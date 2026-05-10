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L’ASVEL valide sa place en play-offs après son succès contre Strasbourg

L’ASVEL valide sa place en play-offs après son succès contre Strasbourg

Les Villeurbannais ont assuré la quatrième place du championnat en dominant Strasbourg samedi soir à l’Astroballe (89-81). L'ASVEL disputera donc les play-offs.

L’ASVEL poursuit sa belle dynamique de fin de saison. Opposés à SIG Strasbourg samedi 9 mai à l’Astroballe, les joueurs de Pierric Poupet se sont imposés 89 à 81 et ont officiellement sécurisé la quatrième place du championnat.

Une position qui garantit aux Villeurbannais l’avantage du terrain lors du premier tour des play-offs.

Portée par Shaquille Harrison et Mbaye Ndiaye, auteurs de 20 points chacun, Villeurbanne a longtemps maîtrisé les débats avant de connaître un nouveau passage à vide après la pause.

Revigorée par le retour de Gabe Brown, la SIG est revenue à seulement trois longueurs dans le troisième quart-temps, profitant d’une baisse d’intensité de l’ASVEL.

Les locaux ont toutefois repris le contrôle dans le dernier acte grâce à leur agressivité défensive et plusieurs séquences bien maîtrisées.

Avec ce quatrième succès consécutif, l’ASVEL aborde désormais les phases finales dans une dynamique positive après une saison parfois en mode montagnes russes.

L’ASVEL disputera encore un dernier match de saison régulière sur le parquet du Paris Basketball samedi prochain, avec l’espoir, en cas de succès, de pouvoir encore grimper à la troisième place du classement.

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