Encore un courageux qu donne des votes au RN, notre pays n'est plu malheureusement il faut réagir car ce n'est pas normal ce genre de chose.

Je parie ma maison 🏡 que le RN ne fera RIEN et pas plus que les autres pour éradiquer les réseaux de trafiquants mafieux . Et que même la Violence sera toujours plus importante car , la politique n’a jamais été faite pour rendre le peuple heureux et libre .

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 29/10/2025 à 17:09
certitudes a écrit le 29/10/2025 à 14h29

Les sauvages completement tarés on les importe par bateaux entiers

Eh oui..en provenance de pays où la consanguinité est bien en place..
Et on en paie les effets

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 29/10/2025 à 17:08

Encore un courageux qu donne des votes au RN, notre pays n'est plu malheureusement il faut réagir car ce n'est pas normal ce genre de chose.

Signaler Répondre
avatar
Ils sont pas prêts d'en mettre le 29/10/2025 à 17:07
Évidemment a écrit le 29/10/2025 à 15h06

Pas de caméras dans le 4eme car Zinc n'en veut pas...et doudou n'a pas forcé non plus

Même en foutant le feu à la mairie du 4e ...

Signaler Répondre
avatar
Le grand aveuglement. le 29/10/2025 à 17:04
Merci qui ? a écrit le 29/10/2025 à 14h32

Merci qui ? De Giscard à Macron, pas un seul président n'est innocent : tous responsables, tous coupables de ces crimes qui vont augmenter démesurément. Ceux qui en doutent n'ont qu'à continuer à voter comme depuis 50 ans.

En effet, depuis des décennies, on refuse de voir la réalité. Heureusement, aujourd'hui, le peuple se réveille.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 29/10/2025 à 17:01
Doucet ne cherche pas à améliorer la sécurité des Lyonnais a écrit le 29/10/2025 à 15h17

Son seul objectif dans la vie, c'est les congés menstruels, le drapeau palestinien et l'idéologie écologiste.

Sans oublier l'éclatant succès de la Gonette !

Signaler Répondre
avatar
Va Vivre A Perpignan avec Luigi Alliot le 29/10/2025 à 16:57
Casse toi à GRENOBLE Piolle t'attend a écrit le 29/10/2025 à 16h52

...

....

Signaler Répondre
avatar
Pidanol le 29/10/2025 à 16:57

Une grosse crise de jalousie sans doute, c'est habituel chez ces gens.

Signaler Répondre
avatar
Casse toi à GRENOBLE Piolle t'attend le 29/10/2025 à 16:52
oksour a écrit le 29/10/2025 à 16h24

Je suis venu lire les commentaires des sachants, je ne suis pas déçu ! Si vous avez aussi les numéros du prochain tirage du loto, merci de partager.

...

Signaler Répondre
avatar
Gloubi le 29/10/2025 à 16:48
Caméra a écrit le 29/10/2025 à 15h22

Mais puisque Étienne tête et doudou vous répètent que les études sont formelles : les caméras ne servent à rien !!!!
Pour résoudre cette équation c’est facile ; virer les pastèques le plus vite possible
Ça dégage !!!!!!!!!!

Il y a longtemps qu'on n'avait pas lu Étienne Tête

Signaler Répondre
avatar
resultat de macron le 29/10/2025 à 16:46

voilà les résultats de Macron et retallieu et darmain les pays dans le kao des Déséquilibrés en plein rue sans oublier L’ingérence étrangère

Signaler Répondre
avatar
Punaise le 29/10/2025 à 16:39
Simplissime a écrit le 29/10/2025 à 16h02

Pas de l’empêcher mais d’aider l’enquête , même les égoutiers ont des caméras pour savoir où la merde pose un problème .

punaise j'ai cru que j'etais retombé sur le meme article d'il y a 2 jours, exactement les meme fait, coup de couteau par un taré !! (et au cas ou un futur juge et / ou bobo gaucho lisent ceci : c'est evident que ces gens sont des malades mentales, données des coups de couteau au hasard comme ça c'est être completement dingue, tout ses gens devrait etre mis à l'écart de la société, ils sont tellement nombreux qu'ils pourrait former société entre eux , et de la ceux qui montrent vraiment leur volonté de s'en sortir pourrai revenir vivre parmis les gens qui veulent juste etre tranquil en mode "Japon" ou autres^^)

Signaler Répondre
avatar
oksour le 29/10/2025 à 16:39
Sérieusement, c'est "l'écologie" ou la sécurité la priorité pour les électeurs ? a écrit le 29/10/2025 à 16h05

Idée de sondage dont faire la publicité médiatique ensuite :

Préférez-vous vivre dans une ville où vous serez avanat tout en sécurité, ou bien dans une ville où l'écologie est mise en priorité ?

