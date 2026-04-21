Villeurbanne : une manifestation annoncée contre le salon de l’Alyah de Lyon

Un nouvel appel à mobilisation dans l’agglomération lyonnaise. Plusieurs collectifs annoncent un rassemblement mardi 28 avril à 18h30 à Villeurbanne, à la sortie du métro A Charpennes–Charles Hernu.

Ces militants protesteront contre la tenue de salons de l’Alyah, organisés à Lyon et dans d’autres grandes villes.

À l’origine de l’appel, plusieurs organisations locales, dont Boycott for Palestine, Urgence Palestine Lyon ou encore Tsedek, collectif juif décolonial.

Elles critiquent un dispositif qu’ils associent à l’installation de citoyens étrangers en Israël et à la situation en Cisjordanie. "Nous ne pouvons tolérer que se tiennent à Lyon et partout en France des salons de l’Alyah", écrivent les collectifs dans leur appel.

Les initiateurs du rassemblement invitent les citoyens à se mobiliser et à interpeller les responsables politiques.

Ils entendent dénoncer ce qu’ils considèrent comme un soutien implicite à la politique israélienne, dans un contexte international marqué par de fortes tensions.

Pour des raisons de sécurité, le salon de l'Alyah lyonnais sera organisé dans un lieu tenu secret, communiqué uniquement aux participants qui s'inscrivent.