Un coach de MMA à Villeurbanne met de violents coups de pieds à des enfants : la ministre des Sports "indignée"

Mise à jour avec la réaction de la ministre des Sports : Marina Ferrari a réagi auprès de France Info : "J'ai été comme tout le monde indignée des images que j'ai pu découvrir. Une expression de violence vis à vis des enfants. Ces images m'ont révoltée. Dès le 29 avril, j'ai demandé à l'administration et au ministère de prendre un arrêté en urgence. Un signalement au procureur de la République a été fait. Ce monsieur est aujourd'hui interdit d'exercer au titre professionnel ou bénévole auprès des mineurs. Il s'expose à des sanctions si toutefois il venait à contrevenir à cette interdiction".
Article initial : Des vidéos tournées dans un club de MMA de Villeurbanne provoquent depuis plusieurs jours une vive réaction sur les réseaux sociaux.
Diffusées le 27 avril sur X, elles montrent l’entraîneur Yom Yidikes donnant des coups de pied dans le torse d’enfants d’une dizaine d’années alignés face à lui. Certains reculent ou chutent sous l’impact, tandis qu’un enfant apparaît en pleurs au cours de la séquence.
Dans un communiqué publié mardi 5 mai, l’association Mouv’Enfants estime que ces pratiques dépassent largement le cadre sportif. Elle évoque également d’autres vidéos où des mineurs seraient forcés de s’agenouiller pour boire ou placés dans des situations jugées humiliantes.
L’association a lancé une pétition demandant une enquête et la suspension du coach. Elle a recueilli plus de 8 000 signatures en trois jours, tandis que le ministère des Sports se serait saisi de l’affaire selon plusieurs médias.
Interrogé par France Télévisions, Yom Yidikes conteste toute maltraitance. Sur Instagram, il se défend que “aucun enfant n’a jamais été violenté, aucun enfant n’a jamais été blessé”. Il rajoute que son “objectif est simple : aider ces enfants et ces femmes à devenir plus forts, physiquement et mentalement”.
Il explique enfin que “nous vivons dans une société où la violence peut surgir à tout moment. Être préparé, développer le goût de l’effort et la confiance en soi, ce n’est pas un danger, c’est une nécessité”.
Coups de pieds et violences sur des enfants qui apprennent le MMA : je saisis le Procureur.— Marianne Maximi (@MarianneMaximi) May 6, 2026
Les enfants de 8 ans ne sont pas des punching-ball.
Ces gestes ne sont pas pédagogiques. Ce sont des violences qui n'ont pas leur place dans l'apprentissage du sport, même de combat. https://t.co/96Xgy33omn
Un entraîneur peut-il être inconnu de la fédération de MMA et titulaire d'un diplôme d'instructeur ?Signaler Répondre
à la danse il faut souffrir avec le sourire.Signaler Répondre
autrement plus exigeant
La ministre doit jouer aux échecs comme sport...Signaler Répondre
Un sport conseillé par LFI pour se défendre de la police qui agresse et tue !Signaler Répondre
Tiens tu as changé de pseudo mais tu radote toujours.Signaler Répondre
Il n'est pas licencié MMA...Signaler Répondre
la danse classique est physiquement extrêmement exigeante et parfois douloureuse notamment lors des exercices d'assouplissement ; tout comme la gymnastique par exempleSignaler Répondre
bah non justement, ce n'est pas du MMA.Signaler Répondre
Quel parent estime qu'un enfant de 8 ans a besoin de se défendre de cette façon? L'age minimum pour pratiquer devrait être réglementé.Signaler Répondre
il aura une place toute trouvée comme animateur périscolaire. Au moins les enfants n'auront pas mal au même endroit.Signaler Répondre
Pour apprendre a agresser plus facilement le français travailleur qui se levent tôt....Signaler Répondre
Pourquoi envoyer ses enfants, de moins de 10ans, apprendre le MMA, les parents sont dingues?Signaler Répondre
L'éducation chez la nouvelle France LFI....Signaler Répondre
C est du m’ma pas de la danse classique changez de disciplineSignaler Répondre
c est surtout une méthode de racailles . prendre du plaisir à taper des enfants qui deviendront violents à 15 ans . ce « faux » sport devrait être interdit . D ailleurs ce coach n a aucune légalité.Signaler Répondre
Ahahah... il a voulu faire le buzz, le voilà au chômage. La suite, c'est la case tribunal et les organismes fouilleront également dans la gestion et les comptes de son club. Voilà, voilà.Signaler Répondre
ressemble!Signaler Répondre
Ça fait des mois que ces vidéos tournent .Signaler Répondre
Perso j'ai fait du judo et autres on m'a jamais foutu des truc ainsi faut avoir un grains
c est de l abus de pouvoir et de la violence gratuite sur mineure, ce genge d individus ne valent rien.Signaler Répondre
envoyez le en ukraine il y a pleins place pour tous les fous de ce monde
d ailleurs si le MMA se resume à ça il faut donc l interdire en france,on a déja bien assez de bas du front dans ce monde
La planète des singes, en pire.Signaler Répondre
Coach de MMA: Un bon job pour un gars sans formation qui aime la bagarre. Le problème est que s'il avait un peu de cervelle, il saurait qu'on ne fait pas subir à un gosse de 7 ans l'entrainement qu'on réserve (et encore !) à un adulte. Et j'entends que les parents des gamins ne sont pas choqués; C'est pire encore. Je devine le niveau de ces gens-là.Signaler Répondre
Du racisme contre des gosses blanc ? Une excuse pour les frapper ?Signaler Répondre
La grande classeSignaler Répondre
Mon coach de foot, René, nous mettez des tacles et nous urinez dessus dans les douches. Je suis toujours vivant et bien dans mes pompesSignaler Répondre
Cette violence pour les « endurcir » est honteuse, ça me rappelle les violences physique de mon père il disait pareil, c'était pour m’endurcir « tu pourras me remercier plus tard » disait il. Comme si les coups de ceintures et de pieds avec bien sur interdiction de pleurer étaient des cadeaux. Voir cette video m’a beaucoup remuée, je croyais avoir dépassé ça, en fait pas du tout, ça m’a suffoqué et submergéSignaler Répondre
Endurcir les enfants, oui c'est fortement conseillé vu la future société vers laquelle nous nous dirigeons ...Signaler Répondre
Mais ils sont encore trop jeune pour cette violence physique qui comporte quand même des risques, à cet âge commençons par les endurcir mentalement ....
