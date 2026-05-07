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Un coach de MMA à Villeurbanne met de violents coups de pieds à des enfants : la ministre des Sports "indignée"

Un coach de MMA à Villeurbanne met de violents coups de pieds à des enfants : la ministre des Sports "indignée"

Une association de protection de l’enfance réclame des sanctions et une enquête après la diffusion de vidéos montrant un entraîneur de MMA lyonnais frapper de jeunes élèves pendant ses cours.

Mise à jour avec la réaction de la ministre des Sports : Marina Ferrari a réagi auprès de France Info : "J'ai été comme tout le monde indignée des images que j'ai pu découvrir. Une expression de violence vis à vis des enfants. Ces images m'ont révoltée. Dès le 29 avril, j'ai demandé à l'administration et au ministère de prendre un arrêté en urgence. Un signalement au procureur de la République a été fait. Ce monsieur est aujourd'hui interdit d'exercer au titre professionnel ou bénévole auprès des mineurs. Il s'expose à des sanctions si toutefois il venait à contrevenir à cette interdiction".

Article initial : Des vidéos tournées dans un club de MMA de Villeurbanne provoquent depuis plusieurs jours une vive réaction sur les réseaux sociaux.

Diffusées le 27 avril sur X, elles montrent l’entraîneur Yom Yidikes donnant des coups de pied dans le torse d’enfants d’une dizaine d’années alignés face à lui. Certains reculent ou chutent sous l’impact, tandis qu’un enfant apparaît en pleurs au cours de la séquence.

Dans un communiqué publié mardi 5 mai, l’association Mouv’Enfants estime que ces pratiques dépassent largement le cadre sportif. Elle évoque également d’autres vidéos où des mineurs seraient forcés de s’agenouiller pour boire ou placés dans des situations jugées humiliantes.

L’association a lancé une pétition demandant une enquête et la suspension du coach. Elle a recueilli plus de 8 000 signatures en trois jours, tandis que le ministère des Sports se serait saisi de l’affaire selon plusieurs médias.

Interrogé par France Télévisions, Yom Yidikes conteste toute maltraitance. Sur Instagram, il se défend que “aucun enfant n’a jamais été violenté, aucun enfant n’a jamais été blessé”. Il rajoute que son “objectif est simple : aider ces enfants et ces femmes à devenir plus forts, physiquement et mentalement”.

Il explique enfin que “nous vivons dans une société où la violence peut surgir à tout moment. Être préparé, développer le goût de l’effort et la confiance en soi, ce n’est pas un danger,  c’est une nécessité”.

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Chris6969699 le 07/05/2026 à 13:05

Un entraîneur peut-il être inconnu de la fédération de MMA et titulaire d'un diplôme d'instructeur ?

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de plus le 07/05/2026 à 13:01
renseignez vous a écrit le 07/05/2026 à 10h06

la danse classique est physiquement extrêmement exigeante et parfois douloureuse notamment lors des exercices d'assouplissement ; tout comme la gymnastique par exemple

à la danse il faut souffrir avec le sourire.
autrement plus exigeant

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Ex Précisions le 07/05/2026 à 12:45

La ministre doit jouer aux échecs comme sport...

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sport LFI le 07/05/2026 à 11:58

Un sport conseillé par LFI pour se défendre de la police qui agresse et tue !

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Popof le 07/05/2026 à 10:50
maarrianne a écrit le 07/05/2026 à 07h58

L'éducation chez la nouvelle France LFI....

Tiens tu as changé de pseudo mais tu radote toujours.

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Watt le 07/05/2026 à 10:23
Veritas a écrit le 07/05/2026 à 07h46

C est du m’ma pas de la danse classique changez de discipline

Il n'est pas licencié MMA...

