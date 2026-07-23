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Suspendu à trois jours du début des travaux, le Projet Rive Droite finalement abandonné par la Métropole de Lyon

Suspendu à trois jours du début des travaux, le Projet Rive Droite finalement abandonné par la Métropole de Lyon
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Après avoir suspendu le début des travaux du Projet Rive Droite en mars dernier, la Métropole de Lyon a finalement pris sa décision dans ce dossier.

La collectivité a confirmé à Lyon Capitale la décision d'abandonner, purement et simplement, le projet Rive Droite, imaginé par les écologistes lors du précédent mandat.

Le chantier devait concerner un linéaire de 2,5 kilomètres, situé entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni. "Ces travaux auront de lourdes conséquences sur la circulation pendant plusieurs semaines, impactant significativement le quotidien des habitants de la Métropole", notait en mars dernier Véronique Sarselli, élue à la place de Bruno Bernard.

Cette dernière avait indiqué vouloir un échange préalable avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, pour "examiner les modalités et les implications de ce projet".  

La décision semble être prise donc, du côté de la Métropole de Lyon, qui n'a pas officiellement communiqué sur ce sujet.

Reste désormais à connaitre la réaction de la Ville de Lyon, alors que les travaux pourraient ne jamais voir le jour.

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Projet Rive Droite

métropole de Lyon

24 commentaires
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je le 23/07/2026 à 19:11
lol a écrit le 23/07/2026 à 18h01

Ils assumeront rien. Ils diront que c'est la faute des écolo bobos.

bois les larmes des bobos écologistes. Et j'espère qu'il y aura encore plus de mesures allant dans ce sens. Si Lyon vous déplaît partez à la campagne .

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tu dois pas le 23/07/2026 à 19:06
Pas a écrit le 23/07/2026 à 18h38

La droite Lyonnaise montre une fois de plus son incompétence à faire évoluer la ville de Lyon vers un mieux vivre comme en sont capables les grandes métropoles européennes. Une fois de plus c'est tout pour la bagnole. Savoir investir pour le futur n'est pas une priorité de Mme Sarcelli. Quant Gérard Collomb à lancé l'ambicieux projet des berges du Rhône, la droite Lyonnaise était contre, elle n'a pas évoluée. Mme Sarcelli je ne vous félicite pas, vous avez une ambition à courte vue. Quelle tristesse pour les Lyonnais et Grand Lyonnais.

payarès la taxe fonciere

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allez le 23/07/2026 à 19:01

Les conneries ça suffit !

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ENFIN! le 23/07/2026 à 18:54

la REALPOLITIK..on finissait par desesperer..

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C'est moi le 23/07/2026 à 18:45
Jacques20 a écrit le 23/07/2026 à 18h07

Déménage à la campagne. La nature, c'est là-bas qu'elle est.

Bonjour j'apprécie souvent vos propos..

Et j'étais pas spécialement pour ce projet, par contre votre commentaire n'est pas tres cohérent..
Vous ne pensez pas qu'on peut végétaliser une ville?
On a tout à y gagner, moins de pollution, moins de chaleur..

Regarder ce qu'ils ont fait de Singapour, qui etait une ville étouffante et pollué, ils ont reussi à en faire une ville incroyablement belle avec des arbres partout et faire baisser la température de 5 degrés.

Vous ne voudriez pas qu'on construise des routes et des bâtiments à la place du parc de la tete d'or quand même ?

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on aurait le 23/07/2026 à 18:43
Totorototo a écrit le 23/07/2026 à 17h58

Tramways de l'ouest
Rive droite
Etc etc...
Avec tous ces projets en cours qui sont abandonnés on jette des millions d'euros à la poubelle.
Les LR les centristes et les fans de Aulas devront assumer ce gaspillage xxl d'argent public.

forcement dépassé les budgets si çà avait ete fait:vous savez comme moi que les projets sont toujours sous évalués pour remporter les marchés

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oui,mais le 23/07/2026 à 18:40
Solution a écrit le 23/07/2026 à 18h23

Tu prends ton vélo cargo tes mioches ton tupperware de kinoa, tu pédales le parc de Miribel n'est pas loin.

là bas ,en ete c est pour le bobo-ecolo pollué au barbecue de merguez

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Pas le 23/07/2026 à 18:38

La droite Lyonnaise montre une fois de plus son incompétence à faire évoluer la ville de Lyon vers un mieux vivre comme en sont capables les grandes métropoles européennes. Une fois de plus c'est tout pour la bagnole. Savoir investir pour le futur n'est pas une priorité de Mme Sarcelli. Quant Gérard Collomb à lancé l'ambicieux projet des berges du Rhône, la droite Lyonnaise était contre, elle n'a pas évoluée. Mme Sarcelli je ne vous félicite pas, vous avez une ambition à courte vue. Quelle tristesse pour les Lyonnais et Grand Lyonnais.

