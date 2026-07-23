Et aussi à Lyon

Lyon en mode fin du monde : une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux

Lyon en mode fin du monde : une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux
Lyon en mode fin du monde : une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux - DR/Capture d'écran Alter Gaming

La vidéo fait tout simplement froid dans le dos.

"Nous émettons depuis Lyon. La Presqu’île est isolée. Les ponts sur le Rhône sont verrouillés. Des groupes se réfugient dans les hauteurs : Croix-Rousse, Fourvière… Ne descendez pas dans le métro, je répète ne descendez pas dans le métro. Quelque chose circule sous les villes." Le message est glaçant tout comme les images qui illustrent cette annonce.

Autant dire que la vidéo publiée par le créateur de contenu Yoann Agnellet fait le buzz sur les réseaux sociaux. Connu sous le pseudonyme Alter Gaming, il vient de dévoiler cette version apocalyptique de Lyon avec un univers inspiré du jeux vidéo et de la série The Last of Us. On y découvre notamment la Presqu’île dans le brouillard, l’autoroute A7 dévastée avec des carcasses de voitures, un tram abandonné devant la gare de la Part-Dieu, les quais ou encore la place Bellecour en mode apocalyptique. De quoi donner quelques frissons aux spectateurs…

Générées avec l’intelligence artificielle, ces images n’ont forcément pas manqué de faire réagir. La vidéo cumule ce jeudi matin près de 100 000 vues. Yoann Agnellet, alias Alter Gaming, a eu cette idée lors du confinement durant la période de pandémie de Covid-19 où les rues étaient désertes. D’autres villes ont également été imaginées en mode The Last of Us à l’exemple de Marseille, Lille, Reims, Strasbourg, Bordeaux ou encore Rennes.

@alter.gaming7 LYON #thelastofus #altergaming7 ♬ son original - Alter Gaming

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19 commentaires
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booo le 23/07/2026 à 12:58

Pendant que ça phantasme sur la ville sous des trombes d’eau, ça crève bien réellement pendant les vagues de chaleur. Tout sauf regarder les problèmes en face.

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Ha ha ha le 23/07/2026 à 12:50
Ex Précisions a écrit le 23/07/2026 à 12h43

15 ans de macron à l'économie et voilà où nous en sommes...

14 ans de Mitterand, 5 ans de Holland et 10 de Macron, on est lessivé, il est capable de dépecer une mouche pour récupérer son cuir, vu toutes les hausses qui nous attendent, doublement du plafond annuel des franchises médicales, electricité, carburant etc 😅

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Watt le 23/07/2026 à 12:49

Horrible l'IA.

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Ex Précisions le 23/07/2026 à 12:43
Bianca a écrit le 23/07/2026 à 11h16

Mais ouiiii bien sûr. 14 ans de Mitterrand et voilà où nous en sommes...

15 ans de macron à l'économie et voilà où nous en sommes...

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Éléphants contre dynausaures le 23/07/2026 à 12:30
Bianca a écrit le 23/07/2026 à 11h16

Mais ouiiii bien sûr. 14 ans de Mitterrand et voilà où nous en sommes...

Sans oublier le quinquennat catastrophique de françois hollande...qui nous a porté le coup le fatal, suivi 10 de années de gouvernance de son poulain qui n'a rien fair pour redresser les comptes publics du pays.

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Ex Précisions le 23/07/2026 à 12:28

Bof, comme après une manif de LFI ou de gauchistes...

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Je dirais même le 23/07/2026 à 12:15
Bianca a écrit le 23/07/2026 à 11h16

Mais ouiiii bien sûr. 14 ans de Mitterrand et voilà où nous en sommes...

7 ans de Giscard, la France ne s'en est jamais remise !

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Et revoilou les bambins !!! le 23/07/2026 à 12:08
Libriste Estuncon a écrit le 23/07/2026 à 09h31

