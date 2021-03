Attaque au couteau à Villeurbanne : le mis en cause devrait être déclaré pénalement irresponsable

Fin août 2019, un homme originaire d’Afghanistan avait attaqué des passants avec un couteau à la station Laurent Bonnevay à Villeurbanne. Une personne avait été tuée et huit autres avaient été blessées.

Plus d'un an et demi après les faits, les résultats d'une troisième expertise psychiatrique de cet homme, mis en examen pour "assassinat et tentatives d'assassinats", était attendus. Les deux dernières expertises se contredisaient et ne permettaient pas à l'homme d'être jugé.

Mais, selon les derniers résultats, le mis en cause ne devrait pas être considéré comme responsable de ses actes. Il est considéré comme "malade mental".

C'est désormais à la chambre d'instruction de rendre ses conclusions. Elle devrait très certainement se prononcer sur l'irresponsabilité pénale de l'Afghan.