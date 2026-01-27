Lyon : la place du Bachut bientôt transformée en îlot de fraîcheur, découvrez le projet

Après plusieurs mois de travaux, la Ville de Lyon et la Métropole annoncent l’achèvement prochain d’un vaste projet de réaménagement et de végétalisation destiné à lutter contre les îlots de chaleur urbains et à redonner une centralité vivante à ce secteur stratégique, au pied de la Maison de la Danse.

Identifiée comme un point noir en matière de confort thermique, la place faisait jusqu’ici partie des espaces les moins investis par les habitants. Le projet engagé vise un double objectif : adapter la ville au réchauffement climatique et améliorer le cadre de vie dans l’un des arrondissements lyonnais les plus déficitaires en espaces verts accessibles. À terme, 3 800 m2 de surfaces végétalisées auront été créées, transformant la place en un véritable îlot de fraîcheur au cœur du quartier.

La mutation est également symbolique. Lors du conseil municipal du 26 juin 2025, la partie située devant la Maison de la Danse a été rebaptisée esplanade Pina Bausch, affirmant une nouvelle identité culturelle et paysagère pour le site.

Au-delà de la végétalisation, le réaménagement prévoit une diversification des usages. Le projet intègre un espace arboré, des massifs de rosiers en hommage à l’histoire horticole du quartier, un nouveau parvis devant la Maison de la Danse, ainsi qu’une fontaine ludique à trois jets et deux bornes fontaines. Des zones de détente et de pique-nique, équipées de mobilier en bois et métal, ont également été aménagées, tout comme une aire d’ébats canine de 300 m2. L’éclairage public a été entièrement repensé afin de mieux répondre aux usages quotidiens.

Au total, 101 arbres sont en cours de plantation, complétés par des massifs arbustifs, des bandes fleuries et des haies, formant une trame végétale dense. Des dispositifs spécifiques de gestion des eaux pluviales viennent renforcer la résilience écologique du site.

Portée par la Ville de Lyon, maître d’ouvrage unique, l’opération est menée en partenariat étroit avec la Métropole de Lyon. Le coût global du projet s’élève à 2,94 millions d’euros, financés conjointement par les deux collectivités.