Le juge Renaud, 1975.

Signaler Répondre
avatar
oksour le 29/10/2025 à 16:24

Je suis venu lire les commentaires des sachants, je ne suis pas déçu ! Si vous avez aussi les numéros du prochain tirage du loto, merci de partager.

Signaler Répondre
avatar
CerisedeLyon le 29/10/2025 à 16:15
Un avis sur la question a écrit le 29/10/2025 à 15h16

Voyons voir,
Un agresseur , qui attaque par derriere , avec une arme blanche ...
"Le petit LFI 69 est appelé à la barre pour donner son avis"

Et qui "blessé au cou", c'est effectivement signé.

Signaler Répondre
avatar
mastermind le 29/10/2025 à 16:12

Une brouette de carottes que l'on va retrouver une ordonnance de psychiatre non renouvelée sur le lascar.

Signaler Répondre
avatar
Homa le 29/10/2025 à 16:12

Si vous voulez parier sans trop prendre de risque, gagez que l'agresseur est algérien en situation irrégulière...

Signaler Répondre
avatar
ou là là là là le 29/10/2025 à 16:11
Electeur EELV,., a écrit le 29/10/2025 à 15h00

Il semble que cet homme ai eu une attitude raciste envers son assaillant.
Rappelons que le danger à Lyon, c'est l'esstreme drouate nazi de Monsieur Aulas.

Mon pauvre vieux , de l'humour à ras les paquerettes !

Signaler Répondre
avatar
Sérieusement, c'est "l'écologie" ou la sécurité la priorité pour les électeurs ? le 29/10/2025 à 16:05

Idée de sondage dont faire la publicité médiatique ensuite :

Préférez-vous vivre dans une ville où vous serez avanat tout en sécurité, ou bien dans une ville où l'écologie est mise en priorité ?

Signaler Répondre
avatar
Simplissime le 29/10/2025 à 16:02
EELV 69 a écrit le 29/10/2025 à 15h02

En quoi des caméras auraient permis d'éviter cette agression ?

Pas de l’empêcher mais d’aider l’enquête , même les égoutiers ont des caméras pour savoir où la merde pose un problème .

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 29/10/2025 à 16:00
Évidemment a écrit le 29/10/2025 à 15h06

Pas de caméras dans le 4eme car Zinc n'en veut pas...et doudou n'a pas forcé non plus

"À ce stade, l’hypothèse d’un acte gratuit commis par un individu déséquilibré est privilégiée".

L'attaque au couteau est le symptôme prédominant de la psychiatrie contemporaine, en clair si attaque au couteau = question de santé mentale...

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 29/10/2025 à 15:57
Évidemment a écrit le 29/10/2025 à 15h06

Pas de caméras dans le 4eme car Zinc n'en veut pas...et doudou n'a pas forcé non plus

C'est normal, tout cela n'est qu'un sentiment...

Signaler Répondre
avatar
Phantomas le 29/10/2025 à 15:49
certitudes a écrit le 29/10/2025 à 14h29

Les sauvages completement tarés on les importe par bateaux entiers

Mais c'est qui"on",c'est QUI?

Signaler Répondre
avatar
CALOU le 29/10/2025 à 15:31
EELV 69 a écrit le 29/10/2025 à 15h02

En quoi des caméras auraient permis d'éviter cette agression ?

A identifier l'agresseur et donc l'empêcher de récidiver en l'enfermant, tout simplement......

Signaler Répondre
avatar
arko le 29/10/2025 à 15:30

Cher citoyens lyonnais qui ne sont pas fichier sorter armé il vaut mieux faire le boucher que le veau

Signaler Répondre
avatar
eurpbo le 29/10/2025 à 15:27

moi je sors avec gilet en kevlar…

Signaler Répondre
avatar
Caméra le 29/10/2025 à 15:22
Évidemment a écrit le 29/10/2025 à 15h06

Pas de caméras dans le 4eme car Zinc n'en veut pas...et doudou n'a pas forcé non plus

Mais puisque Étienne tête et doudou vous répètent que les études sont formelles : les caméras ne servent à rien !!!!
Pour résoudre cette équation c’est facile ; virer les pastèques le plus vite possible
Ça dégage !!!!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Manque flagrant de pistes cyclables le 29/10/2025 à 15:21

Après avoir gagné le 6e arrondissement, les effets de la désocialisation se font désormais sentir aux abords de Tartuffe-Land. Comment les visionnaires apaisés de la mairie vont-ils réagir pour protéger leurs ouailles et leurs possessions ? Il ne faudrait pas qu’elles se mettent à voter centre-droit. La frontière est tellement mince et les convictions si volatiles…

Bon rétablissement physique et psychologique à la victime.

