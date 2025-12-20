Villeurbanne : ce que révèle une opération policière de grande ampleur

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône a conduit une opération “ville sécurité renforcée” à Villeurbanne, les 17 et 18 décembre 2025.

Ce dispositif exceptionnel, déployé à l’approche des fêtes de fin d’année, s’inscrit dans une série d’actions similaires menées depuis le début de l’année dans plusieurs secteurs de la métropole lyonnaise, notamment la Presqu’île, les Terreaux / Croix-Rousse, la Guillotière / Mazagran, la Cité Jardin et la Part-Dieu à Lyon, mais aussi Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Bron, Villeurbanne, Meyzieu, Saint-Fons et Oullins-Pierre-Bénite.

Au total, 86 policiers nationaux ont été mobilisés, aux côtés d’agents des douanes, de policiers municipaux, d’agents de la RATP, de Keolis, de la DDPP et de l’Urssaf. Les effectifs engagés comprenaient notamment des policiers de la division, des effectifs départementaux, du SISTC, des CRS et de la police aux frontières.

Un bilan conséquent

Selon la préfecture, le bilan de l’opération fait état de “près de 3 288 personnes contrôlées par les forces de l’ordre et par les contrôleurs des transports publics." Au cours de ces contrôles, “7 individus ont été interpellés dont 6 dans le cadre de deux procédures diligentées pour trafic de stupéfiant.”

Par ailleurs, “124 infractions ont été verbalisées (défaut de titre de transport, délit routier, mise en fourrière, immobilisation,…),” précisent encore les services de l’État. Par ailleurs, “2 commerces ont fait l’objet de rappels pour non conformité au règlement de sécurité contre l’incendie (réglementation ERP).”