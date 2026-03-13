Affaire Quentin Deranque à Lyon : des milliers de messages racistes et fascistes attribués au militant

Quentin Deranque a été inhumé le 25 février dans le village de Cucuron (Vaucluse), dans un caveau familial, lors d’obsèques organisées dans la plus grande discrétion. Depuis sa mort, la famille du jeune homme refuse de s’exprimer publiquement, renvoyant les sollicitations vers leur avocat.
Selon une enquête publiée ce jeudi 12 mars par Mediapart, le militant identitaire Quentin Deranque aurait utilisé plusieurs comptes anonymes sur le réseau social X.
Le média affirme que deux comptes auraient été créés au printemps 2023, sous les pseudonymes @PatricienD et @Gavariou. Un troisième compte, @ultragavariou, aurait ensuite été ouvert en avril 2025.
Sur ces profils, plusieurs milliers de publications auraient été diffusées jusqu’en février 2026. Toujours selon Mediapart, près de 7 000 messages auraient été publiés en un an sur l’un de ces comptes, auxquels s’ajouteraient environ 3 000 publications supplémentaires sur le dernier compte.
Des propos racistes et antisémites
Dans ces publications attribuées au militant, plusieurs messages contiennent des propos particulièrement violents. L’un des comptes aurait notamment écrit : "On veut le fascisme."
Dans un autre message, le même compte aurait publié : "Si on avait un vrai dirigeant il utiliserait les débordements de ce soir pour mater la n*graille comme un grand homme avait su le faire avec l'incendie du Reichstag." Ou encore : "On les a trop culpabilisés d'avoir eu une excellente utilisation des réseaux ferrés."
Les comptes auraient aussi diffusé des messages ouvertement racistes ou suprémacistes, dont : "On se passerait bien des médecins arabes. Les immigrationnistes et les antiracistes sont des merdes."
On retrouve aussi : "Moi je soutiens Adolf mais chacun son truc, et évidemment free Rhodesia." En décembre 2024, l’un de ces comptes avait aussi publié : "On ne veut pas vivre avec des Africains, qu’ils soient délinquants ou non."
Dans d’autres messages attribués au même auteur, on peut lire : "Quant aux médecins noirs on en croise aussi souvent que des poissons volants sale PàN (pute à nègre ndlr)"
Les comptes que Mediapart attribue au jeune homme contiendraient également d’autres messages comme "mort totale des nègres", ou encore des attaques visant Simone Veil, qualifiée de "salope meurtrière."
Un militant issu de la mouvance d’extrême droite
Avant sa mort, Quentin Deranque était connu pour son engagement dans des milieux d’extrême droite. Il avait notamment milité à l’Action française et fréquenté des cercles nationalistes révolutionnaires, héritiers du GUD.
Le jeune homme avait également participé au défilé annuel du Comité du 9-Mai à Paris, rassemblement marqué par la présence de symboles néofascistes.
Né le 13 juillet 2002 à Perpignan, d’une mère péruvienne et d’un père français, Quentin Deranque avait ensuite grandi en Auvergne-Rhône-Alpes. Il avait été scolarisé au lycée privé catholique Robin à Vienne (Isère) avant d’entamer des études en mathématiques et économie à l’université Lyon-I en 2020.
Après deux années validées, il disparaît ensuite des radars universitaires pendant plusieurs années. Inscrit en troisième année entre 2022 et 2025, il ne se présente pas aux examens et n’obtient pas de diplôme.
En septembre 2025, il se réinscrit finalement dans un bachelor universitaire de technologie (BUT) en science des données à l’université Lyon-II.
Reste désormais à savoir si une éventuelle enquête permettra d’établir avec certitude que ces comptes étaient bien administrés par Quentin Deranque.
