Lyon : la place du Bachut bientôt transformée en îlot de fraîcheur, découvrez le projet

Après plusieurs mois de travaux, la Ville de Lyon et la Métropole annoncent l’achèvement prochain d’un vaste projet de réaménagement et de végétalisation destiné à lutter contre les îlots de chaleur urbains et à redonner une centralité vivante à ce secteur stratégique, au pied de la Maison de la Danse.
Identifiée comme un point noir en matière de confort thermique, la place faisait jusqu’ici partie des espaces les moins investis par les habitants. Le projet engagé vise un double objectif : adapter la ville au réchauffement climatique et améliorer le cadre de vie dans l’un des arrondissements lyonnais les plus déficitaires en espaces verts accessibles. À terme, 3 800 m2 de surfaces végétalisées auront été créées, transformant la place en un véritable îlot de fraîcheur au cœur du quartier.
La mutation est également symbolique. Lors du conseil municipal du 26 juin 2025, la partie située devant la Maison de la Danse a été rebaptisée esplanade Pina Bausch, affirmant une nouvelle identité culturelle et paysagère pour le site.
Au-delà de la végétalisation, le réaménagement prévoit une diversification des usages. Le projet intègre un espace arboré, des massifs de rosiers en hommage à l’histoire horticole du quartier, un nouveau parvis devant la Maison de la Danse, ainsi qu’une fontaine ludique à trois jets et deux bornes fontaines. Des zones de détente et de pique-nique, équipées de mobilier en bois et métal, ont également été aménagées, tout comme une aire d’ébats canine de 300 m2. L’éclairage public a été entièrement repensé afin de mieux répondre aux usages quotidiens.
Au total, 101 arbres sont en cours de plantation, complétés par des massifs arbustifs, des bandes fleuries et des haies, formant une trame végétale dense. Des dispositifs spécifiques de gestion des eaux pluviales viennent renforcer la résilience écologique du site.
Portée par la Ville de Lyon, maître d’ouvrage unique, l’opération est menée en partenariat étroit avec la Métropole de Lyon. Le coût global du projet s’élève à 2,94 millions d’euros, financés conjointement par les deux collectivités.
Chers Khmers verts, pourriez-vous mettre en place un îlot de chaleur au parc de la Téte d'Or
Un îlot de 50 m2 ; c'est sûr ça va rafraîchir…. Ce sera mieux fréquenté ? encore un projet debile.
Max 100 places pour le public de la Maison de la Danse....c'est limité ou une indication pour que cette institution soit moins tournée vers un public large sur le plan géographique, cela dit c'est une manière de limiter le rayonnement et l'attractivité (qui ne sont pas des priorités pour les militants écolos, leur truc c'est vision MJC).
"îlot de fraîcheur" ?
La beuh qu'ils vendent déjà à cette endroit est fraiche ?
;-)
sur le parking de l'hôpital Mermoz, même les soirs de spectacle. Ah oui j'oubliais, il faudra marcher 100m. C'est encore trop ?
Pour les autres la ville rêvee c est en mars ....
C est long, mais long comme un jour sans pain disait les anciens......
En plus vous pouvez vous approvisionner en drogues de toutes natures directement à la descente du tram , elle est pas belle la ville rêvée des bobos?
Demande à Google !
C'est déjà un point deal
Une très grande artiste allemande à la tête d'une troupe de danse qui a marqué les années 70/80 et a été en particulier invitée au Festival d'Avignon (cour d'honneur du Palais des Papes) avec son spectacle Nelken (œillets)
Elle est venue à Lyon à la Maison de la Danse pour un autre spectacle remarquable
Futur point de deal géant à ciel ouvert
le tramway et bus s'arrête à 30m de la maison de la dance et un arrêt de métro on croisement avec le tramway au niveau de grand blanche toujours les mêmes à se plaindre sans arguments
Peut-on arrêter avec cette expression débile d'ilots de fraicheur ?
Merci
Îlot de fraîcheur pour les dealer SDF . Puis bon les arbres plantés le temps qui fasse de l'ombre sa sera en 2050 . Vu la photo et lq réalité 3 millions pour ça et bah
Totalement vrai !! Une évidence que cela va limiter les spectateurs aux purs lyonnais surtout aux jeunes et en bonne santé !!
Pour une fois je trouve cet aménagement intéressant .
Je me pose toutefois une toute petite question sur la pertinence de créer une aire de pique nique a cet endroit .
Alors merci aux concepteurs pour cette audace : je ne sais pas quelles pilules vous consommez mais je veux les mêmes !
Encore une fois : Le trop est l ennemi du bien .C'est sans doute ce qui résumera cette mandature auto proclamée écologiste.
La Bachut, une salle de spectacle et une salle de sport accueillant l'ASUL Volley, avec des spectacles de qualité et des match de haut niveau
Comment doivent faire les spectateur de ces salle , qui ne viennent pas de Lyon
Le Bachut est aussi lieu de croisement urbain avec un hôpital
Les commerces crèvent,
Tout le monde vient pas à vélo bande d'idiots
Fallait faire un parking souterrain avant
Il était déjà difficile de se garer pour accéder aux spectacles de la Maison de la Danse , cela va être impossible !
Dissuasif pour tous ceux qui ne sont pas connectés directement au Bachut !!!
Place Pina Bausch !!! C'est qui cette inconnue ???
Désolé pour vous, mais habitant de Lyon intramuros, je ne sors plus le soir voir des spectacles pour cause d insécurité.
Nous sommes tous vraiment a la peine. Vivement le grand changement avec un amoureux de notre belle ville pour en prendre soin et lui rendre toute son attractivité...
JMA ❤️
Je propose d appeler cette place Place Pierre Olivier avec une statue de notre politicien préféré qui donne la température en direct !
Encore un communiqué de la ville repris sans prise de recul…
Pourrais je encore venir voir des spectacles à la Maison de la Danse ??
Habitant un peu loin de Lyon l’esplanade permettait un parking facile devant la salle les soirs de spectacle ! Débrouillez vous maintenant..! Aucune solution n’est proposée. Lyon réservé aux lyonnais .. c’est bien dommage ! Fini la capitale culturelle régionale qu’est Lyon !!
Après Mars 2026, certains pourront se mettre au vert.
Vu la faune déjà sur place il ne manquait plus que la flore ! Quoique , il y a déjà commerce d herbes de Provence sur place :)