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renseignez vous le 07/05/2026 à 10:06
Veritas a écrit le 07/05/2026 à 07h46

C est du m’ma pas de la danse classique changez de discipline

la danse classique est physiquement extrêmement exigeante et parfois douloureuse notamment lors des exercices d'assouplissement ; tout comme la gymnastique par exemple

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Heu... le 07/05/2026 à 09:59
Veritas a écrit le 07/05/2026 à 07h46

C est du m’ma pas de la danse classique changez de discipline

bah non justement, ce n'est pas du MMA.

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1789 le 07/05/2026 à 09:27

Quel parent estime qu'un enfant de 8 ans a besoin de se défendre de cette façon? L'age minimum pour pratiquer devrait être réglementé.

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bassta le 07/05/2026 à 09:20

il aura une place toute trouvée comme animateur périscolaire. Au moins les enfants n'auront pas mal au même endroit.

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Peut-être ..... le 07/05/2026 à 08:53
Il y a rien qui va dans cette histoire a écrit le 07/05/2026 à 08h20

Pourquoi envoyer ses enfants, de moins de 10ans, apprendre le MMA, les parents sont dingues?

Pour apprendre a agresser plus facilement le français travailleur qui se levent tôt....

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Il y a rien qui va dans cette histoire le 07/05/2026 à 08:20

Pourquoi envoyer ses enfants, de moins de 10ans, apprendre le MMA, les parents sont dingues?

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maarrianne le 07/05/2026 à 07:58

L'éducation chez la nouvelle France LFI....

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Veritas le 07/05/2026 à 07:46

C est du m’ma pas de la danse classique changez de discipline

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la force est avec nous le 07/05/2026 à 07:18

c est surtout une méthode de racailles . prendre du plaisir à taper des enfants qui deviendront violents à 15 ans . ce « faux » sport devrait être interdit . D ailleurs ce coach n a aucune légalité.

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Bientôt KO le 07/05/2026 à 06:50

Ahahah... il a voulu faire le buzz, le voilà au chômage. La suite, c'est la case tribunal et les organismes fouilleront également dans la gestion et les comptes de son club. Voilà, voilà.

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çà y le 07/05/2026 à 06:34
Calagwer a écrit le 06/05/2026 à 23h49

La planète des singes, en pire.

ressemble!

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johnny le 07/05/2026 à 01:12

Ça fait des mois que ces vidéos tournent .
Perso j'ai fait du judo et autres on m'a jamais foutu des truc ainsi faut avoir un grains

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moyen age le 06/05/2026 à 23:56

c est de l abus de pouvoir et de la violence gratuite sur mineure, ce genge d individus ne valent rien.
envoyez le en ukraine il y a pleins place pour tous les fous de ce monde
d ailleurs si le MMA se resume à ça il faut donc l interdire en france,on a déja bien assez de bas du front dans ce monde

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Calagwer le 06/05/2026 à 23:49

La planète des singes, en pire.

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Schuss69 le 06/05/2026 à 22:33

Coach de MMA: Un bon job pour un gars sans formation qui aime la bagarre. Le problème est que s'il avait un peu de cervelle, il saurait qu'on ne fait pas subir à un gosse de 7 ans l'entrainement qu'on réserve (et encore !) à un adulte. Et j'entends que les parents des gamins ne sont pas choqués; C'est pire encore. Je devine le niveau de ces gens-là.

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Gloupsy69 le 06/05/2026 à 21:06

Du racisme contre des gosses blanc ? Une excuse pour les frapper ?

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Pays de cinglés le 06/05/2026 à 21:06

La grande classe

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jesaistoutmoi le 06/05/2026 à 20:59

Mon coach de foot, René, nous mettez des tacles et nous urinez dessus dans les douches. Je suis toujours vivant et bien dans mes pompes

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Terrible le 06/05/2026 à 20:49

Cette violence pour les « endurcir » est honteuse, ça me rappelle les violences physique de mon père il disait pareil, c'était pour m’endurcir « tu pourras me remercier plus tard » disait il. Comme si les coups de ceintures et de pieds avec bien sur interdiction de pleurer étaient des cadeaux. Voir cette video m’a beaucoup remuée, je croyais avoir dépassé ça, en fait pas du tout, ça m’a suffoqué et submergé

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Oui mais ... le 06/05/2026 à 20:28

Endurcir les enfants, oui c'est fortement conseillé vu la future société vers laquelle nous nous dirigeons ...
Mais ils sont encore trop jeune pour cette violence physique qui comporte quand même des risques, à cet âge commençons par les endurcir mentalement ....