Fabien Rajon, avocat des parents de Quentin Deranque dénonce à nos confrères du Figaro un "acharnement" médiatique : "Ces tweets, s’ils sont bien avérés, sont évidemment condamnables, affirme-t-il. Pour autant, ils ne pouvaient justifier le lynchage à mort de Quentin. Un mois jour pour jour après ce meurtre, rien n’est décidément épargné à sa famille qui n’a toujours pas pu entamer son deuil, compte tenu de l’acharnement dont elle est victime."
Ou qu'elle ne fouille pas les caniveaux.Signaler Répondre
Pourquoi un article au subjonctif ? C’est lui ou ce n’est pas lui , si on ne sait pas , on n’écrit rien et on ferme sa gueule !Signaler Répondre
et pourquoi la presse de droite ne fait pas ce travail?Signaler Répondre
parce qu'elle veut être gentille et pas dire du mal de la gauche
parce qu'elle a rien trouvé
parce qu'enquêter ca demande des journalistes de terrain et que c'est plus facile de raconter des mensonges
dis moi.
Non seulement Quentin a été assassiné par des fachistes d’extrême gaucheSignaler Répondre
Non seulement, à peine mort et pas encore enterré, il a été insulté, lui et aussi sa famille et ses soutiens, et ce sans relâche après ce lynchage ignoble
Non seulement LFI a pratiqué jusqu’à l’outrance l’inversion accusatoire
Et maintenant la statue du commandeur version Mediapart nous sert une nouvelle version de ce qu’il aurait été, sans tenir compte d’une enquête en cours
Et bien sûr la meute suit et fonce
À vomir
C’est gros comme un camion que c’était un get apen des rastons sur les antifas et quand ils se sont fait marave ils ont abandonné leur collègue et il s’est fait cané point barreSignaler Répondre
Oui, on attends avec impatience la biographie de Rafael Arnaud le fiché S 😉😉Signaler Répondre
lorsque vous allez voter dimanche pensez que la France ne doit jamais être gouvernée par l’extrême droite et la personne défendue par euxSignaler Répondre
eh ben on n'a pas autant d'étalage d'habitude !!!!Signaler Répondre
c'est pour justifier un assassinat ??
se dédouaner d'un crime ??
si c'est pour légitimer une justice populaire..... les cimetières vont se remplir
J’attends que Mediapart enquête non sur la victime mais sur les agresseurs leurs tweets etc. Juste histoire d’avoir un vrai travail journalistique et non de procureur a charge. La Mollahrchie LFISTE salira tout, allant jusqu’a justifier qu’on tue. C’est ignoble de justifier mort et violence. Ce pays est devenu dingue.Signaler Répondre
Alors les rastons ça jactent pas ?Signaler Répondre
Et après on dit que les antisemites st a gauche …Signaler Répondre
Arrêtez la diffamation, c’était un ange selon némésis et tt les autres. LolSignaler Répondre
On connaît l'impartialité de Mediapart et de Plenel qui est prêt à tout pour dénigrer ceux qui ne pensent pas comme lui.Signaler Répondre
Est-il même prêt à justifier le lynchage de Quentin ?
Un peu facile de sortir ce genre d'information quand le mis en cause n'est plus là pour se défendre.
Vive le Roi 👑
C'est un compte anonyme qui peut appartenir a n'importe quel extrémiste de la mouvance néo nazie sur la région lyonnaise, comment Mediapart peuvent affirmer que c'est Quentin ? Ils ont pas accès aux données confidentielles de X et je doute qu'il ai signé ses postes sous le nom de Quentin Deranque.Signaler Répondre
Faut pas oublier que Mediapart c'est Plenel et que Plenel est un sale menteur qui n'hésite pas à inventer des faits de toute piece comme il avait accusé à tort Dominique Baudis de pédophilie conduisant au suicide de celui ci. C'est pas un media fiable Mediapart. Dans un monde normal Plenel devrait être interdit de faire du journalisme pour manquement à l'éthique.
Et la presse qui reprend ça comme un fait prouvé, bsh ça en dit long sur le journalisme aujourd'hui on prends des faits sans les vérifier a 100% et on fait comme si c'était un fait prouvé.