Essayez l'aïkido, sans hurler ni s'énerver vous allez développer beaucoup plus d'aplomb et de puissance que ces mordus de combat. Par contre oui c'est vrai ça passe pas à la télé.Signaler Répondre
Entraîner le MMA aux personnes handicapées peut-être ?Signaler Répondre
Entre les bisounours et les guerriers de la nuit , un monde les sépares.Signaler Répondre
Dans sa tête il a 7 ans. Donc ça se tient.Signaler Répondre
ils restent dans la rue vous parlez ont les éduque dans le sport vous parlezSignaler Répondre
Il veut faire parler de son club. Il a réussi, et je suis sûr que l'on parlera bientôt de sa fermeture.Signaler Répondre
Et les bons maîtres nageurs, ils leur accrochent des parpaings aux chevilles des plus faibles physiquement. Ça c'est le vrai sport.Signaler Répondre
Cest très bien ils seront pret pour les combats de la mondialisationSignaler Répondre
honnêtement, ça mérite une interdiction d'exercer pour maltraitance..Signaler Répondre
et de la prison avec sursis sursis pour dissuader ce crétin de recommencer (et éventuellement dissuader d'autres crétins de l'imiter)
Le MMA pour enfants ça n'existe pas, et ça n'est pas un sport, imbécile..Signaler Répondre
A 10 ans on peut faire de la lutte ou du judo pour s'initier aux arts martiaux, mais dans un esprit bienveillant et coopératif, surement pas dans la violence et l'humiliation..
Le MMA c'est exclusivement entre adultes consentants, comme le BDSM
"De la boxe Thai sans impact, du grappling sans finalisation ni aucune clé."Signaler Répondre
Voici un descriptif de MMA pour enfant...
Ce mec est juste un danger public.
MMA a ne pas aborder tant que l'on est mineur !Signaler Répondre
Cet "entraineur" n'est pas affilié au MMA, ni le club...Signaler Répondre
rien de choquant ? Je vais te mettre un bon coup de pied et on en reparlera.. tu vas pleurer comme un enfant de 8 ans par contre !! PFSignaler Répondre
Shooter a coup de pied dans un gamin de 10 ans pour, je résume, le préparer a la "vie" ou a une éventuelle agression...Signaler Répondre
C'est quoi la prochaine étape de cette "formation" ? enfermer le môme dans une cave pour le rendre méchant comme le pittbull ?
Ce "coach" est il déjà monté sur un ring ou rentré dans une cage avant de "former" des enfants ?
Ca devient n'importe quoi, heureusement que des gens dénoncent ces méthodes...
"“nous vivons dans une société où la violence peut surgir à tout moment. "Signaler Répondre
La faute à LFI !
Quand t’inscris tes enfants au MMA,il ne faut pas t’attendre à des entraînements de danse classique! Force à cet entraîneur …leur faire mal n’est pas son but !Signaler Répondre
Il a raison ! Pour rendre violent les enfants il faut leur montrer l'exemple le plus tot possible. A hauteur de ballon = on choute, c'est bien connu ! (lol) c'était de l'humour.Signaler Répondre
Heureusement qu'il y a des associations pour protéger les personnes vulnérables, et que parfois la justice replace les enfants de parents défaillants dans des familles qui s'en occupe.
De plus en plus de conneries !Signaler Répondre
pour les mineurs ,on interdit la pratique des arts martiaux , du rugby , du hockey sur glace , du hand ...Signaler Répondre
Et ta connerie 😂😂😂Signaler Répondre
Laisse le sport tranquille.
Quand ont connais rien en la matière ont arrête de baver a tout va .Signaler Répondre
Y a rien de choquant, c'est exactement comme un maître-nageur qui jette à l'eau des enfants qui ne savent pas nager. Les cours sont sécurisées.Signaler Répondre
Technique de bourrin ! Dans la vraie vie, les coups et blessures c’est du pénal direct.Signaler Répondre
On est pas dans la jungle, force doit rester à la loi.