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bolkian le 06/05/2026 à 20:25

Essayez l'aïkido, sans hurler ni s'énerver vous allez développer beaucoup plus d'aplomb et de puissance que ces mordus de combat. Par contre oui c'est vrai ça passe pas à la télé.

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Prochaine fois ça va être quoi ? le 06/05/2026 à 19:16

Entraîner le MMA aux personnes handicapées peut-être ?

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Bienvenue en enfer le 06/05/2026 à 18:53

Entre les bisounours et les guerriers de la nuit , un monde les sépares.

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Raccord le 06/05/2026 à 18:48
mdr a écrit le 06/05/2026 à 17h15

rien de choquant ? Je vais te mettre un bon coup de pied et on en reparlera.. tu vas pleurer comme un enfant de 8 ans par contre !! PF

Dans sa tête il a 7 ans. Donc ça se tient.

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is le 06/05/2026 à 18:41

ils restent dans la rue vous parlez ont les éduque dans le sport vous parlez

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Buzzzzy le buzzer le 06/05/2026 à 18:40

Il veut faire parler de son club. Il a réussi, et je suis sûr que l'on parlera bientôt de sa fermeture.

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Bien d'accord le 06/05/2026 à 18:34
Calahann a écrit le 06/05/2026 à 16h15

Y a rien de choquant, c'est exactement comme un maître-nageur qui jette à l'eau des enfants qui ne savent pas nager. Les cours sont sécurisées.

Et les bons maîtres nageurs, ils leur accrochent des parpaings aux chevilles des plus faibles physiquement. Ça c'est le vrai sport.

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FREE LYON le 06/05/2026 à 17:44

Cest très bien ils seront pret pour les combats de la mondialisation

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Idiocratie, on y est le 06/05/2026 à 17:39
Chris25 a écrit le 06/05/2026 à 14h49

Ah bon, le MMA, ce n'est pas un combat de Bisounours ??? Mdr

honnêtement, ça mérite une interdiction d'exercer pour maltraitance..

et de la prison avec sursis sursis pour dissuader ce crétin de recommencer (et éventuellement dissuader d'autres crétins de l'imiter)

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T'en tiens une sacrée couche.. le 06/05/2026 à 17:34
Calahann a écrit le 06/05/2026 à 16h25

Et ta connerie 😂😂😂
Laisse le sport tranquille.

Le MMA pour enfants ça n'existe pas, et ça n'est pas un sport, imbécile..
A 10 ans on peut faire de la lutte ou du judo pour s'initier aux arts martiaux, mais dans un esprit bienveillant et coopératif, surement pas dans la violence et l'humiliation..
Le MMA c'est exclusivement entre adultes consentants, comme le BDSM

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compréhension2 le 06/05/2026 à 17:21
Kantu a écrit le 06/05/2026 à 16h44

Quand t’inscris tes enfants au MMA,il ne faut pas t’attendre à des entraînements de danse classique! Force à cet entraîneur …leur faire mal n’est pas son but !

"De la boxe Thai sans impact, du grappling sans finalisation ni aucune clé."

Voici un descriptif de MMA pour enfant...
Ce mec est juste un danger public.

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Mama ! le 06/05/2026 à 17:20
Chris25 a écrit le 06/05/2026 à 14h49

Ah bon, le MMA, ce n'est pas un combat de Bisounours ??? Mdr

MMA a ne pas aborder tant que l'on est mineur !