Signaler Répondre
avatar
Doucet ne cherche pas à améliorer la sécurité des Lyonnais le 29/10/2025 à 15:17
Heureusement que Doucet va bientôt partir ! a écrit le 29/10/2025 à 15h10

Un deuxième sondage LyonMag place Aulas aux portes de la mairie des le premier tour !

Double champagne ce soir 🙂

Son seul objectif dans la vie, c'est les congés menstruels, le drapeau palestinien et l'idéologie écologiste.

Signaler Répondre
avatar
Un avis sur la question le 29/10/2025 à 15:16

Voyons voir,
Un agresseur , qui attaque par derriere , avec une arme blanche ...
"Le petit LFI 69 est appelé à la barre pour donner son avis"

Signaler Répondre
avatar
Heureusement que Doucet va bientôt partir ! le 29/10/2025 à 15:10

Un deuxième sondage LyonMag place Aulas aux portes de la mairie des le premier tour !

Double champagne ce soir 🙂

Signaler Répondre
avatar
Évidemment le 29/10/2025 à 15:06

Pas de caméras dans le 4eme car Zinc n'en veut pas...et doudou n'a pas forcé non plus

Signaler Répondre
avatar
Bizarre le 29/10/2025 à 15:04
Lyon2026revient a écrit le 29/10/2025 à 14h49

Où sont les caméras du 4eme ? Doudou protège mieux son étendage de Bellecour que les lyonnais🤬. Nous n oublierons rien en 2026,!!!!!

Pas de caméras car le très gauchisant maire du 4eme est proche du cours d(Hérouville. En tant que magistrat flic nous attendons encore sa présence sur cette agression

Signaler Répondre
avatar
EELV 69 le 29/10/2025 à 15:02
Lyon2026revient a écrit le 29/10/2025 à 14h49

Où sont les caméras du 4eme ? Doudou protège mieux son étendage de Bellecour que les lyonnais🤬. Nous n oublierons rien en 2026,!!!!!

En quoi des caméras auraient permis d'éviter cette agression ?

Signaler Répondre
avatar
5e colonne le 29/10/2025 à 15:00

Les agents dormants sont dans la place

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 29/10/2025 à 15:00

Il semble que cet homme ai eu une attitude raciste envers son assaillant.
Rappelons que le danger à Lyon, c'est l'esstreme drouate nazi de Monsieur Aulas.

Signaler Répondre
avatar
INGÉNIEUR le 29/10/2025 à 14:57
Plus que quelques heures... a écrit le 29/10/2025 à 14h31

Et il sera question d'OQTF ou d'Algériens.

Ou d’un règlement de comptes entre ingénieurs 😂🤣. Beaucoup de rivalités dans ce secteurs d’activités

Signaler Répondre
avatar
Reponse à Chris le 29/10/2025 à 14:55

Vous ne voulez pas vous calmez les gens ?

Signaler Répondre
avatar
Raleuse le 29/10/2025 à 14:55

Pourtant notre cher maire était si fier de ses caméras de surveillance...encore du pipeau.
Encore un pauvre migrant ou OQTF qui ne sait pas quoi faire de ses soirées......
Raz le bol de ces agressions gratuites...et encore celles que l'on connait...
Lyon est devenu un coupe gorge dans tous les arrondissements. J'ai honte de ma ville.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 29/10/2025 à 14:49

Où sont les caméras du 4eme ? Doudou protège mieux son étendage de Bellecour que les lyonnais🤬. Nous n oublierons rien en 2026,!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Watt le 29/10/2025 à 14:45

Pas de caméra, on empêche donc une future interpellation rapide car il est pour l'heure impossible de l'identifier.
Les futures victimes pourront toujours se plaindre à la mairie.

Signaler Répondre
avatar
Captain le 29/10/2025 à 14:37

l’augmentation de ces actes barbares et horribles sont liées aux OQTF qui n’ont pas la culture de notre pays, rares sont les voyous ne en France qui commentent ce genre action intra violentes sauf règlement de compte ..

Signaler Répondre

