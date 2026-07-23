Suspendu à trois jours du début des travaux, le Projet Rive Droite finalement abandonné par la Métropole de Lyon

La collectivité a confirmé à Lyon Capitale la décision d'abandonner, purement et simplement, le projet Rive Droite, imaginé par les écologistes lors du précédent mandat.

Le chantier devait concerner un linéaire de 2,5 kilomètres, situé entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni. "Ces travaux auront de lourdes conséquences sur la circulation pendant plusieurs semaines, impactant significativement le quotidien des habitants de la Métropole", notait en mars dernier Véronique Sarselli, élue à la place de Bruno Bernard.

Cette dernière avait indiqué vouloir un échange préalable avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, pour "examiner les modalités et les implications de ce projet".

La décision semble être prise donc, du côté de la Métropole de Lyon, qui n'a pas officiellement communiqué sur ce sujet.

Reste désormais à connaitre la réaction de la Ville de Lyon, alors que les travaux pourraient ne jamais voir le jour.