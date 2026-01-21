Faits Divers

Villeurbanne : un jeune homme arrêté avec 17 000 euros dans un sac

Villeurbanne : un jeune homme arrêté avec 17 000 euros dans un sac

C'est une coquette somme d'argent dont il n'a pas pu justifier de la provenance.

Ce lundi après-midi, la police a contrôlé un jeune homme qui circulait en trottinette dans les rues de Villeurbanne. Les forces de l'ordre ont eu le nez creux, car l'individu transportait un sac qui contenait 17 000 euros en liquide.

Agé de 20 ans et inconnu de la justice, il a été dans l'incapacité de justifier sa provenance.

Il a donc été interpellé et placé en garde à vue.

L'enquête se dirige vers un blanchiment d'argent, potentiellement lié au trafic de drogue.

Tags :

villeurbanne

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
mazipoumo le 21/01/2026 à 16:01

Confisquer l'argent. Ses "créditeurs" lui rafraîchiront la mémoire.

Signaler Répondre
avatar
Objets trouvés le 21/01/2026 à 15:54

C'est à moi. Je les ai perdus lundi autour de midi. A qui dois-je demander pour les récupérer ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.