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Solution le 23/07/2026 à 18:23
Sophie-M a écrit le 23/07/2026 à 17h54

Alors qu’on a plus que jamais besoin de nature en ville. Ils n’ont donc rien compris.

Tu prends ton vélo cargo tes mioches ton tupperware de kinoa, tu pédales le parc de Miribel n'est pas loin.

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saco697 le 23/07/2026 à 18:22

les lyonnais et les grands lyonnais n ont pas envie d une nouvelle augmentation des impôts locaux comme avec Les VERTS

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Bibi Fricotin le 23/07/2026 à 18:17
Jacques20 a écrit le 23/07/2026 à 18h07

Déménage à la campagne. La nature, c'est là-bas qu'elle est.

La Nature s'en est débarrassé , c'est pas pour le reprendre

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et oui! le 23/07/2026 à 18:15
Sam a écrit le 23/07/2026 à 18h09

Bravo à la nouvelle métropole. Être raisonnable et réfléchir est une bonne solution pour les gens et la nature. Dépenser pour faire de l’écologisme est une ânerie des temps révolu. Merci pour cette decision courageuse

il est grand temps d envisager ,helas ,des perspectives plus raisonnables ,avec la dette qui nous pend au nez

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Sam le 23/07/2026 à 18:09

Bravo à la nouvelle métropole. Être raisonnable et réfléchir est une bonne solution pour les gens et la nature. Dépenser pour faire de l’écologisme est une ânerie des temps révolu. Merci pour cette decision courageuse

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Jacques20 le 23/07/2026 à 18:07
Sophie-M a écrit le 23/07/2026 à 17h54

Alors qu’on a plus que jamais besoin de nature en ville. Ils n’ont donc rien compris.

Déménage à la campagne. La nature, c'est là-bas qu'elle est.

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Bon le 23/07/2026 à 18:06
Sophie-M a écrit le 23/07/2026 à 17h54

Alors qu’on a plus que jamais besoin de nature en ville. Ils n’ont donc rien compris.

Non la nature c’est dehors de la ville, c’est toi qui n’a rien compris !

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nico-yzfr6 le 23/07/2026 à 18:06

C'est vraiment de la merde cette majorité

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Lyon6973 le 23/07/2026 à 18:03

C'était écrit...
La ville a beau suffoquer de chaleur en cet été qui en annonce d'autres bien difficiles, c'était une question de principe pour la majorité en place.
Impossible de laisser faire un projet lancé par leurs ennemis jurés, qui devait pourtant apporter plus de fraicheur et de végétation aux habitants, apaiser cette partie de la ville et en redonner l'usage aux habitants plutôt qu'à la bagnole, idolâtrée par Mme Sarselli et consorts...
Un gâchis financier avec beaucoup de pénalités à payer pour un chantier qui était sur le point d'être initié, mais surtout une belle occasion de perdue !
C'est nul !

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lol le 23/07/2026 à 18:01
Totorototo a écrit le 23/07/2026 à 17h58

Tramways de l'ouest
Rive droite
Etc etc...
Avec tous ces projets en cours qui sont abandonnés on jette des millions d'euros à la poubelle.
Les LR les centristes et les fans de Aulas devront assumer ce gaspillage xxl d'argent public.

Ils assumeront rien. Ils diront que c'est la faute des écolo bobos.

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Totorototo le 23/07/2026 à 17:58

Tramways de l'ouest
Rive droite
Etc etc...
Avec tous ces projets en cours qui sont abandonnés on jette des millions d'euros à la poubelle.
Les LR les centristes et les fans de Aulas devront assumer ce gaspillage xxl d'argent public.

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Ex Précisions le 23/07/2026 à 17:56

Avec les restrictions budgétaires ce n'était pas raisonnable...
Et ça allait em..... les automobilistes pendant des mois voir plus, ce que la mairie de Lyon raffole.

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Sophie-M le 23/07/2026 à 17:54

Alors qu’on a plus que jamais besoin de nature en ville. Ils n’ont donc rien compris.

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une pense courte le 23/07/2026 à 17:41

en France nous avons toujours une vision sur courte terme jamais sur long terme oui ces projets va provoquer des bouchons de gènes du bruit ce sont les principes des travaux la France est géré que en urgence masque, Clim ,candare….. bref

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on se prepare le 23/07/2026 à 17:32
Bribri2 a écrit le 23/07/2026 à 17h10

Bonne nouvelle

de belles jeremiades ecolos :preparez mouchoirs et pop-corn!

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Bribri2 le 23/07/2026 à 17:10

Bonne nouvelle

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