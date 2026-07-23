Environnement

Près de Lyon : la baignade dans le lac des Sapins suspendue jusqu’à nouvel ordre

Près de Lyon : la baignade dans le lac des Sapins suspendue jusqu’à nouvel ordre
Près de Lyon : la baignade dans le lac des Sapins suspendue jusqu’à nouvel ordre - DR

Une mauvaise nouvelle en cette fin de semaine pour ceux qui voulaient en profiter.

Il n’est plus possible de se baigner depuis ce jeudi dans le lac des Sapins à Cublize. Cela fait suite "à un retour d’analyses de l’Agence régionale de santé (ARS)", explique la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien. La présence de cyanobactéries est à l’origine de cette décision.

Face à cette interdiction temporaire, les tarifs du parking du lac des Sapins ont été aménagés. Ce sont ceux de la basse saison qui sont appliqués, à savoir 5 euros à partir de 10 heures, 3 euros dès 13 heures et 2 euros à partir de 15 heures.

"Les visiteurs peuvent toujours profiter de la baignade biologique, qui n’est pas concernée par cette décision et demeure donc ouverte au public. Son, eau, contrôlée tout aussi régulièrement par l’ARS, est purifiée naturellement grâce à des plantes filtrantes", est-il également indiqué. 

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lac des sapins

baignade

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Evidement lol le 23/07/2026 à 12:58

Et depuis quand les plantes filtres la cyanobacterie et purifient l'eau ?

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normal le 23/07/2026 à 12:54

ce lac n est en ete qu un bac de retention des montagnes ou collines avoisinantes

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