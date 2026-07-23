Suspendu à trois jours du début des travaux, le Projet Rive Droite finalement abandonné par la Métropole de Lyon

La collectivité a confirmé à Lyon Capitale la décision d'abandonner, purement et simplement, le projet Rive Droite, imaginé par les écologistes lors du précédent mandat.
Le chantier devait concerner un linéaire de 2,5 kilomètres, situé entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni. "Ces travaux auront de lourdes conséquences sur la circulation pendant plusieurs semaines, impactant significativement le quotidien des habitants de la Métropole", notait en mars dernier Véronique Sarselli, élue à la place de Bruno Bernard.
Cette dernière avait indiqué vouloir un échange préalable avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, pour "examiner les modalités et les implications de ce projet".
La décision semble être prise donc, du côté de la Métropole de Lyon, qui n'a pas officiellement communiqué sur ce sujet.
Reste désormais à connaitre la réaction de la Ville de Lyon, alors que les travaux pourraient ne jamais voir le jour.
bois les larmes des bobos écologistes. Et j'espère qu'il y aura encore plus de mesures allant dans ce sens. Si Lyon vous déplaît partez à la campagne .Signaler Répondre
payarès la taxe fonciereSignaler Répondre
Les conneries ça suffit !Signaler Répondre
la REALPOLITIK..on finissait par desesperer..Signaler Répondre
Bonjour j'apprécie souvent vos propos..Signaler Répondre
Et j'étais pas spécialement pour ce projet, par contre votre commentaire n'est pas tres cohérent..
Vous ne pensez pas qu'on peut végétaliser une ville?
On a tout à y gagner, moins de pollution, moins de chaleur..
Regarder ce qu'ils ont fait de Singapour, qui etait une ville étouffante et pollué, ils ont reussi à en faire une ville incroyablement belle avec des arbres partout et faire baisser la température de 5 degrés.
Vous ne voudriez pas qu'on construise des routes et des bâtiments à la place du parc de la tete d'or quand même ?
forcement dépassé les budgets si çà avait ete fait:vous savez comme moi que les projets sont toujours sous évalués pour remporter les marchésSignaler Répondre
là bas ,en ete c est pour le bobo-ecolo pollué au barbecue de merguezSignaler Répondre
La droite Lyonnaise montre une fois de plus son incompétence à faire évoluer la ville de Lyon vers un mieux vivre comme en sont capables les grandes métropoles européennes. Une fois de plus c'est tout pour la bagnole. Savoir investir pour le futur n'est pas une priorité de Mme Sarcelli. Quant Gérard Collomb à lancé l'ambicieux projet des berges du Rhône, la droite Lyonnaise était contre, elle n'a pas évoluée. Mme Sarcelli je ne vous félicite pas, vous avez une ambition à courte vue. Quelle tristesse pour les Lyonnais et Grand Lyonnais.Signaler Répondre
Tu prends ton vélo cargo tes mioches ton tupperware de kinoa, tu pédales le parc de Miribel n'est pas loin.Signaler Répondre
les lyonnais et les grands lyonnais n ont pas envie d une nouvelle augmentation des impôts locaux comme avec Les VERTSSignaler Répondre
La Nature s'en est débarrassé , c'est pas pour le reprendreSignaler Répondre
il est grand temps d envisager ,helas ,des perspectives plus raisonnables ,avec la dette qui nous pend au nezSignaler Répondre
Bravo à la nouvelle métropole. Être raisonnable et réfléchir est une bonne solution pour les gens et la nature. Dépenser pour faire de l’écologisme est une ânerie des temps révolu. Merci pour cette decision courageuseSignaler Répondre
Déménage à la campagne. La nature, c'est là-bas qu'elle est.Signaler Répondre
Non la nature c’est dehors de la ville, c’est toi qui n’a rien compris !Signaler Répondre
C'est vraiment de la merde cette majoritéSignaler Répondre
C'était écrit...Signaler Répondre
La ville a beau suffoquer de chaleur en cet été qui en annonce d'autres bien difficiles, c'était une question de principe pour la majorité en place.
Impossible de laisser faire un projet lancé par leurs ennemis jurés, qui devait pourtant apporter plus de fraicheur et de végétation aux habitants, apaiser cette partie de la ville et en redonner l'usage aux habitants plutôt qu'à la bagnole, idolâtrée par Mme Sarselli et consorts...
Un gâchis financier avec beaucoup de pénalités à payer pour un chantier qui était sur le point d'être initié, mais surtout une belle occasion de perdue !
C'est nul !
Ils assumeront rien. Ils diront que c'est la faute des écolo bobos.Signaler Répondre
Tramways de l'ouestSignaler Répondre
Rive droite
Etc etc...
Avec tous ces projets en cours qui sont abandonnés on jette des millions d'euros à la poubelle.
Les LR les centristes et les fans de Aulas devront assumer ce gaspillage xxl d'argent public.
Avec les restrictions budgétaires ce n'était pas raisonnable...Signaler Répondre
Et ça allait em..... les automobilistes pendant des mois voir plus, ce que la mairie de Lyon raffole.
Alors qu’on a plus que jamais besoin de nature en ville. Ils n’ont donc rien compris.Signaler Répondre
en France nous avons toujours une vision sur courte terme jamais sur long terme oui ces projets va provoquer des bouchons de gènes du bruit ce sont les principes des travaux la France est géré que en urgence masque, Clim ,candare….. brefSignaler Répondre
de belles jeremiades ecolos :preparez mouchoirs et pop-corn!Signaler Répondre
Bonne nouvelleSignaler Répondre