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David Cro le 06/05/2026 à 17:16
Kantu a écrit le 06/05/2026 à 16h44

Quand t’inscris tes enfants au MMA,il ne faut pas t’attendre à des entraînements de danse classique! Force à cet entraîneur …leur faire mal n’est pas son but !

Cet "entraineur" n'est pas affilié au MMA, ni le club...

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mdr le 06/05/2026 à 17:15
Calahann a écrit le 06/05/2026 à 16h15

Y a rien de choquant, c'est exactement comme un maître-nageur qui jette à l'eau des enfants qui ne savent pas nager. Les cours sont sécurisées.

rien de choquant ? Je vais te mettre un bon coup de pied et on en reparlera.. tu vas pleurer comme un enfant de 8 ans par contre !! PF

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LéoChater le 06/05/2026 à 17:04

Shooter a coup de pied dans un gamin de 10 ans pour, je résume, le préparer a la "vie" ou a une éventuelle agression...
C'est quoi la prochaine étape de cette "formation" ? enfermer le môme dans une cave pour le rendre méchant comme le pittbull ?

Ce "coach" est il déjà monté sur un ring ou rentré dans une cage avant de "former" des enfants ?
Ca devient n'importe quoi, heureusement que des gens dénoncent ces méthodes...

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LFI 69 le 06/05/2026 à 16:52

"“nous vivons dans une société où la violence peut surgir à tout moment. "
La faute à LFI !

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Kantu le 06/05/2026 à 16:44

Quand t’inscris tes enfants au MMA,il ne faut pas t’attendre à des entraînements de danse classique! Force à cet entraîneur …leur faire mal n’est pas son but !

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CQQFD69! le 06/05/2026 à 16:35

Il a raison ! Pour rendre violent les enfants il faut leur montrer l'exemple le plus tot possible. A hauteur de ballon = on choute, c'est bien connu ! (lol) c'était de l'humour.
Heureusement qu'il y a des associations pour protéger les personnes vulnérables, et que parfois la justice replace les enfants de parents défaillants dans des familles qui s'en occupe.

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alors là du coup le 06/05/2026 à 16:29
Calahann a écrit le 06/05/2026 à 16h15

Y a rien de choquant, c'est exactement comme un maître-nageur qui jette à l'eau des enfants qui ne savent pas nager. Les cours sont sécurisées.

De plus en plus de conneries !

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et donc le 06/05/2026 à 16:26
PETIT RAPPEL A LA LOI a écrit le 06/05/2026 à 16h10

Technique de bourrin ! Dans la vraie vie, les coups et blessures c’est du pénal direct.
On est pas dans la jungle, force doit rester à la loi.

pour les mineurs ,on interdit la pratique des arts martiaux , du rugby , du hockey sur glace , du hand ...

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Calahann le 06/05/2026 à 16:25
PETIT RAPPEL A LA LOI a écrit le 06/05/2026 à 16h10

Technique de bourrin ! Dans la vraie vie, les coups et blessures c’est du pénal direct.
On est pas dans la jungle, force doit rester à la loi.

Et ta connerie 😂😂😂
Laisse le sport tranquille.

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les justiciers du courant d'air le 06/05/2026 à 16:24
PETIT RAPPEL A LA LOI a écrit le 06/05/2026 à 16h10

Technique de bourrin ! Dans la vraie vie, les coups et blessures c’est du pénal direct.
On est pas dans la jungle, force doit rester à la loi.

Quand ont connais rien en la matière ont arrête de baver a tout va .

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Calahann le 06/05/2026 à 16:15

Y a rien de choquant, c'est exactement comme un maître-nageur qui jette à l'eau des enfants qui ne savent pas nager. Les cours sont sécurisées.

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PETIT RAPPEL A LA LOI le 06/05/2026 à 16:10

Technique de bourrin ! Dans la vraie vie, les coups et blessures c’est du pénal direct.
On est pas dans la jungle, force doit rester à la loi.

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