Lyon en mode fin du monde : une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux

"Nous émettons depuis Lyon. La Presqu’île est isolée. Les ponts sur le Rhône sont verrouillés. Des groupes se réfugient dans les hauteurs : Croix-Rousse, Fourvière… Ne descendez pas dans le métro, je répète ne descendez pas dans le métro. Quelque chose circule sous les villes." Le message est glaçant tout comme les images qui illustrent cette annonce.

Autant dire que la vidéo publiée par le créateur de contenu Yoann Agnellet fait le buzz sur les réseaux sociaux. Connu sous le pseudonyme Alter Gaming, il vient de dévoiler cette version apocalyptique de Lyon avec un univers inspiré du jeux vidéo et de la série The Last of Us. On y découvre notamment la Presqu’île dans le brouillard, l’autoroute A7 dévastée avec des carcasses de voitures, un tram abandonné devant la gare de la Part-Dieu, les quais ou encore la place Bellecour en mode apocalyptique. De quoi donner quelques frissons aux spectateurs…

Générées avec l’intelligence artificielle, ces images n’ont forcément pas manqué de faire réagir. La vidéo cumule ce jeudi matin près de 100 000 vues. Yoann Agnellet, alias Alter Gaming, a eu cette idée lors du confinement durant la période de pandémie de Covid-19 où les rues étaient désertes. D’autres villes ont également été imaginées en mode The Last of Us à l’exemple de Marseille, Lille, Reims, Strasbourg, Bordeaux ou encore Rennes.