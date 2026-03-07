Lyon : un grand équipement sportif et culturel sort de terre à Mermoz

Le chantier du futur pôle sportif et culturel de Mermoz Sud, dans le 8e arrondissement de Lyon, vient officiellement de démarrer. Cet équipement public s’inscrit dans la nouvelle phase du vaste projet de renouvellement urbain du quartier Mermoz.

Pensé comme un lieu polyvalent et accessible, ce futur espace doit permettre de renforcer l’offre sportive et culturelle de proximité tout en favorisant les rencontres entre habitants.

Le chantier devrait durer environ 18 mois, pour une livraison prévue au troisième trimestre 2027.

Plusieurs équipements publics sont également programmés, notamment la reconstruction des groupes scolaires Louis-Pasteur et Olympe-de-Gouges, ainsi que ce nouveau pôle sportif et culturel.

Un équipement hybride de 2750 m²

Le futur bâtiment, conçu par l’agence Hérault Arnod Architecture, sera implanté à proximité du groupe scolaire Louis-Pasteur et des nouveaux espaces publics du quartier.

Le projet représente 2750 m² de surface de plancher sur une parcelle de 3040 m² et regroupera plusieurs espaces dédiés aux activités sportives, culturelles et associatives.

Le pôle comprendra notamment une salle de spectacle modulable d’environ 150 places, une salle polyvalente destinée aux ateliers, réunions et activités associatives, un espace musique et arts visuels avec salles de musique, studio d’enregistrement et salle d’arts plastiques, un secteur dédié aux adolescents du quartier, un pôle sport-loisirs comprenant un gymnase scolaire d’environ 300 m², un dojo et une salle de danse.

Le coût total du projet s’élève à 13,9 millions d’euros, avec une participation de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à hauteur de 725 000 euros.

Le bâtiment, imaginé comme un "pavillon de bois dans un écrin de verdure", privilégiera l’utilisation de matériaux biosourcés et une conception bioclimatique. Les arbres déjà présents sur le site, notamment les sophoras, seront conservés et intégrés au projet.

Le pôle sportif et culturel accueillera également la future Maison des jeunes et de la culture (MJC) Laënnec-Mermoz, qui devrait s’installer sur le site à l’horizon 2027.

La structure proposera une programmation sportive et culturelle destinée aux habitants du quartier et du 8e arrondissement. Une phase de concertation a déjà été menée avec les riverains afin de recueillir leurs attentes pour ce futur équipement.