Cette nouvelle est scandaleuse!!!
Comme d'habitude on est dans la demi mesure.
Alors oui ? il faut rouvrir une voie de circulation , mais uniquement aux VELOS, qui pourront circuler en toute sécurité et interdire toute pollution automobile pour le respect de la planète et du vivant, car la voiture n'a plus rien à faire dans Lyon!
On pourrait avancer tous ensemble , mais non, Nous préférons « croire » ce que nous espérons, la survenue d’un Homme meilleur, quitte à occulter les mises en garde de plus en plus nombreuses des scientifiques . Une attitude de déni, comparable à celle d’un homme amoureux, refusant d’admettre qu’il n’est pas aimé en retour, faisant des offrandes , suppliant l’être aimé de l’épargner, l’insultant bientôt, furieux de son impuissance. Le plus tôt un tel Homme trouve en lui la force de renoncer à ses faux espoirs, le mieux c’est pour lui, même s’il doit avoir, en abandonnant ses illusions, l’impression de se couper un bras. Cet Homme vertueux n’existant pas, alors inutile de perdre du temps : il faut regarder en face la TOTALITÉ DE L’ACTIVITÉ HUMAINE, pour en analyser secteur par secteur, ce qui impacte l’environnement et touchent nos chers bambins: une tâche immense, révolutionnant non seulement toute la structure des revenus, mais aussi toute la structure des souverainetés et des influences.

Cendrine Rousso et Eva jolio, vous nous avez manqué

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C était il y a 30 ans le 23/07/2026 à 12:08
Bianca a écrit le 23/07/2026 à 11h16

Mais ouiiii bien sûr. 14 ans de Mitterrand et voilà où nous en sommes...

Faut passer à autre chose !

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Bianca le 23/07/2026 à 11:16
la france a Macron a écrit le 23/07/2026 à 08h54

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Mais ouiiii bien sûr. 14 ans de Mitterrand et voilà où nous en sommes...

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Bon docu le 23/07/2026 à 11:08

On dirait un lendemain de finale du PSG

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yes le 23/07/2026 à 10:34

C'est plutôt les cités à racaille que je verrais bien comme ça, afin d'éradiquer le narcotraffic

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phil 6 le 23/07/2026 à 10:28

la Place Bellecour en mode apocalyptique, pas besoin de ce créateur de contenu, nous avons déjà eu Doucet qui a fait le nécessaire

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Ha ha ha le 23/07/2026 à 09:52
la france a Macron a écrit le 23/07/2026 à 08h54

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Et la solution pour un pays avec des petits coeurs, des bisous, du rose dans les yeux nous l’aurons avec LFI 😂 un monde sans haine, sans fureur, sans casse, sans pillage, sans agression, sans interdire concerts, films, conférences.

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Bellota le 23/07/2026 à 09:38

RI DI CU LE
Comme si la réalité ne suffisait pas !!!!!!

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Libriste Estuncon le 23/07/2026 à 09:31
la france a Macron a écrit le 23/07/2026 à 08h54

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Cette nouvelle est scandaleuse!!!
Comme d'habitude on est dans la demi mesure.
Alors oui ? il faut rouvrir une voie de circulation , mais uniquement aux VELOS, qui pourront circuler en toute sécurité et interdire toute pollution automobile pour le respect de la planète et du vivant, car la voiture n'a plus rien à faire dans Lyon!
On pourrait avancer tous ensemble , mais non, Nous préférons « croire » ce que nous espérons, la survenue d’un Homme meilleur, quitte à occulter les mises en garde de plus en plus nombreuses des scientifiques . Une attitude de déni, comparable à celle d’un homme amoureux, refusant d’admettre qu’il n’est pas aimé en retour, faisant des offrandes , suppliant l’être aimé de l’épargner, l’insultant bientôt, furieux de son impuissance. Le plus tôt un tel Homme trouve en lui la force de renoncer à ses faux espoirs, le mieux c’est pour lui, même s’il doit avoir, en abandonnant ses illusions, l’impression de se couper un bras. Cet Homme vertueux n’existant pas, alors inutile de perdre du temps : il faut regarder en face la TOTALITÉ DE L’ACTIVITÉ HUMAINE, pour en analyser secteur par secteur, ce qui impacte l’environnement et touchent nos chers bambins: une tâche immense, révolutionnant non seulement toute la structure des revenus, mais aussi toute la structure des souverainetés et des influences.

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Arreter le delire le 23/07/2026 à 09:20

Faut arrêter de fumer du thé sérieux dégagez de la positivité au lieu de vivre dans l’angoisse et situations anxiogènes ! Vive la vie

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Gredin le 23/07/2026 à 09:06

Quelle horreur, je n'y crois pas du tout...Dieu va revenir sur terre et renverser Satan synonyme d'intérêts personnels et d'argent...il y aura un monde de paix composé uniquement de justes...C'est écrit dans la bible.

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la france a Macron le 23/07/2026 à 08:54

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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Anti verts le 23/07/2026 à 08:41

La fin du monde on la vit depuis 2020 à Lyon...

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Ritchie le 23/07/2026 à 08:17

La réalité est encore bien pire !!!

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Solidarité 69 le 23/07/2026 à 08:11

Prémonitoire ?

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