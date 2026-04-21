Villeurbanne : une manifestation annoncée contre le salon de l’Alyah de Lyon

Un nouvel appel à mobilisation dans l’agglomération lyonnaise. Plusieurs collectifs annoncent un rassemblement mardi 28 avril à 18h30 à Villeurbanne, à la sortie du métro A Charpennes–Charles Hernu.
Ces militants protesteront contre la tenue de salons de l’Alyah, organisés à Lyon et dans d’autres grandes villes.
À l’origine de l’appel, plusieurs organisations locales, dont Boycott for Palestine, Urgence Palestine Lyon ou encore Tsedek, collectif juif décolonial.
Elles critiquent un dispositif qu’ils associent à l’installation de citoyens étrangers en Israël et à la situation en Cisjordanie. "Nous ne pouvons tolérer que se tiennent à Lyon et partout en France des salons de l’Alyah", écrivent les collectifs dans leur appel.
Les initiateurs du rassemblement invitent les citoyens à se mobiliser et à interpeller les responsables politiques.
Ils entendent dénoncer ce qu’ils considèrent comme un soutien implicite à la politique israélienne, dans un contexte international marqué par de fortes tensions.
Pour des raisons de sécurité, le salon de l'Alyah lyonnais sera organisé dans un lieu tenu secret, communiqué uniquement aux participants qui s'inscrivent.
Et pourquoi pas manifester le matin?Signaler Répondre
Ah non, c'est vrai qu'il faut aller à la CAF
On en laisse rentrer 500 000 par an, alors c'est pas prêt de s'arrêter !!!!Signaler Répondre
Vous n'avez rien compris : si les Juifs quittent la France, qui les antisémites pourront-ils agresser ? Bon, ils continueront d'agresser les FDS, mais ça ne leur suffit pas...Signaler Répondre
l extrême gauche !! Niveau CPSignaler Répondre
Il faudrait interdire le salon de l'Algérie aussi.Signaler Répondre
Ils commencent vraiment à nous gonfler !Signaler Répondre
tout a fait, bon voyage. la France est un pays de libertéSignaler Répondre
un salon pour ceux qui veulent repartir en IsraëlSignaler Répondre
moi j'avais cru que ces imbeciles d'extreme gauche islamogauchiste voulaient les voir partir et quand ils veulent partir ils manifestent contre
decidement une logique bas du front que j'ai du mal a conprendre
a moins que leur SEUL but c'est de manifester pour foutre le bordel
Ni les uns , ni les autres ! Arrêtez de pourrir la vie aux Français , d'importer vos querelles et guerres sur notre territoire !Signaler Répondre
Quel honte cette manifestation ces gens cherchent simplement à être dans un endroit où personne ne les ennuie comme les fachos de lfi .Signaler Répondre
Mais c'est précisément à cause des LFI et leur électorat que des juifs quittent la France pour Israël.Signaler Répondre
et ce n'est pas interdit pour risque de troubles à l'ordre public... ????Signaler Répondre
Deux poids deux mesures, il y a pas si longtemps il y a eu a lyon, un salon dédié aux cultures d Afrique du Nord.Signaler Répondre
Les gauchistes et les islamo-gauchistes sont de plus en plus insupportables.Signaler Répondre
Leur ennemi, c'est vraiment la liberté.
Qu'ils se cassent en Palestine (ou en Algérie) et foutent la paix aux français !
Il me semble que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ait demandé l'interdiction d'un salon musulman, que la Justice a finalement autorisé. Alors, deux poids deux mesures? Non, simplement la déferlante à ciel ouvert de l'anti sionisme. Tout prétexte est bon pour faire preuve de haine. Lamentable.Signaler Répondre
LFI ,encore et encore et toujours antisémisteSignaler Répondre
LFI et son nouveau slogan sur le grand remplacement; ne devrait pas être chqoquée par ce salon !Signaler Répondre
Ça me fait bien rire ils critiquent la France dans laquelle soit disant ils sont en insécurité mais quand Netanyahu met Israël en situation de guerre ils appellent au secoue et critiquent encore la France qui ne vient’aps les chercher assez vite … des gens en final apparemment apatrides jamais contents … sans doute en grand mal-être c’est tout …Signaler Répondre
Il y a la France respectable des grands restos , des retraités, des politiques centristes. Et il y a la France haineuse des extrêmes, des chômeurs, des krousty, des quentins ,des gens qui ne veulent pas travailler comme les anciens. Cet épisode m'attriste beaucoup, j'espère que le nouveau préfet saura se montrer à la hauteur .Signaler Répondre
C’est une belle occasion pour la justice de mettre en prison une petite partie d’antisemites qui pullulent en FranceSignaler Répondre
"Elles critiquent un dispositif qu’ils associent à l’installation de citoyens étrangers en Israël"Signaler Répondre
Et pas un mot pour l'installation d'étrangers en France...
La populace de LFI s'ennuyait, tout est concentré sur le détroit d'Ormuz en ce moment et ils sont tellement limités qu'ils ne savaient pas comme prendre position sur cette guerre....Signaler Répondre
Faire son alya, c’est un choix personnel. On peut débattre de politique, mais empêcher ou stigmatiser des individus pour ça, ça pose question.Ces manifestants veulent le chaos de notre pays on en a marre ! il y’aura certainement des troubles à l’ordre publicSignaler Répondre