Lyon : l’Open Sopra Steria célèbre ses 10 ans, mais sans la pépite Moïse Kouamé

Le rendez-vous lyonnais du tennis est de retour. Dès ce lundi 8 juin, le Tennis Club de Lyon (TCL) donne le coup d’envoi de la 10e édition de l’Open Sopra Steria, un tournoi désormais bien installé dans le paysage tricolore.

Depuis sa création en 2016, cette épreuve classée en catégorie ATP Challenger 100 s’est imposée comme un passage important pour les joueurs en quête de confirmation ou d’éclosion. Chaque année, des membres du Top 100 mondial y croisent des espoirs du tennis international sur la terre battue lyonnaise.

Le palmarès illustre ce mélange entre expérience et jeunesse. Des joueurs confirmés comme Steve Darcis, vainqueur en 2016, ou Pablo Cuevas en 2021, y figurent aux côtés de jeunes talents révélés très tôt, à l’image de Félix Auger-Aliassime, double vainqueur en 2017 et 2018, Corentin Moutet ou encore Hugo Gaston, sacré en 2024.

Piloté par Lionel Roux et Benoît Dupré, le tournoi s’est progressivement hissé parmi les rendez-vous majeurs du tennis français sur ocre, devenant le quatrième plus important événement national sur terre battue.

Mais cette édition anniversaire devra faire sans l’une des attractions attendues. Révélation française du printemps, Moïse Kouamé ne foulera finalement pas les courts lyonnais. Le joueur de 17 ans, auteur d’un parcours remarqué jusqu’au troisième tour de Roland-Garros, a déclaré forfait après une blessure au coude.

Les organisateurs précisent que le jeune espoir souffre suffisamment pour ne plus pouvoir servir normalement et qu’un repos de deux semaines lui a été prescrit. Un coup d’arrêt frustrant pour celui qui était attendu comme l’un des visages forts du tournoi.