Villeurbanne : un jeune homme arrêté avec 17 000 euros dans un sac

Ce lundi après-midi, la police a contrôlé un jeune homme qui circulait en trottinette dans les rues de Villeurbanne. Les forces de l'ordre ont eu le nez creux, car l'individu transportait un sac qui contenait 17 000 euros en liquide.

Agé de 20 ans et inconnu de la justice, il a été dans l'incapacité de justifier sa provenance.

Il a donc été interpellé et placé en garde à vue.

L'enquête se dirige vers un blanchiment d'argent, potentiellement lié au trafic de drogue.