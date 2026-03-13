Affaire Quentin Deranque à Lyon : des milliers de messages racistes et fascistes attribués au militant

Quentin Deranque a été inhumé le 25 février dans le village de Cucuron (Vaucluse), dans un caveau familial, lors d’obsèques organisées dans la plus grande discrétion. Depuis sa mort, la famille du jeune homme refuse de s’exprimer publiquement, renvoyant les sollicitations vers leur avocat.

Selon une enquête publiée ce jeudi 12 mars par Mediapart, le militant identitaire Quentin Deranque aurait utilisé plusieurs comptes anonymes sur le réseau social X.

Le média affirme que deux comptes auraient été créés au printemps 2023, sous les pseudonymes @PatricienD et @Gavariou. Un troisième compte, @ultragavariou, aurait ensuite été ouvert en avril 2025.

Sur ces profils, plusieurs milliers de publications auraient été diffusées jusqu’en février 2026. Toujours selon Mediapart, près de 7 000 messages auraient été publiés en un an sur l’un de ces comptes, auxquels s’ajouteraient environ 3 000 publications supplémentaires sur le dernier compte.

Des propos racistes et antisémites

Dans ces publications attribuées au militant, plusieurs messages contiennent des propos particulièrement violents. L’un des comptes aurait notamment écrit : "On veut le fascisme."

Dans un autre message, le même compte aurait publié : "Si on avait un vrai dirigeant il utiliserait les débordements de ce soir pour mater la n*graille comme un grand homme avait su le faire avec l'incendie du Reichstag." Ou encore : "On les a trop culpabilisés d'avoir eu une excellente utilisation des réseaux ferrés."

Les comptes auraient aussi diffusé des messages ouvertement racistes ou suprémacistes, dont : "On se passerait bien des médecins arabes. Les immigrationnistes et les antiracistes sont des merdes."

On retrouve aussi : "Moi je soutiens Adolf mais chacun son truc, et évidemment free Rhodesia." En décembre 2024, l’un de ces comptes avait aussi publié : "On ne veut pas vivre avec des Africains, qu’ils soient délinquants ou non."

Dans d’autres messages attribués au même auteur, on peut lire : "Quant aux médecins noirs on en croise aussi souvent que des poissons volants sale PàN (pute à nègre ndlr)"

Les comptes que Mediapart attribue au jeune homme contiendraient également d’autres messages comme "mort totale des nègres", ou encore des attaques visant Simone Veil, qualifiée de "salope meurtrière."

Un militant issu de la mouvance d’extrême droite

Avant sa mort, Quentin Deranque était connu pour son engagement dans des milieux d’extrême droite. Il avait notamment milité à l’Action française et fréquenté des cercles nationalistes révolutionnaires, héritiers du GUD.

Le jeune homme avait également participé au défilé annuel du Comité du 9-Mai à Paris, rassemblement marqué par la présence de symboles néofascistes.

Né le 13 juillet 2002 à Perpignan, d’une mère péruvienne et d’un père français, Quentin Deranque avait ensuite grandi en Auvergne-Rhône-Alpes. Il avait été scolarisé au lycée privé catholique Robin à Vienne (Isère) avant d’entamer des études en mathématiques et économie à l’université Lyon-I en 2020.

Après deux années validées, il disparaît ensuite des radars universitaires pendant plusieurs années. Inscrit en troisième année entre 2022 et 2025, il ne se présente pas aux examens et n’obtient pas de diplôme.

En septembre 2025, il se réinscrit finalement dans un bachelor universitaire de technologie (BUT) en science des données à l’université Lyon-II.

Reste désormais à savoir si une éventuelle enquête permettra d’établir avec certitude que ces comptes étaient bien administrés par Quentin Deranque.

Fabien Rajon, avocat des parents de Quentin Deranque dénonce à nos confrères du Figaro un "acharnement" médiatique : "Ces tweets, s’ils sont bien avérés, sont évidemment condamnables, affirme-t-il. Pour autant, ils ne pouvaient justifier le lynchage à mort de Quentin. Un mois jour pour jour après ce meurtre, rien n’est décidément épargné à sa famille qui n’a toujours pas pu entamer son deuil, compte tenu de l’acharnement dont elle est victime."